Пирамиды включены: Египет готов к приему российских туристов

В Сочи на экономическом форуме Россия-Африка может быть решена проблема свободного доступа россиян на Красное море, на курорты Египта. По крайней мере, тема возобновления чартерного авиасообщения между РФ и Арабской республикой Египет стоит в повестке форума «Россия-Африка», который состоится 23-24 октября. Об этом накануне сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Несомненно, эта тема будет обсуждаться. Она обсуждалась и в ходе предыдущей встречи двух лидеров, тогда были даны некоторые поручения в данном контексте», — отметил Ушаков, добавив, что для решения проблемы специально приглашены профильные российские министры.

Ушаков добавил, что представители египетской стороны на этой встрече также расскажут, «что они собираются делать, чтобы эти авиарейсы были возобновлены в полном объеме».

Но египетские чиновники не стали дожидаться саммита и заранее дали понять, что вопрос с полетами практически решен. Остались непроясненными лишь «технические меры узкой специализации», как выразился во вторник вечером в интервью РИА Новости официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады.

«На самом деле процесс идет гладко, и скоро будет результат», — сказал собеседник агентства.

Британцы доверились египтянам

Подогрела тему и Великобритания. Во вторник вечером Лондон заявил, что страна возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх после четырехлетнего запрета.

«Великобритания ясно дала понять, что полеты в Шарм-эль-Шейх должны возобновиться, когда позволит ситуация в области безопасности», — заявил британский министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Эндрю Мюррисон.

«Я рад, что сегодня мы можем объявить об отмене нынешних ограничений», — добавил он.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» в результате теракта. Лайнер совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Другие страны также приостановили полеты. В 2018-м года были возобновлены полёты из Москвы в Каир. Однако чартерные рейсы на курорты Египта – Шарм-Эль-Шейх и Хургада, — так и остались под запретом по соображениям безопасности.

Российская туристическая отрасль c воодушевлением ждет открытия чартеров на египетские курорты.

«Три года уже ждем открытия Египта, но, к сожалению, ничего не происходит», — заявила «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

А по мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, есть все шансы, что на саммите «Россия-Африка» лидеры двух стран наконец-то договорятся по поводу возобновления полетов в полном объеме.

«Были же созданы рабочие группы из представителей двух стран и все проблемные точки последовательно убирались. И в первую очередь, по линии безопасности полетов и пребывания туристов», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» Барзыкин.

Египетские аэропорты, в том числе, в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе неоднократно инспектировали российские специалисты по безопасности. Они вносили предложения по улучшению мер безопасности. Сообщалось даже, что египетская сторона выполнила эти требования, но полеты все равно не разрешали.

Ломидзе считает хорошим знаком тот факт, что Великобритания разрешила полеты в Египет.

«Но я бы не стала говорить, что Россия немедленно это сделает тоже. Говорить, что на саммите в Сочи «должны» обсудить оставшиеся проблемы и открыть небо Египта я бы не стала, но формулировка «могут открыть» подходит», — пояснила Ломидзе.

Шарм обнесли стеной

По неофициальным данным, российская сторона настаивает на том, чтобы в египетских аэропортах на Синайском полуострове российские самолеты обслуживал только российский персонал. По данным следствия, самолет взорвался потому, что в отсеке для негабаритного багажа была заложена бомба. На борт ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Но и территория самого полуострова перестала быть безопасной для туристов.

В ноябре 2017 года в населённом пункте Эр-Рауда террористы на автомобилях окружили мечеть и привели в действие взрывное устройство. После этого боевики открыли по людям беспорядочный огонь. Погибло 305 человек, из них 27 детей. Ранения различной степени тяжести получили 109 человек.

Судя по всему, российские власти до сих пор до конца не уверены, что египетские власти полностью контролируют ситуацию. Но египтяне стараются.

Россиянка Елена, владеющая недвижимостью в Хургаде, рассказала «Газете.Ru», что вокруг Шарм-эль-Шейха выстроена бетонная стена. Она тянется на несколько десятков километров, отделяя прибрежную часть от пустынной. Официальных данных о сооружении немного, поскольку распространяться об этом невыгодно. Зачем лишний раз пугать немецких бюргеров или русских. Египтяне даже пытаются шутить по этому поводу. Дескать, это защита от заблудших коз.

Известно, впрочем, что власти Страны Пирамид обсуждали идею построить защитный забор еще в 2004-м. После очередного теракта в Табе. Там террористы напали на гостиницу и убили 34 человека.

В защитном заборе предполагалось оставить всего четыре въезда, оборудовав их металлодекторами. Но денег тогда на забор не нашли, а потом уже было не до заборов. В Египте произошла смена власти. Но сейчас идея отделить туристический Южный Синай от северного, судя по всему, реализована. И как считается, по требованию Великобритании.

Барзыкин говорит, что в крайнем случае можно не покидать территорию отеля. Отели и раньше всегда охранялись, но теперь тем более. Но речь идет, конечно, не об отелях три «звезды».

По данным Барзыкина, если власти откроют Египет, то стоимость стандартной путевки на неделю для двоих будет стартовать от $600. Сопоставимую оценку по стоимости отдыха в Египте дает и Ломидзе.

«В первые месяцы отельеры будут демпинговать, лишь бы привлечь туристов. Так что стоимость туров может быть совсем низкой, ниже даже шестисот долларов», — говорит Барзыкин.

По его данным, у некоторых отелей до сих пор остались депозиты от российских туроператоров. Надеялись, что власти не будут растягивать на годы восстановление полетов.

Сейчас до курортов Египта можно долететь через Каир, а оттуда местными авиалиниями или на автобусе до побережья. Или, например, через турецкую Анталью. Но стоимость недельного тура на двоих — от 80 тысяч рублей.

Не будет дешево, но будет сердито

За эти деньги можно вполне безопасно отдохнуть в Эмиратах. Уровень комфорта, конечно, тоже будет не в пользу Египта. Даже совсем недешевый Израиль, также имеющий выход на Красное море, предлагает сопоставимые с Египтом цены. Хотя в лучшие времена, до теракта и революции, стоимость туров в Египет и в Израиль отличалась, как минимум, в три раза. Теперь цены сравнялись. Соседняя Иордания (также с выходом на Красное море) тоже подтянула цены. В общем, как было раньше (на майские в Шарм к акулам за 25 тысяч рублей) больше не получится.

Новая волна россиян, которые надумают вернуться в Египет на Красное море, столкнется с еще одной проблемой. За время отсутствия массового туриста из России, Германии, Великобритании и других европейских стран, местные отельеры начали продавать путевки своим, а также соседним странам, в том числе, гражданам Саудовской Аравии.

«После теракта средний чек в отелях, конечно, обвалился, с местных много денег не снимешь, но лучше так, чем никак. Так что, надо быть готовым к тому, что в отелях будет много арабских туристов», — говорит Елена.

По ее словам, в местных соцсетях сейчас, в преддверии открытия воздушного сообщения, самая горячая тема — поладят ли местные с иностранцами?

«Из России, Великобритании, Германии в Египет едут не только, чтобы купаться и загорать, но и выпить, а и как это делать на фоне арабских женщин в черных одеяниях и их многочисленных чад? Конфликт неизбежен, особенно во время мусульманских праздников», — говорит Елена.

В Египет, кстати, с удовольствием приезжает на отдых и та часть арабского населения Африки и Азии, которая ищет здесь алкоголь, травку и проституток, то есть, всего того, чего они лишены на родине.

В прошлом году в Египте отдохнуло 8,5 млн иностранцев. В пиковом 2011 году в Страну Пирамид посетило 11 млн иностранцев, из них россиян было около 3 млн.

Россияне ценят Египет за солнце и море круглый год, за безвизовый въезд и систему «все включено». Это все останется и акулы в качестве бонуса тоже. И появятся, как обещают власти, новые стандарты качества: Wi-Fi, условия для занятий спортом, для отдыха маломобильных граждан и т.п. Как в Европе.

Здесь появились новые виды отелей: эко-отели, бутик-отели.... Но эксперты отрасли рекомендуют относится к этим изменениям критически.

Если Египет действительно откроют, то российским туроператорам будет достаточно для возобновления турпродуктов от двух недель до месяца, уверен Барзыкин.

Так что Новый год на пляже в Шарме вполне возможен.