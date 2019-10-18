Транзита газа не будет? Что Украина требует от России

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд», — сообщил в пятницу, 18 октября, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Он называет эту сумму в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

С 2009 года между двумя газовыми монополистами действуют два контракта сроком на 10 лет — о поставках газа для нужд Украины и контракт о транзите газа через территорию страны для потребителей Европы.

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По этим договорам, «Нафтогаз» должен закупать у «Газпрома» 52 млрд кубометров газа (из них 41,6 млрд кубов на условиях take-or-pay). А «Газпром» обязался прокачивать как минимум 110 млрд куб. транзитом по территории Украины в Европу.

Но окончательные объемы прокачки не оговаривались, в контракте было сказано, что все будет зависеть от спроса со стороны ЕС. Если он снизится, например, по причинам теплой зимы, то штрафа за снижение объемов прокачки не будет.

Надобность в украинской газотранспортной системе снизилась после того, как был введен газопровод «Северный поток» (Nord Stream) — напрямую в Германию.

Плохо договаривались, хорошо нарушили

В итоге «Газпром» снижал прокачку. Уровень транзита через Украину обычно не превышал 80 млрд кубов. В пиковом по потреблению 2017 году транзит был, например, на уровне 93 млрд куб.

Но и «Нафтогаз» четко условия контрактов не выполнял. И даже остановил закупки российского газа по политическим мотивам.

Партнеры стали обвинять друг друга в нарушении контракта. И дело дошло до суда. Стокгольмский арбитраж встал на сторону «Нафтогаза» обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,6 млрд. Это было в 2018-м.

В ответ российская монополия сделала одно из самых громких заявлений за последние годы, пообещав расторгнуть контракты с украинской компанией. Раньше вопрос о расторжении контрактов не поднимался. Но «Газпром» грозил, что может не продлить соглашения после 2019 года.

Новый виток противостояния «Нафтогаза» и «Газпрома» с выкатыванием неустойки в $11 млрд – это фактически реакция на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера об обнулении претензий с обеих сторон.

Ранее Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что до заключения с Украиной нового контракта с 2020 года необходимо урегулировать все судебные споры.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — отметил Миллер.

На встрече с премьером Миллер также сказал, что заключение соглашения на поставку природного газа из России в Европу по территории Украины задерживается из-за Киева. Дело в том, что Украина может не успеть до конца 2019 года решить все задачи имплементации положений Третьего энергетического пакета.

А для того, чтобы заключить с украинской стороной новый контракт на поставку газа в Европу, необходимо, чтобы газовая система страны стала полностью соответствовать европейским правилам и нормам. То есть газовая отрасль должна быть разделена на добычу, транспортировку и сбыт, управлять которыми будут три независимые друг от друга компании, как того требует законодательство ЕС.

Кроме того, российская сторона хочет быть уверена, что в европейские стандарты украинская сторона не внесет свои, украинские требования. То есть документы должны пройти через российскую юридическую экспертизу.

Обычно на такие мероприятия необходим срок минимум в полгода. А действующий контракт на прокачку газа через Украину истекает 31 декабря этого года.

Глава «Газпрома» также сообщил, что Россия может поставлять на Украину газ по цене на 20% ниже той, по которой Киев получает его реверсными поставками из Европы.

Киев готов только на скидку

В Киеве положительно отреагировали на 20% скидку.

«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — прокомментировал Витренко.

Однако для этого нужно не заключение контракта с «Газпромом», а совсем другое — отказ российской газовой компании от злоупотреблений доминирующим положением на европейском рынке.

«Необходимо, чтобы «Газпром» не отказывал европейским компаниям в переносе точек передачи газа на границу Украина — Россия. И чтобы «Газпром» предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в России, забирая у них газ внутри страны и возвращая его на границе и выполняя таким образом предусмотренную законодательством РФ функцию единого экспортного канала», — сообщил Витренко.

Он потребовал также, что «Газпром» перестал «фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский союз».

Судя по всему, бывшие партнеры снова встретятся в Стокгольме, а вероятность заключения нового договора по транзиту газ в Европу в ближайшее время снизилась до нуля.