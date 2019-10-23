Комплекс мер: как ускорить рост экономики России

Всемирные опасения

За последнее время МВФ уже в пятый раз меняет свой прогноз по темпам экономического роста, и каждый раз изменения происходят в худшую сторону. Согласно октябрьскому докладу фонда, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3%, хотя еще в апреле специалисты МВФ ожидали роста в 3,3%. Если последний прогноз оправдается, этот показатель роста станет минимальным со времен глобального кризиса 2008-2009 годов.

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Прогноз темпов экономического роста на 2020 год также был снижен – пока до 3,4% (в апреле прогнозная величина составляла 3,6%). Так, экономика Евросоюза, согласно ожиданиям МВФ, в 2019 году увеличится всего на 1,2%, в следующем году – на 1,4%. В МВФ ожидают, что экономики развитых стран в целом замедлятся до 1,7% в 2019 и 2020 годах (по сравнению с 2,3% в 2018 году). «Мировая экономика находится в синхронном замедлении», — констатировали специалисты фонда.

Главный экономист фонда Гита Гопинат назвала торговые войны и напряженность в геополитической сфере одними из главных виновников замедления мировых темпов роста. Они подталкиваю инвесторов к схожим стратегиям инвестирования в рискованные активы. По ее словам, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п.п. ниже. На фоне этих общемировых негативных факторов акции на фондовых рынках США и Японии уже выглядят переоцененными, а кредитные спреды, напротив, слишком сжатыми и не отражающими фундаментальные показатели заемщиков, говорится в докладе МВФ.

Отдельное беспокойство МВФ вызывают страны, где ставки находятся глубоко в отрицательной зоне: объем государственных и корпоративных бумаг с отрицательной доходностью в мире уже вырос до рекордных $15 трлн. Это снижает стоимость кредитования, но и создает дополнительные риски, особенно в корпоративном секторе. При этом у двух крупных экономик мира - США и Китая - заметно выросла долговая нагрузка: в Китае с 40% до 75% ВВП и США с 30% до 35% ВВП.

В то же время развивающиеся экономики, согласно прогнозу МВФ, напротив, могут нарастить темпы роста с 3,9% в 2019 году до 4,6% в 2020 году. Этому будет способствовать восстановление или менее глубокая рецессия в таких странах, как Турция, Аргентина и Иран, а также постепенное улучшение ситуации в государствах, где экономика замедлялась в течение 2019 года – Саудовской Аравии, Бразилии, Мексике, Индии и России.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в сессии МВФ и ВБ отметил, что традиционные стимулы мировой экономики исчерпаны. Прежде всего, по его мнению, уже невозможно стимулировать экономический рост за счет роста госдолга и подобное бюджетное стимулирование приведет к долговым проблемам и долговым коллапсам. Он считает рукотворными возникшие ограничения в международной торговле и полагает, что они стали возможны на фоне ослабления международных институтов, которые были призваны не допустить этих проблем. Речь прежде всего идет о ВТО, не выполняющей свои функции, отметил Силуанов.

Российские перспективы

Динамика мировой экономики, разумеется, сказывается и на российском рынке, однако оснований для паники нет, уверяются экономисты. Во многом это произошло благодаря «бюджетному правилу», позволившему стране относительно безболезненно пережить несколько глобальных кризисов и две волны экономических санкций. По итогам 2018 года рост экономики России составил 2,3%, а ожидаемый рост по итогам этого года – 1,3%, что может оказаться лучше ситуации в Евросоюзе.

«Если мы посмотрим на кризисы, которые были в российской экономике, конечно, последующие кризисы были слабее, чем первые. Если сравнивать 1998 год, 2008 и 2014-2015 годы, то в период, когда уже были бюджетные резервы, конечно, кризисы проходились легче. Все равно никогда не удавалось избежать падения ВВП, но все-таки оно носило ограниченный характер. Конечно, для сырьевой экономики использование бюджетных правил и резервов – это правильно, и мы с этим не спорим. Вопрос только о том, где тот уровень, который достаточен, и как можно распоряжаться доходами сверх этого уровня», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

В проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов отмечается, что целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно. Авторы документа объясняют повышение целевого прогноза «предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1% в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году».

«Правительство действует правильно, предпринимаются определенные действия, связанные с развитием малого и среднего бизнеса, с повышением производительности, с развитием инноваций, но во всех этих направлениях есть существенные ограничения», — полагает директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, профессор Юрий Симачев.

Основой экономического роста, согласно планам правительства, должны стать устойчивая макроэкономика и бюджет, здоровая финансовая система и структурные преобразования. Так, расходы по приоритетным для страны направлениям были увеличены на 1,2 п.п. Бюджетные правила основаны на цене нефти $40 за баррель, объем золотовалютных резервов России на 11 октября составляет 535,4 млрд долларов, а активы Фонда национальной безопасности предполагается начать инвестировать в следующем году, когда они превысят целевую отметку в 7% ВВП.

«Что касается экономического роста, тут важна, в первую очередь, некоторая достаточно содержательная промышленная политика, структурная политика, потому что именно за счет структурных изменений, акцента на развитие определенных новых секторов, новых технологических направлений можно добиться общего повышения темпов роста», — уверен Юрий Симачев.

Что делать?

По словам Антона Силуанова, до конца года правительство примет решение о порядке инвестирования средств ФНБ сверх семипроцентного порога и соберет портфель проектов. Речь идет примерно об использовании 1 трлн рублей на 2020–2022 годы.

«Есть смысл его расходовать, но только в очень ограниченных пределах, нужно установить правила его расходования. Сейчас деньги из фонда не тратят, пока накопления не достигнут 7% ВВП. Когда этот показатель будет достигнут, возникнут дополнительные доходы, которые можно будет использовать. Но вот как их использовать – тоже нужны правила. Здесь очень важен выбор проектов, потому что сейчас это самое слабое место», — считает Наталья Акиндинова.

По словам эксперта, инвестирование средств ФНБ не может стать основным драйвером экономического роста, однако способно «расшить» ее узкие места. Согласно заявлениям, сделанным Антоном Силуановым в Вашингтоне, правительство придерживается аналогичного мнения, поэтому работа по ускорению темпов роста российской экономики будет вестись сразу по многим направлениям.

Так, по словам первого вице-премьера, для формирования благоприятной инвестиционной среды подготовлен закон о защите и поощрении инвестиций. Этот законопроект позволит инвесторам получить гарантии неизменности налоговых и других условий, которые влияют на бизнес, отметил он. Правда, экспертам этот документ пока понятен не до конца.

«Этот законопроект вроде бы сейчас касается только тех инвесторов, которые участвуют в проектах, в которых заинтересовано государство, а для всех остальных предполагается комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата», — говорит Наталья Акиндинова.

Таким улучшением инвестклимата должна стать «Регуляторная гильотина», которая должна отменить множество устарелых нормативных актов и снизить административную нагрузку на ведение предпринимательской деятельности. Эта инициатива, по словам эксперта, действительно может привести к положительным результатам.

«Сама идея правильная, и потенциально она может работать, потому что действительно есть тысячи требований, среди них много противоречивых. Они вроде бы ожидают, что бизнес будет добросовестно вести свою деятельность, но поскольку есть огромное количество требований, которые еще и противоречат друг другу, то, конечно, это парализует деятельность бизнесменов», — констатировала Акиндинова.

Ожидается, что значительный вклад в экономический рост также внесут завершившийся этап бюджетной консолидации, концентрация бюджетных расходов на исполнение национальных проектов, развитии инфраструктуры и вложения в человека. Основным фактором повышения темпов экономического роста, согласно планам правительства, должен стать переход к фазе более активной реализации национальных проектов. Поэтому в дальнейшем Минфин прогнозирует постепенное ускорение динамики российской экономики до уровня выше среднемирового - 3,2% к 2022 году и 3,3% в 2024 году.