Морское богатство: какую пользу России принесут порты

Морские порты России получат новое развитие в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Предполагается, порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов и другие к 2024 году увеличат мощность до 1,3 млрд тонн (прирост — не менее 336 млн т).

Реклама

Развитие портовой инфраструктуры и автодорожных подходов к портам, строительство 9 ледоколов и одного аварийно-спасательного судна включены в федеральный проект «Морские порты». Причем он реализуется преимущественно за счет частных инвестиций. Объем средств бюджета РФ составляет только 26% — 237,6 млрд руб.

Грузооборот морских портов России вырос в прошлом году более чем на 3,8% и составил 816,5 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов составил 387,34 млн т (+3,8%), наливных — 429,12 млн т (+3,9%).

Прирост производственных мощностей морских портов РФ по итогам этого года составит 35,5 млн тонн, прогнозировали в Минтрансе. Всего в 2019-2021 годах запланировано увеличение портовых мощностей на 130 млн тонн. Как отмечали в министерстве, такие результаты будут возможны именно благодаря усилиям в рамках нацпроекта.

Нефтеналив, уголь, металлы, минеральные удобрения и контейнерные грузы составляют основу грузооборота российских портов. Около 60% от объемов перевалки приходится на долю нефти и нефтепродуктов.

Один из крупнейших проектов – порт Тамань. Таманский терминал навалочных грузов был запущен в марте 2019 года. В нем переваливают уголь, серу и минеральные удобрения. Мощность перевалки к 2021 году составит 60 млн тонн. Этот крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал откроет новые пути для перевозки угля в страны Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки. Кроме того, на стадии проектных работ Таманский зерновой терминал. Проектный объем перевалки ТЗТ составляет 14,5 млн тонн.

Российские порты Балтики могут увеличить мощности перевалки зерна втрое – с 3 млн до 9 млн тонн за счет строительства зернового терминала, реализуемого ГК «Новотранс» в рамках создания многофункционального терминального комплекса LUGAPORT в Усть-Луге.

Расширение порта Тамань в Краснодарском крае, строительство универсального терминала «Новотранс» в Усть-Луге, а также другие проекты — «Лавна» в Мурманске, «Ванинотрансуголь» в Хабаровском крае, терминал минеральных удобрений «Ультрамар» и «Еврохим», порт Суходол и порт Вера в Приморском крае — должны обеспечить заявленные грузовладельцами потребности в увеличении пропускной способности портов, говорил РБК генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев.

Кроме того, в 2019 году в рамках «Морских портов» планируется завершить строительство и реконструкцию автодорог федерального значения общей протяженностью 107 км. эти дороги не ведут непосредственно к причалам, но создают условия для движения грузового транспорта в сторону морских портов от основных магистральных направлений.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до 2024 года вложит более 114 млрд рублей в расширение участков федеральных трасс, ведущих к 10 морским портам.

Всего до 2024 года строительство и реконструкция охватят участки федеральных трасс общей протяженностью 308 км. Большинство из них будет иметь пропускную способность до 20 тыс. автомобилей в сутки, обеспечивая беспрепятственный и безопасный проезд к портам Архангельска, Санкт-Петербурга, Выборга, Мурманска, Махачкалы, Астрахани, Новороссийска, Анапы и Тамани.

Развитие транспортной инфраструктуры крайне важно для морских портов. Современный морской порт — это транспортный узел, который связывает различные виды транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный.

Так, например, полная реализация проекта развития Мурманского транспортного узла позволит повысить возможности морского порта Мурманска практически в 10 раз. Предусмотрена в том числе масштабная реконструкция железнодорожных подходов к порту.

Создание Мурманского транспортного узла, предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Северного морского пути.

Северный морской путь – это также част нацпроекта. Он должен стать центром притяжения для туризма и международного сотрудничества. Одна из целей нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры – увеличение грузооборота к 2024 году до 80 млн тонн. Для этого нужно больше сотни новых судов, инфраструктура в портах и мощные ледоколы. В результате Севморпуть имеет все шансы статьи конкурентом и Транссибу, и даже Суэцкому каналу.