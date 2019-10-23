«Товарищ Билалов»: в США задержан экс-глава олимпийской стройки

На курорте Санни-Айлс-Бич, который называют Маленькой Москвой за устроивших тут теплые гнездышки россиян, задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-руководитель компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, узнали американские СМИ. По данным источников The Miami Herald, в его квартиру нагрянули офицеры Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Там бывший бизнесмен проживает с супругой и новорожденным ребенком.

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Адвокат Билалова был недоступен для комментариев. В вашингтонском бюро Интерпола сообщили, что информации об этом гражданине у них нет. В пресс-службе посольства России в США РИА «Новости» сообщили, что местные власти не уведомляли диппредставительство о задержании гражданина России, в Госдеп направлен соответствующий запрос.

Представитель ICE давать комментарии не стала, поэтому причина задержания неясна. В полномочия Иммиграционной и таможенной полиции входит не только борьба с незаконной миграцией, но также предотвращение и расследованием преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, детской порнографии, нарушениями авторских прав.

Ахмед Билалов родом из Дагестана, в начале 90-х работал в коммерческих структурах, а в 1999 году был избран депутатом Госдумы. В 2011-2012 годах – член Совета Федерации от Краснодарского края. Считался бенефициаром компании «Красная Поляна», 42% которой владел его брат Магомед и которая строила комплекс «Горная карусель» к Олимпиаде в Сочи.

Благодаря комплексу трамплинов Билалов и прославился. Его строительство должно было завершиться в июне 2011 года, срок ввода в эксплуатацию был перенесен на два с лишним года, а смета строительства увеличилась с 1,2 млрд руб. до 8 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак в 2013 году доложил президенту Владимиру Путину, что такая ситуация связана с «предыдущим собственником».

На вопрос главы государства, кто был этим собственником, Козак ответил: «Товарищ Билалов». «А товарищ Билалов чем сейчас занимается?» — уточнил Путин.

Тогда бизнесмен уже возглавлял «Курорты Северного Кавказа» и занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России.

«Курорты Северного Кавказа» создавались для развития нескольких курортов в Ингушетии, Дагестане, Чеченской Республике, Северной Осетии. Они широко рекламировались. «Благодаря своему уникальному расположению и сбалансированным климатическим условиям этот регион станет ярчайшей русской звездой в созвездии лучших горнолыжных курортов мира, а по своим туристическим характеристикам сравнится со знаменитыми курортами Park City в США и Les Arcs во Франции», — так, например, презентовался горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии.

Сам Билалов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым рассказывал о том, как будут привлекать иностранных инвесторов в развитие туристического потенциала Северного Кавказа. И упоминал, что при разработке модели сотрудничества с инвесторами «мы все это делали, уже имея за спиной большой опыт Сочи». Сотни километров трасс и десятки подъемников в кавказском кластере не появились.

Этот опыт Билалову больше не понадобился – его уволили и из «Курортов», и из Олимпийского комитета. А через несколько месяцев Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с «необоснованными» тратами руководства КСК – с использованием «элементов роскоши».

Чартеры за границу, поездка на Олимпиаду в Лондоне, вертолет из аэропорта в ОАЭ до гостиницы, другие транспортные услуги – вот что возмутило прокуроров.

МВД в свою очередь сообщало о расследовании уголовных дел в отношении Билалова, бывшего гендиректора КСК Александра Невского и бывшего председателя совета директоров «Красной Поляны» Магомеда Билалова. Они подозревались в причастности к противоправной схеме получения доходов на олимпийской стройке, в том числе в размещении в своем банке НБРБ полученных на строительство средств. В 2014 году банк лишился лицензии.

Но братья Билаловы никогда на допросы не ходили – они уехали из России еще в 2013 году, продав долю в «Красной Поляне».

При этом на фоне претензий правоохранительных органов Ахмед Билалов заявлял, что его отравили ртутью, поэтому он лечился в Германии.

Громких новостей о жизни Билалова за границей не было. Правда, в 2018 году его имя всплыло в ходе разбирательства в Нью-Йорке: в иске совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова, который в марте 2018 года заключен под стражу в Москве вместе с братом Зиявудином. Ахмед Билалов, который приходится Магомедовым двоюродным братом, значился соистцом к бизнесменам Виктору Вексельбергу, Леонарду Блаватнику и сенатору Леониду Лебедеву. Спор касался продажи доли в компании «Нижневартовскнефтегаз» (ННГ). Истцы требовали $1,3 млрд. В феврале 2019 года американский суд этот иск отклонил.