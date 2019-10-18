Барьеры в ЕАЭС: Москва поспорила с Лукашенко

В правительстве РФ сочли странными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва якобы сдерживает поставку белорусских продуктов, поскольку Минск блокирует решение по общему рынку Евразийского экономического союза – приводит «Интерфакс» слова источника в российском кабмине.

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«Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров», — добавили в российском правительстве.

Дискурс касается слов белорусского лидера о том, что Россия якобы стала проявлять некие сдерживающие меры по отношению к белорусским продуктам питания», хотя ЕАЭС создавался «на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы».

Между Москвой и Минском существует несколько многолетних экономических споров, а также периодически возникают новые. Так, неделей ранее глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович заявил, что потери бюджета его страны от российского налогового маневра в нефтяной отрасли в 2020 году Минск оценил в $400 млн.

«$800 млн с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики — по $400 млн в 2019 году и 2020 году», — такие цифры привел министр, сообщило агентство БелТА.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации за маневр, он отметил, что Минск и Москва «пока в процессе» обсуждения этого вопроса.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что за шесть лет бюджет республики недополучит $11 млрд. Правда, в июле этого года в российском МИДе заявили, что Россия не собирается компенсировать Минску последствия налогового маневра в нефтяной отрасли.

Менять собственную систему налогоообложения — суверенное право страны, и требовать за это деньги некорректно, говорил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В России и раньше скептически оценивали вероятность компенсаций Минску, отмечая, что говорить об этом можно только при решении проблемы более активной экономической интеграции наших стран.

Однако никаких существенных достижений в этом вопросе достичь не удалось. В Минске даже высказывали опасения, что Россия твердо намерена присоединить Белоруссию. В ответ российский МИД заявил, что налоговый маневр — это суверенное право нашей страны.

В прошлом месяце стало известно, что Белоруссия прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, об этом заявил на встрече с представителями украинских СМИ Лукашенко.

«Ввели этот налоговый маневр... Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами... Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть»... Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — сказал Лукашенко.

Таким образом, если Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть — Минск будет вынужден закупать ее в других странах. Тем более, отметил Лукашенко, что российская нефть марки Urals не самого высокого качества в мире, передает НСН.

При этом глава государства признает энергетическую зависимость Белоруссии от России, но не считает это критичным.

«Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам», — сказал Лукашенко.

Что касается ЕАЭС, то 1 октября в Ереване по итогам заседания Высшего совета Евразийского экономического союза пяти государств: России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром.

Стоит отметить, что нынешним летом швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира, и этот список возглавил именно Сингапур, за год поднявшийся на две строчки в списке из 63 стран.

Стоит добавить, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму на утверждение соглашение стран ЕАЭС о механизме отслеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза. Об этом говорится в четверг в базе данных нижней палаты парламента.

Подписание соглашения состоялось весной текущего года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, передает ФАН.

Ранее в Минске сообщили, что Белоруссия рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая.

В настоящее время существует лишь предварительная договоренность, а кредитная ставка пока обсуждается. Объем выделений средств Минску — до $500 млн в эквиваленте, заимствования будут осуществлять в юанях.

«Есть у нас определенная уверенность, что до конца года мы завершим эту сделку подписанием соответствующего кредитного соглашения», — отметил глава минфина Белоруссии.

По его словам, кредитом от китайцев страна может «заместить» так и не полученный кредит от России.

«У нас достаточно длительное время выстраивались такие взаимоотношения с Российской Федерацией, что платежи в адрес РФ ежегодно рефинансируются. В текущем году это не получилось сделать, мы рассчитываемся по своим обязательствам перед в РФ на общую сумму больше $600 млн», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».