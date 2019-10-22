Уходят не туда: Северный Кавказ зря тратит деньги

За три последних года расходы на программы социально-экономического развития регионов составили почти 8 млрд рублей, но не принесли значимого эффекта для местных рынков и инвестиций.

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Такой вывод делает Счетная палата по итогам анализа использования бюджетных субсидий.

«Кардинального улучшения инвестклимата не наблюдается ни в макрорегионе в целом, ни в отдельных его субъектах. Примеров успешно завершенных инвестпроектов крайне мало, напряженность на рынке труда сохраняется»,

— пишут аудиторы.

Так, из 27 запланированных инвестпроектов в 2017–2018 годах было реализовано только девять. В итоге было создано 577 рабочих мест, что не оказало серьезного влияния на ситуацию в целом.

Всего в 2017–2018 годах было направлено 8,8 млрд руб. на социально-экономическое развитие по программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года». При этом из них 5,5 млрд рублей — это средства федерального бюджета. В итоге в 2017 году привлечено внебюджетных инвестиций на 22% от планового показателя, а в 2018 году — 36%.

При этом бюджетные субсидии предоставлялись регионам в основном на реализацию инвестпроектов. Механизм их отбора и финансирования, по мнению контрольного ведомства, сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками.

Так, деньги получают акционерные общества субъектов СКФО, а федеральные органы при этом не имеют полномочий на участие в управлении их деятельностью.

В пример неэффективной работы аудиторы приводят Дагестан и Ингушетию. Так, в Дагестане соглашения с акционерным обществом в 2018 году не заключались. В Ингушетии вместо соглашения об осуществлении имущественного взноса заключалось соглашение о предоставлении субсидий.

В Северной Осетии порядок инвестирования в негосударственные коммерческие организации не обновлялся с 2004 года. В результате полностью реализовать только два инвестпроекта из пяти, создано лишь 25% от запланированного количества рабочих мест.

Минкавказ пообещал учесть все замечания и рекомендации Счетной палаты в дальнейшей работе.

«Мы согласны с выводом о том, что в настоящее время инвестиционные проекты, в которые вложены средства госпрограммы, не запущены в полном объеме, — отметил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. — Но здесь причина не в эффективности использования средств, а в задержке сроков их реализации, на что повлияло множество факторов, которые в первые годы реализации механизма не до конца были оценены».

Получить оперативные комментарии от регионов Северного Кавказа «Газете.Ru» не удалось.

Как пояснил «Газете.Ru» старший директор Fitch Владимир Редькин, у регионов возникает иногда ситуации, когда заявки сформированы очень хорошо, и деньги выделяются, однако потом возникают сложности с выполнением на деле проекта. Получается в итоге, что в заявке все хорошо расписано, а реализовать проекты невозможно.

«Зачастую бюджетные субсидии могли быть выделены, но был нарушен срок заключения соглашения, после этого субъект лишался средств», — поясняет еще одну причину, почему деньги не доходят до регионов, первый вице президент Опоры России Павел Сигал.

По словам Дмитрия Журавлева, гендиректора Института региональных проблем, в некоторых регионах Северного Кавказа есть специальные отделы, которые заняты подготовкой тендерных заявок.

Главная задача — добиться, чтобы деньги были выделены. А что потом с ними делать — не так важно. Часто в регионах нет ресурсов, чтобы выполнить уже согласованные заявки.

Например, это хорошо можно иллюстрировать на примере заявок на строительство какого-то объекта. Они могут быть одобрены, однако нет материалов, чтобы начать стройку, говорит эксперт.

Если ориентироваться на официальную статистику, регионы Северного Кавказа по многим показателям в списке отстающих. В среднем уровень безработицы в этих регионах в два раза выше, чем по стране.

По данным Росстата, если по России на июль уровень безработицы составлял 4,6%, а во многих регионах Северного Кавказа — выше 10%.

Показатель для всего Северного-Кавказского округа составил 11%. В Дагестане уровень безработицы --13,1%, в Ингушетии — 26,1%, в Северной Осетии — 1,6%, в Ставрополе — 11,6%.

Население часто берет кредиты, но не все справляются с долговой нагрузкой. В частности, на Северном Кавказе за первые девять месяцев 2019 года банкротами стали 1054 человека, и это на 100 человек больше, чем за весь 2018 год.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, население на Кавказе очень бедное, экономика в регионе находится в депрессивном состоянии, и «деньгами» центр просто помогает населению свести концы с концами. Однако кардинально проблемы не решаются.

При этом не выделять деньги Москва не может, поскольку это «политически мотивированный вопрос», говорит Коренев. Нельзя допустить обострения ситуации в регионах.

Между тем, как считает Дмитрий Журавлев, могло бы помочь изменение структуры межбюджетных отношений.

«Сейчас система настроена таким образом, что регионам по сути ничего не нужно делать, достаточно просто жить на дотациях и нет мотивации от них отказываться», — говорит эксперт.

То есть получается такая схема: регион отдает налоги в центр, а в обмен получает дотации. В результате у субъекта федерации мотивации что-то делать и менять не возникает.

«Проблема заключается в том, что деньги, которые достаются «просто так», которые кто-то дает и приказывает их «осваивать», всегда, во все времена использовались неэффективно, они порождали коррупцию и нецелевое расходование. По идее система должна быть выстроена таким образом, чтобы в регион привлекались деньги инвесторов. Однако для этого субъект должен давать им хороший рынок сбыта и одновременно — хорошую защиту инвестиций и частной собственности. Про регионы Северного Кавказа это точно нельзя сказать на данный момент», — резюмирует аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.