Рубль не заметил: ЦБ резко снизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка на заседании 25 октября довольно резко, сразу на 50 базисных пунктов, снизил ключевую ставку — до 6,5%. Замедление роста цен происходит быстрее, чем прогнозировалось, объясняет ЦБ. Годовая базовая инфляция по итогам сентября уменьшилась до 4% после 4,3% в августе.

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В итоге Банк России снизил прогноз по годовой инфляции по итогам 2019 года с 4–4,5% до 3,2–3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, сообщает регулятор.

Это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. При этом темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными: в 2019 году они будут в интервале 0,8–1,3%. Оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами.

«Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов», — пишет регулятор в своем релизе.

Прогноз роста ВВП в 2019–2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8–1,3% в 2019 году до 2–3% в 2022 году.

На возможность резкого снижения ставки намекал ранее регулятор.

Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила в интервью телеканалу CNBC 18 октября о том, что Банк России «может действовать более решительно» в отношении снижения ключевой ставки. В этом году ЦБ уже три раза снижал ставку — всякий раз на 25 б.п. До сегодняшнего заседания ЦБ ставка находилась на уровне 7%.

Заявление главы ЦБ появилось после того, как были обнародованы сентябрьские данные по инфляции. Они подтвердили, что быстрое замедление инфляции происходит не только связи с тем, что осенью традиционно снижаются цены на овощи, но и от того, что в России выявлен слабый спрос на товары и услуги со стороны населения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — пишет регулятор.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что

на декабрьском заседании регулятор также может пойти на снижение ставки — еще на 25 б.п., до уровня 6,25%.

Этого же мнения — что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до конца года, а потом пойдет еще два снижения в первом полугодии следующего года — до 6%, придерживается и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Главный экономист Сбербанка CIB Антон Струченевский полагает, что вероятно еще одно понижение ставки – но уже на 50 б.п. в этом году, до 6%, после чего ставка может оставаться неизменной минимум полгода.

Как указывают эксперты, снижение ставки уменьшит спрос иностранных инвесторов на российские активы. В результате нерезиденты могут начать продавать наши бумаги. Сейчас российские долги — одни из самых доходных в мире.

Так, доходность наших десятилетних бумаг находится на уровне 6,5% годовых, примерно как и облигации Бразилии. Бонды США на такой же срок дают всего 1,75%, а облигации Испании торгуются с доходностью всего в 1%. Бумаги Франции и вовсе показывают отрицательную ставку доходности — минус 0,1%

Снижение интереса инвесторов к российским бумагам способно повысить курс доллара до 67,5 руб.,

предупреждает Покатович.

По данным на московской бирже на 13.38 мск, курс доллара составил 63,96 рубля (минус 11 копеек). Таким образом, рубль не отреагировал на решение ЦБ.

По идее вслед за ключевой ставкой банки должны ринуться снижать и ставки по кредитам. Но кредитные учреждения идут на это крайне неохотно, так как это всегда оборачивается падением дохода. В свою очередь ставки по депозитам после того, как ЦБ снижает ключевую ставку, начинают падать в день принятия решения.

«Многие банки ставку в районе 10% годовых позиционируют как щедрый подарок своему клиенту, и на деле оказывается, что для того чтобы получить ставку на уровне 9,9% по кредиту, нужно быть или идеальным заемщиком, например, мужчиной, получающим белую зарплату на уровне примерно 150 тыс. рублей в месяц, не обремененным семьей и детьми — то есть не содержащим иждивенцев, и при этом по возрасту надо быть весьма далеким не просто от пенсии, но и от пресловутых 40 лет, когда человека уже неохотно берут на работу», — рассказывает генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов.

По данным мониторинга максимальных ставок крупнейших банков ЦБ 15 октября, средняя ставка в 10 российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, за первую декаду октября составила 6,48%, упав на 0,14 п.п. То есть ставка по вкладам уже давно была меньше уровня ключевой ставки, а теперь станет еще меньше.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, по данным ЦБ, россияне хранили в банках депозиты на 29,46 трлн рублей.