«Как сервант с хрусталем»: почему россияне не покупают золото

Почему россияне стали реже покупать ювелирные изделия

В России сокращается спрос на ювелирные изделия. Причина — падение реальных доходов населения и рост цены на золото. К тому же и носить украшения становится не модно. Если раньше семьи хранили сережки из золота на всякий случай, то теперь молодежь предпочитает красивую бижутерию на каждый день.

Граждане России стали меньше покупать золотые украшения. Основных причин две — рост стоимости драгметалла и одновременно падение доходов россиян, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

О том, что спрос на кольца, браслеты, серьги и цепочки сокращается из-за снижения реальных доходов населения, говорится, в частности, в проекте «Стратегии развития отрасли драгоценных металлов РФ на период до 2030 года», опубликованной Минпромторгом.

Согласно данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%. До этого они падали пять лет подряд.

На мировом рынке цена на золото растет и падает курс рубля, что и приводит к удорожанию ювелирных изделий. Так, если в 2007 году цена грамма золота была $22,36 при среднегодовом курсе рубля 25,73 за $1, то в 2018 году золото уже стоило $40,78 за грамм при курсе рубля 63,12 за $1.

Обручальное кольцо – это единственный предмет из довольно обширного перечня ювелирных изделий, который входит в потребительскую корзину россиянина. Согласно данным Росстата, дешевле всего обручальное кольцо стоит в Московской области – 2,7 тыс. рублей, а дороже всего – в Брянской области — 3,9 тыс. рублей.

При этом только за три летних месяца 2019 цена на обручальные кольца выросла в среднем на 50 рублей. А в отдельных регионах за это время они подорожали и вовсе на все 300 рублей.

Как объясняет генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, увеличиваются расходы ювелиров на покупку сырья и все это отражается на ценах, так как растет их себестоимость.

«Ювелирка» – это второй по величине покупатель золота в нашей стране после Банка России. За пять лет объем золота, который закупила ювелирная промышленность, сократился в 1,8 раз и составил 41 тонну. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2013 году.

Общий объем продаж ювелирных изделий в России в 2018 году составил 232,6 млрд рублей.

Средний вес выпускаемых украшений из золота упал за пять лет с 2,69 до 1,87 грамма, то есть на 35%. Уменьшилось и количество продаваемых в год золотых изделий – с 48,51 млн штук в 2007 до 31,85 млн штук в 2018 году. Это сокращение на 34%.

Стагнация рынка ювелирных изделий тесто связана с обстановкой на общем рынке золота в России, говорит основатель консалтинговой компании Bulad&Co Булад Субанов.

Он напоминает, что наша страна за постсоветский период скатилась из лидера по производству золота на третье место, нас обогнали Китай и Австралия.

«Если в середине 80-х годов прошлого века мы добывали 600 тонн золота, то теперь добываем лишь 300 тонн», — напоминает Субанов.

Кроме этого, он отмечает, что в 90-е годы прошлого столетия из-за неразберихи с уплатой НДС в Россию было проще вести золотые изделия из-за границы, чем производить их внутри страны. Это тоже негативно сказалось на отрасли производства ювелирных украшений.

Изменилась и проба того золота, из которого изготавливали ювелирные украшения. Если в СССР в ходу была 750-я проба (это было так называемое «желтое золото»), то сейчас ювелирные изделия изготавливаются из золота 585-й пробы, смеси золота и меди – это уже так называемое «красное» золото. Проба снижалась для удешевления изделий.

Вес камней в золотых украшениях тоже снижается. Кроме того, происходит замещение натуральных драгоценных камней в изделиях синтетическими аналогами.

Часто стали производить изделия со вставками из имитации драгоценных камней — стеклом ситалл. Ситалл — этo прозрачный кpиcтaлличecкий мaтepиaл, синтeзиpoвaнный в лaбopaтopных ycлoвиях. Eгo ближайший пpиpoдный aнaлoг — вyлкaничecкoe cтeклo oбcидиaн.

«В советские времена считалось, что золотые украшения должны быть в семье — на всякий случай. Их всегда можно было продать, так как золотые изделия всегда были в торговле дефицитом, и на вырученные средства какое-то время прожить»,

— вспоминает Субанов.

А падение реальных доходов россиян и рост их задолженности перед банками подталкивает к выводу о том, что наши граждане в ближайшие годы еще меньше будут покупать ювелирные украшения. И даже если доходы россиян будут расти, то к покупке «ювелирки» они не вернутся, полагает эксперт.

Молодежь сейчас активно заменяет золото на аналоги. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, новое поколение стремится не к роскоши и накоплениям, а к жизни «налегке» без излишеств. В результате растут продажи бижутерии из необычных материалов.

Некоторые девушки сейчас и вовсе рассматривают золотые украшения как предмет отживших эпох, которые у них ассоциируют с бабушкиными коврами на стенах и сервантами с хрусталем, отмечает Деев.