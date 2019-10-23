Спор о $114 млн: Украина ответит перед Россией

Украина должна будет отвечать за рейдерский захват доли российской нефтяной компании «Татнефть» в компании «Укртатнафта». Верховный суд РФ не будет пересматривать решения двух нижестоящих инстанций суда. Они обязали украинскую сторону привести в исполнение на территории России постановление международного арбитража о взыскании с Украины денежных средств в споре об участии «Татнефти» в акционерном капитале компании «Укртатнафта».

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Спор российской нефтяной компании и Киева связан с предприятием, которое было создано в 1994 году. Работа компании заключалась, в том числе, в поставках сырья с территории Татарстана на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на территории Украины.

Киев передал в уставный капитал компании сам завод, республика Татарстан — акции добывающих компаний и денежные средства.

Однако в 2007 году пакет акций Татарстана, который вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций «Укртатнафты», был размыт.

Весной 2007 года по до сих пор неясным российской стороне причинам произошло списание акций «Укртатнафты» со счетов «Татнефти» в реестре компании (вела его компания «Укрнефтегаз») — в пользу «Нафтогаз Украины».

В итоге российская сторона лишилась своей доминирующей доли. А в 2009 году, согласно решениям украинских судов, российская доля в предприятии вообще сократилась до нуля.

Как следует из определения ВС РФ, опубликованного 23 октября 2019 года, суд отклонил кассационную жалобу Украины, которая была подана от лица министерства юстиции этой страны.

В жалобе содержалось требование пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа о взыскании ущерба в пользу «Татнефти».

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — говорится в определении.

Напомним, международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения этого спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску «Татнефти» к Украине.

Согласно ему, ответчик был обязан выплатить «Татнефти» $112 млн компенсации за нарушения межгосударственного соглашения «О защите инвестиций», а также проценты на эту сумму. Всего на тот момент — около $144 млн.

При этом именно на соглашение «О защите инвестиций», заключенное между двумя странами в ноябре 1998 года, сейчас активно ссылаются компании и физические лица Украины, подавая иски в Стокгольмский арбитраж.

Как правило, они требуют признать ущерб, который российская сторона причинила Украине в результате вхождения Крыма в состав России.

Изначально «Татнефть» обратилась с заявлением о признании справедливости иностранного решения в арбитражный суд Москвы.

Но, как стало ясно в ходе заседания, Украина является собственником нежилых зданий в российских городах Кисловодск и Ессентуки, в которых находится санаторий имени Н.А. Семашко. Поэтому суд счел целесообразным передать дело на рассмотрение арбитражного суда Ставропольского края.

Суд на Ставрополье в феврале 2019 года удовлетворил заявление «Татнефти», определив признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года международным арбитражем. Это определение в июне оставил в силе арбитражный суд Северо-Кавказского округа, отклонивший первую кассационную жалобу Украины.

Фактически, нынешнее решение означает, что если по решению суда в Париже Украина не заплатит «Татнефти», то она лишится зданий в российских городах.

Примерно по этому же пути в другом деле – арестовать и продать российскую собственность на территории стран Евросоюза, намерена пойти украинская сторона в лице «Нафтогаза».

«Нафтогаз» от лица своего исполнительного директора Юрия Витренко неоднократно заявлял, что до конца 2020 года компания согласно решению Cтокгольмского арбитража планируют получить более $2,56 млрд за счет продажи активов «Газпрома» в Европе.

Решение Верховного суда в Москве по делу «Татнефти» «Укртатнафты» не приведет в ближайшее время к каким-то активным действиям с российской стороны, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

По его мнению, вопрос лежит не только в корпоративной плоскости двух компаний по разные стороны границы, а давно уже перешёл в разряд накопления взаимных претензий в напряженных межгосударственных отношениях.

«Поэтому и действия по этому иску нужно рассматривать в совокупности с теми решениями, которые будут принимать обе стороны по другим спорным вопросам. Сейчас это решение — только один из дополнительных рычагов давления на украинских партнёров», — полагает Бахтин.