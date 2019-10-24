«Роскошь и понты»: как машины разоряют россиян

Затраты на содержание личного автомобиля существенно увеличились. Это следует из нового исследования компании «Яндекс.Деньги», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно ему, средний чек автомобилиста, который показывает, сколько человек тратит на содержание машины, вырос за год на 22% при официальной инфляции около 4%. Как отмечается, в показателе учитывались цены на бензин, техобслуживание и ремонт, штрафы, покупку запчастей, услуги мойки и шиномонтажа.

В исследовании учитывались платежи на сайтах и в мобильных приложениях через «Яндекс.Кассу», а также в торговых точках картами «Яндекс.Деньги». Сравнивался период с января по октябрь этого и прошлого годов.

Как отмечается в исследовании, за год водители в России стали больше тратить на погашение штрафов ГИБДД. Средний платеж возрос с 496 рублей до 531 рубля.

Чек за запчасти и аксессуары для автомобиля составил 1 632 рубля. На мойку и шиномонтаж владельцы авто тратят 940 руб., на техобслуживание и ремонт — 4 270 руб., на бензин — 819 руб.

Таким образом, единый средний чек по всем вышеуказанным статьям оказался равен 8 192 рублям.

В топ-5 городов среди миллионников с самыми большими средними чеками попали: Омск (1 204 руб. за бензин), Ростов-на-Дону (5 228 руб. за ремонт и техобслуживание), Санкт-Петербург (3 709 руб. за запчасти и аксессуары), Пермь (2 117 руб. за шиномонтаж и мойку), а также Москва со штрафами по 532 руб.

При этом в компании отмечают повышение спроса на аренду машин сразу в 18 раз. Такси также стали заказывать чаще — в 3,5 раза.

Содержание личного автомобиля становится дороже, признает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. В основном выросли в стоимости гаражные места, страховки и техобслуживание, отмечает эксперт.

Кроме того, растут и расходы на штрафы. А вот бензин — одна из самых минимальных статей в среднем чеке. В России средние цены на топливо практически не менялись в течение года.

«Если в региональных городах собственный автомобиль — это вещь удобная и полезная, там автомобилями пользуются гораздо активнее, то в Москве машина становится роскошью, от которой многие избавляются», — указывает Коренев.

Выгоднее содержать частный транспорт за пределами столицы, утверждает эксперт. И это косвенно подтверждается цифрами.

Например, в Москве на 1 тыс. жителей приходится 296,2 личных автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год на основе информации МВД России. А в Московской области — 346,3.

«Это становится проблемой: наши города не приспособлены к машинам.

Автомобилизация в стране по большому счету началась только 25 лет назад, а до этого города строились и планировались, исходя из того, что у людей личных автомобилей нет, и перестроить архитектуру городов уже невозможно. Существующие улицы, развязки и парковки не приспособлены к такому количеству машин», — поясняет Коренев.

Автомобиль обходится все дороже, а денег у россиян при этом больше не становится. В последние годы Росстат фиксировал падение доходов наших соотечественников, а в 2018 году они показали околонулевой рост.

Между тем для россиян личный автомобиль еще и признак статуса, отмечает Коренев. Так что ради таких «понтов» отдельные лица залезают в кредиты.

Средние расходы на полное обслуживание легкового автомобиля составляют примерно 100 тыс. рублей, делится расчетами с «Газетой.Ru» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Это в среднем. Есть автомобили, которые в год и 20 тыс. «едят», а есть и автомобили, которые по миллиону», — поясняет эксперт.

Эксперт предлагает сравнить эту цифру со средним годовым доходом россиянина. По его словам, в сумме траты на автомобиль могут составлять около 25% ежегодного дохода жителя страны.

«То есть каждый четвертый рубль тратится на передвижение», — резюмирует Шкуматов.

Однако в сельской местности автомобиль не роскошь, а средство передвижения, указывает он. Там часто приобретают дешевые в эксплуатации автомобили. Делается это совсем не ради «понтов».

При этом, судя по последним данным, стоимость автомобилей в России растет, в то время как их продажи падают.

Например, в сентябре продажи новых машин в России сократились на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщало агентство Автостат.

Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки в России выросла в годовом выражении в сентябре текущего года с 925,4 тыс. руб. до 1,006 млн, свидетельствуют данные Росстата.