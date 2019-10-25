Ни кредитов, ни нефти: Белоруссия отвернулась от России

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти. Об этом стало известно в пятницу, 25 октября, по итогам визита главы Белоруссии Александра Лукашенко в Нур-Султан и его встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Лукашенко отметил, что Белоруссия уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти.

«Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны», — заявил Лукашенко, обращаясь к Токаеву.

Речь идет об объеме порядка 3,5 млн тонн в год.

Нефтедобывающие компании Казахстана, расположенные в Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, готовы добыть дополнительные объемы нефти для белорусов. Маршруты прокачки тоже известны.

«В принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки: это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой», — говорил ранее в сентябре заместитель главы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Сейчас идет процесс подготовки межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана о поставке сырья.

А мы пойдем на север

Если маршрут поставки через Россию по каким-либо причинам не срастется, то у белорусов имеется еще один вариант.

У Минска есть возможность начать импорт нефти по так называемому северному маршруту, то есть через Польшу и страны Балтии.

«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть», — указывал ранее Лукашенко.

Но при этом политик указывал на некоторые минусы этого маршрута. Причем минусы, скорее, для России, а не для Белоруссии.

«Если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше», — цитировало агентство «Белта» слова Лукашенко.

В этом варианте поставок имеется явно выраженная политическая составляющая, учитывая непростые отношения России и Польши и Евросоюза в целом. И Лукашенко этого не скрывает. Он дает понять, что «северный маршрут», если его задействовать, будет расценен в Москве как очередной разворот Белоруссии на Запад.

Но глава страны свой разворот традиционно опровергает.

Не нужно говорить о том, что «Лукашенко развернулся на Запад», так как там его никто не ждет, любит повторять белорусский глава.

«Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться», — объяснял в сентябре белорусский лидер.

Сделку с Казахстаном планируется оформить до конца этого года. Такую возможность подтвердили обе стороны. Но пока что соглашение подписано не будет, поскольку оно требует внутригосударственного согласования, пояснил в пятницу глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев. Его слова цитирует «Sputnik-Казахстан».

Лукашенко, хотя и готов подписать соглашение, но сначала хочет проконсультироваться с Россией, так как поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана пойдут все-таки по российской территории.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — резюмировал Лукашенко.

Белоруссия синеокая и свободная

При этом Минск дает понять, что не признает экономическую зависимость от России. В пятницу было заявлено, что Белоруссия не обращалась к России за получением нового кредита, на этот раз в объеме примерно $600 млн.

Минск не видит необходимости в получении политически обусловленных займов. Об этом сообщал министр финансов республики Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — сказал белорусский чиновник.

Впрочем, российский Минфин говорил, что может и не дать этого кредита.

«Не решено пока. Его (решения по этому кредиту) может и не будет», — предупреждал министр финансов РФ Антон Силуанов. Но кредит действительно политический. Он идет в увязке с углублением интеграции по линии создания Союзного государства России и Белоруссии. Минск не устраивает формат интеграции.

Лукашенко и ранее заключал сделки на поставки нефти и нефтепродуктов с другими странами, например, с Азербайджаном и с тем же Казахстаном. То есть это не первое такое соглашение. Были даже поставки углеводородов из Венесуэлы, поясняет эксперт по энергетике, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«Но есть фактор цены. Российская нефть обходится белорусам дешевле всех других вариантов. Нередко в разы. Но даже казахская нефть будет дороже белорусской как минимум на $5 с каждого барреля», — говорит Юшков.

Именно по этим причинам Лукашенко не теряет надежды на возобновление поставок нефти из России. Он пугает Москву, что, дескать, потеряете наш рынок. Но это тот самый случай, когда Россия не против потерять этот рынок», — говорит Юшков.

Эксперт считает, что Россия, наоборот, выиграет от такого исхода дела. И заработает на транзите казахстанской нефти в Белоруссию.

«Разрешения или согласования с Россией в общем-то не требуется. Ничего по большому счету не мешает Минску заплатить Казахстану за нефть и прокачивать ее через территорию России», — заключает Юшков.