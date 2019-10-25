Налоги пониже: какой будет новая пенсионная система

Новая система накопительной пенсии получила название гарантированного пенсионного плана (ГПП). В ближайшее время законопроект будут предложен к общественному обсуждению, пишет ТАСС со ссылкой на два своих источника, называя их близкими к разработчикам законопроекта.

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В отличие от предлагаемой ранее системы ИПК (Индивидуального пенсионного капитала), в которой планировалось, что все работающие граждане будут отчислять средства из своей зарплаты на накопительные пенсионные счета автоматически (система автоподписки — «Газета Ru»), особенностью новой системы является добровольный порядок присоединения.

То есть, если человек хочет копить на пенсию, он должен уведомить работодателя.

Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Планируется, что каждый человек сможет перечислять на такой счет до 6% из своей зарплаты. На эту сумму он получит налоговый вычет по НДФЛ.

То есть налог на доходы физического лица у такого работника будет равен 7% вместо обычных 13%.

В системе ГПП планируется введение льгот для тех предприятий, которые примут решение вступить в софинансирование пенсии своего работника и тоже будут перечислять на его счет в НПФ средства на будущую пенсию.

Договор вступления работника в систему ГПП будет считаться действующим с момента первого платежа в адрес выбранного им НПФа. Размер своего ежемесячного взноса участник программы будет определять самостоятельно.

Он даже сможет, при желании, перечислять на пенсионный счет всю свою зарплату. Менять размер взноса в период формирования накоплений можно сколько угодно раз.

Программа ГПП также предусматривает, что человек может отказать от такой формы накоплений, это так называемый «период охлаждения». Он будет действовать полгода после первого взноса в НПФ. Если работник передумает, НПФ будут обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов, пеней или иных удержаний.

С целью внедрения системы ГПП уже подготовлены три пакета поправок в различные документы, за счет которых план будет прописан на законодательном уровне.

Предполагается, что о перечислениях на пенсионный счет работник будут получать уведомления с помощью СМС-сообщений так же, как сейчас это происходит при совершении любой операции по пластиковой карте.

Более того, в сообщении будет информация не только о размере взноса, но и о сумме, накопленной на счете.

Средства, направленные в ГПП, можно будет досрочно изъять со счета в том случае, если человек тяжело заболел или получил группу инвалидности.

Кроме того, в случае смерти застрахованного лица средства на его счете могут быть унаследованы в полном объеме, если человек скончался до выхода на пенсию. Или в размере невыплаченного остатка, если он вышел на пенсию и успел получить выплаты.

Учет и контроль

Работу по учету взносов граждан в пенсионные фонды и контроль за их сохранностью будет проводить централизованная система под названием «пенсионный администратор».

Работодателю будет необходимо сообщить регистратору лишь процент от зарплаты своего сотрудника, который будет перечисляться в фонд. В этом случае он будет наделен только функцией разделения средств работника на ту часть, которая идет в негосударственный НПФ, в бюджет в качестве НДФЛ и на выплату заработной платы. Знать, в какой пенсионный фонд работник направляет средства гражданина, компания не будет. Эту информацию работник тоже должен заявить «пенсионному администратору».

Выбрать пенсионный фонд гражданин сможет через личный кабинет на портале Госуслуг или через подачу заявления в многофункциональный центр. Работник также сможет написать пенсионное заявление о выборе фонда через «пенсионного администратора».

Срок между заключением договора и началом перечисления средств ограничен не будет.

Взносы в НПФ будут застрахованы

У граждан будет возможность перевести в ГПП все свои ранее сформированные пенсионные накопления, которые до вступления в ГПП уже были учтены Пенсионным фондом России в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Средства в ГПП, так же как и накопления в рамках ОПС, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, что сейчас под страхование попадает сумма в 1 млн 400 тыс. рублей.

Помимо прочего в ГПП, как и в ОПС, предполагается двухуровневая система гарантий накопленных средств. Первый уровень — отчет НПФа перед клиентом, когда граждане могут зафиксировать сумму, которая находится на их счете, раз в пять лет. В этом случае к этой сумме добавляются перечисленные денежные взносы в полном объеме, и сумма доходов, которые успел за пять лет заработать сам НПФ по счету этого работника в том случае, если инвестирование было прибыльным.

Эта сумма раз в пять лет и становится тем неснижаемым остатком для каждого конкретного человека, который ему гарантирует новая система.

НПФ отвечает за сохранность неснижаемого остатка.

Второй уровень — это коллективная ответственность на уровне всей системы НПФов. В случае, если фонд разоряется, у него отзывается лицензия и его признают банкротом, происходит передача средств, которые были в управлении этого фонда, в другой фонд. При этом передаются все средства, которые поступили от гражданина в течение его жизни.