«Как сервант с хрусталем»: почему россияне не покупают золото

Граждане России стали меньше покупать золотые украшения. Основных причин две — рост стоимости драгметалла и одновременно падение доходов россиян, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

О том, что спрос на кольца, браслеты, серьги и цепочки сокращается из-за снижения реальных доходов населения, говорится, в частности, в проекте «Стратегии развития отрасли драгоценных металлов РФ на период до 2030 года», опубликованной Минпромторгом.

Согласно данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%. До этого они падали пять лет подряд.

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На мировом рынке цена на золото растет и падает курс рубля, что и приводит к удорожанию ювелирных изделий. Так, если в 2007 году цена грамма золота была $22,36 при среднегодовом курсе рубля 25,73 за $1, то в 2018 году золото уже стоило $40,78 за грамм при курсе рубля 63,12 за $1.

Обручальное кольцо – это единственный предмет из довольно обширного перечня ювелирных изделий, который входит в потребительскую корзину россиянина. Согласно данным Росстата, дешевле всего обручальное кольцо стоит в Московской области – 2,7 тыс. рублей, а дороже всего – в Брянской области — 3,9 тыс. рублей.

При этом только за три летних месяца 2019 цена на обручальные кольца выросла в среднем на 50 рублей. А в отдельных регионах за это время они подорожали и вовсе на все 300 рублей.

Как объясняет генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, увеличиваются расходы ювелиров на покупку сырья и все это отражается на ценах, так как растет их себестоимость.

«Ювелирка» – это второй по величине покупатель золота в нашей стране после Банка России. За пять лет объем золота, который закупила ювелирная промышленность, сократился в 1,8 раз и составил 41 тонну. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2013 году.

Общий объем продаж ювелирных изделий в России в 2018 году составил 232,6 млрд рублей.

Средний вес выпускаемых украшений из золота упал за пять лет с 2,69 до 1,87 грамма, то есть на 35%. Уменьшилось и количество продаваемых в год золотых изделий – с 48,51 млн штук в 2007 до 31,85 млн штук в 2018 году. Это сокращение на 34%.

Стагнация рынка ювелирных изделий тесто связана с обстановкой на общем рынке золота в России, говорит основатель консалтинговой компании Bulad&Co Булад Субанов.

Он напоминает, что наша страна за постсоветский период скатилась из лидера по производству золота на третье место, нас обогнали Китай и Австралия.

«Если в середине 80-х годов прошлого века мы добывали 600 тонн золота, то теперь добываем лишь 300 тонн», — напоминает Субанов.

Кроме этого, он отмечает, что в 90-е годы прошлого столетия из-за неразберихи с уплатой НДС в Россию было проще вести золотые изделия из-за границы, чем производить их внутри страны. Это тоже негативно сказалось на отрасли производства ювелирных украшений.

Изменилась и проба того золота, из которого изготавливали ювелирные украшения. Если в СССР в ходу была 750-я проба (это было так называемое «желтое золото»), то сейчас ювелирные изделия изготавливаются из золота 585-й пробы, смеси золота и меди – это уже так называемое «красное» золото. Проба снижалась для удешевления изделий.

Вес камней в золотых украшениях тоже снижается. Кроме того, происходит замещение натуральных драгоценных камней в изделиях синтетическими аналогами.

Часто стали производить изделия со вставками из имитации драгоценных камней — стеклом ситалл. Ситалл — этo прозрачный кpиcтaлличecкий мaтepиaл, синтeзиpoвaнный в лaбopaтopных ycлoвиях. Eгo ближайший пpиpoдный aнaлoг — вyлкaничecкoe cтeклo oбcидиaн.

«В советские времена считалось, что золотые украшения должны быть в семье — на всякий случай. Их всегда можно было продать, так как золотые изделия всегда были в торговле дефицитом, и на вырученные средства какое-то время прожить»,

— вспоминает Субанов.

А падение реальных доходов россиян и рост их задолженности перед банками подталкивает к выводу о том, что наши граждане в ближайшие годы еще меньше будут покупать ювелирные украшения. И даже если доходы россиян будут расти, то к покупке «ювелирки» они не вернутся, полагает эксперт.

Молодежь сейчас активно заменяет золото на аналоги. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, новое поколение стремится не к роскоши и накоплениям, а к жизни «налегке» без излишеств. В результате растут продажи бижутерии из необычных материалов.

Некоторые девушки сейчас и вовсе рассматривают золотые украшения как предмет отживших эпох, которые у них ассоциируют с бабушкиными коврами на стенах и сервантами с хрусталем, отмечает Деев.