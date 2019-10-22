Новые невыездные: кого приставы не пустят за границу

Количество россиян, которым за долги запрещен выезд за границу, растет, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По итогам 8 месяцев 2019 года таких оказалось 3,7 млн (последняя доступная статистика).

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«По состоянию на 01.09.2019 действовало 3,7 млн постановлений судебных приставов-исполнителей о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП.

Число тех, для кого закрыта граница, растет каждый месяц. И это при том, что к сентябрю завершился сезон отпусков – именно в это время россияне чаще всего ездят за границу и, соответственно, по возможности стараются погасить долги.

Еще в июле должников, которым закрыт выезд, насчитывалось около 3,5 млн. А вот еще год назад — в сентябре прошлого года — таких было всего 2,8 млн, а на начало этого года – 2,6 млн.

Таким образом, с начала года число невыездных россиян увеличилось на 1,1 млн человек.

Причем показатель беспрерывно растет уже четвертый год подряд, признают в ФССП. Так, еще в 2016 году должников без права покидать России насчитывалось всего 1,3 млн, то на конец 2017-го таковых было уже 1,8 млн.

Чаще всего стоп-листе судебных приставов оказываются жители Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Самые ответственные плательщики проживают на Урале. Невыездным гражданина России делает долг в размере от 10 тыс. рублей. Это касается задоженностей по алиментам и социальным выплатам, например, по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Тот же размер взысканий действует и по отношению к штрафам.

В случае если россиянин имеет задолженность по налогам, оплате ЖКХ и кредитам, то разрешенная для выезда сумма долгов вырастает до 30 тыс. рублей.

Если мгражданин не погашает долги по кредитам и налогам более двух месяцев, то закрыть выезд ему могут и за 10 тыс. рублей,

отметил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

«При этом о наложенном приставами запрете на выезд должник может узнать до поездки. Для этого человеку необходимо приехать в районный отдел приставов по своему месту прописки. Сотрудники службы будут обязаны проверить и дать платежные документы на погашение долга или справку об отсутствии задолженностей», — указывает Некрасов.

Если же путешественник узнал о запрете уже на границе, то выехать за рубеж у него вряд ли получится. Он может оплатить долги через интернет-банк или терминал, но процедура снятия ограничения выезда за границу занимает сутки после погашения, добавляет адвокат.

Кредитный балласт

Увеличение числа должников связано с ростом количества кредитов у населения, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Реальные доходы населения падают шестой год подряд, а средний класс насчитывает не более 38% от населения страны, значится в свежем исследовании НИУ ВШЭ.

На фоне падения доходов россияне вынуждены брать кредиты на предметы первой необходимости, что неминуемо повышает среднее значение нагрузки населения (ПНД). На октябрь текущего года этот показатель составил почти 25%.

При этом рост долговой нагрузки заметен не только в депрессивных регионах, где средняя заработная плата составляет 20-30 тыс. рублей, но и наблюдается уже в крупных городах-миллионниках, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Подобная динамика объясняется в том числе сложной ситуацией на рынке труда, когда люди теряют работу и свой постоянный заработок. Часто россияне перед увольнением или сокращением берут новый кредит, который может им позволить в течение двух-трех месяцев погашать задолженность по старому кредиту, пока они не найдут новую работу, указал директор программы рефинансирования кредитов и займов Евгений Сивцов.

В итоге часть граждан попадают в кредитную кабалу и оказывается в стоп-листах ФССП. По данным ведомства,

за первые восемь месяцев 2019-го общая взысканная сумма по кредитам составила 96,9 млрд рублей.

Еще одной распространенной причиной становятся долги по алиментам. За первые восемь месяцев текущего года судебным приставам удалось взыскать с неплательщиков 10,6 млрд рублей на погашение алиментов, рассказали «Газете.Ru в пресс-службе ФССП.

По данным ведомства, добровольно отказывается выполнять свои обязательства каждый третий плательщик алиментов. В итоге запрет на выезд за границу в последние годы был едва ли не единственным методом борьбы с неплательщиками, имеющими «свободные» деньги. Два года назад ввели еще одну меру – лишение права на управление транспортным средством.

«В России более пяти миллионов одиноких матерей с детьми и более 600 тысяч отцов-одиночек. При этом чаще всего не хотят платить за своих детей именно мужчины», — отмечал в разговоре с «Газетой. Ru» вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Примечательно, что именно недобросовестные отцы ставят своеобразные рекорды по невыплатам алиментов. Так, в прошлом году ФССП сообщила о 50-летним москвиче, который задолжал своей бывшей жене и четырем детям около 118 млн руб.

В списке крупных неплательщиков алиментов оказались и звезды российского футбола. Летом текущего года суд запретил покидать страну бывшему футболисту Андрею Аршавину из-за долга по алиментам. Оказалось, что спортсмен отказался выплачивать своей супруге Алисе Казьминой 350 тыс. рублей в месяц на содержание их дочери.

Между тем у россиян все же пока остаются вполне легальные способы покинуть Родину, несмотря на попадание в стоп-листы ФССП. Например, в сети свои услуги предлагают так называемые «туристические агентства для невыездных», которые готовы на автобусе доставить должника до Минска, а затем обещают тому беспрепятственный выезд с территории Белоруссии.

Впрочем, должник осуществляет переход через границу на свой страх и риск, предупреждает Андрей Некрасов. Дело в том, что с февраля 2019 года МВД России и Белоруссии запустили защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж.