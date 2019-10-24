Серая зона: где платят зарплаты в конвертах

Выше всего доля «серых» зарплат в сфере розничной торговли. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

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«Сферы розничной торговли, наряду с общественным питанием и оптовой торговлей, лидируют по доле серых зарплат. В двух сферах — образование и наука, а также госслужба — серая зарплата практически отсутствует: только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте», — отмечают в компании.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 лет. Они заполняли онлайн-анкету и отвечали на вопросы с 30 августа по 18 сентября 2019 года.

Так, доля выплачиваемых в конверте денег в рознице составила 37%, «белую» зарплату здесь получают только 59% россиян.

При этом сфера обслуживания и торговли одна из самых массовых по числу работников. Например, только в 2018 году, по данным Росстата, в России насчитывалось 5,733 млн продавцов.

Также вознаграждение в конверте часто выплачивают в секторе общественного питания (31%). На третьем месте — оптовая торговля, в которой доля неформальных зарплат составила 30%. В первую пятерку также вошли: транспортные услуги (21%), охранная деятельность и сфера безопасности (19%).

Нередко теневые зарплаты получают и те, кто трудится в сфере обслуживания населения, медицине и легкой промышленности — их доля составляет по 17% в каждой из сфер, оценили в компании.

При этом в целом преобладающее большинство россиян (82%) сообщили, что их зарплата полностью белая.

«Серые» зарплаты популярны в тех сферах бизнеса, где большая доля оборота приходится на наличные деньги и где в силу природы деятельности есть много статей расходов и доходов, которые сложно проконтролировать извне, объясняет директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это как раз розничная торговля, в особенности, «общепит», а также все места, где есть большой поток чаевых, добавляет он.

При этом «серые» схемы и «черный» нал помогают работодателю в некоторых случаях предложить потенциальным сотрудникам более высокие условия и оклад, добавляет эксперт. А что потом и какой будет пенсия — россиян обычно волнует мало. Главное получить здесь и сейчас.

«Оптовая торговля тоже пытается минимизировать свою налогооблагаемую базу и активно использует наличные, тем более, что там большая конкуренция по зарплатам среди персонала и руководителей, и «конверты» дают возможность предоставить чуть более выгодные условия сейчас, но с потерей пенсионных накоплений в будущем, через много-много лет. Молодые и амбициозные работники выбирают более высокий уровень жизни сейчас и сильно сомневаются в том, что очередная пенсионная реформа не лишит их накоплений. Многие вообще не уверены, что смогут дожить до пенсионного возраста», — резюмирует Жарский.

«Белый» чиновник

При этом самая невысокая доля окладов «в конвертах» встречается в банковском секторе, бухгалтерии и финансах, тяжелой промышленности, ремонте, сервисном обслуживании, автомобильном бизнесе, госслужбе, в сфере образования и науки, подтверждает Жарский.

В этих секторах доля неформального заработка 1-8%. Это государственные организации, в которых зарплаты платятся из бюджета и налоги с фонда оплаты труда возвращаются обратно в казну, поэтому все зарплаты «белые», поясняет эксперт.

«Это консервативная среда, где почти нет конкуренции по зарплатам, но есть — по должностям, там другие правила конкуренции, плюс большую роль играют неденежные льготы»,

— продолжает Жарский.

Однако в то, что многие россияне получают белые зарплаты, как свидетельствуют данные опроса, Жарский не верит. По его словам, это слишком высокий показатель для развивающейся экономики, которая пять лет назад пережила девальвацию и кризис, да и сейчас демонстрирует низкий уровень жизни. Именно он и заставляет соглашаться на любую работу с любой формой оплаты, уверен эксперт.

Опрашиваемые респонденты, получающие «серые» вознаграждения, могут не иметь постоянного места работы и выполнять различные одноразовые виды работ, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Нередко за неимением времени люди прибегают к привлечению дополнительных сил, вознаграждая помощников материально. Разовые работы, например, покраска забора, рыхление клумбы или выгул собаки не предполагают полного найма человека и, как правило, такие работники самостоятельно расклеивают объявления и предлагают свои услуги»,

— сказал эксперт.

Расчетный листок? Нет, не слышал

Между тем, согласно исследованию Института общественных наук РАНХиГС, всего в России зарплаты в конверте получают около 25 миллионов человек. Это 32,5% занятых.

К числу трудящихся в теневом секторе относятся граждане, которые не оформляют отношения с работодателем, официально трудоустроенные, но получающие часть зарплаты «в конверте», а также подрабатывающие на стороне.

Численность занятых в России составляет чуть более 72 млн человек, свидетельствуют данные Росстата за июнь-август текущего года. Доля теневой экономики в России в прошлом году составила 20% от ВВП, или 20,7 трлн рублей, такие выводы делали в Росфинмониторинге.

О высокой доле теневого сектора говорили недавно и в Федеральной налоговой службе. Ведомство зафиксировало сильное расхождение данных о расходах и официальных доходах жителей страны.