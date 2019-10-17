Тянут на дно: россияне погрязли в долгах

Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности наших граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта, и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%. Об этом говорится в новом исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В данных НБКИ подчеркивается, что впервые за последние четыре года показатель уровня закредитованности показал рост.

Наибольшие показатели закредитованности населения были зафиксированы в Амурской области — 30,41%, Кировской — 29,45% и Оренбургской — 28,64%, а также в Красноярском крае (28,40%) и Республике Коми (28,37%).

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Наименьший уровень ПДН — у заемщиков Приморского края (21,74%), Брянской области (21,96%), Москвы (22,21%), а также Псковской (22,23%) и Смоленской (22,24%) областей.

Особенно остро ситуация стоит в моногородах, сельской местности, депрессивных регионах, где у людей не так много возможностей заработать, комментирует генеральный директор финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Рост долговой нагрузки заметен не только в депрессивных регионах, где средняя заработная плата составляет 20-30 тыс. рублей, но и наблюдается уже в крупных городах-миллионниках, уточняет директор компании «Рефинансируй.РФ» Евгений Сивцов.

Чиновники уже давно бьют тревогу в связи с повышенной закредитованностью наших сограждан.

Так, ранее в Минэкономразвития РФ заявляли, что рост долговой нагрузки россиян может привести к тому, что кредиты, взятые россиянами, к концу этого года могут начать тормозить потребительский спрос в российской экономике, что негативно скажется в итоге на росте ВВП.

Как отмечал недавно глава Минфина Алексей Моисеев, перекредитование россиян является «пирамидой», так как люди берут новые кредиты не только на сумму основного долга по старым займам, но и на накопленные проценты.

«Перекредитование — это пирамида. Поэтому рано или поздно это приведет к банкротству», — говорил недавно Моисеев.

По данным Росстата, доходы населения не растут шестой год подряд, поэтому увеличение долговой нагрузки населения кажется логичным, говорят между тем эксперты.

В результате многие россияне, стремясь сохранить свой уровень жизни, все чаще обращаются за кредитами, отмечает Андрей Пономарев.

«По опыту работы с долгами физлиц, могу сказать, что порядка 60% заемщиков, прошедших процедуру рефинансирования, вновь обращаются в банки и МФО и снова попадают в долговую яму», — говорит эксперт рынка МФО Олег Федорченко.

Рост долговой нагрузки можно объяснить также довольно сложной ситуацией на рынке труда, когда люди теряют работу и свой постоянный заработок, говорят эксперты.

Так, часто россияне перед увольнением (сокращением) наши сограждане берут новый кредит, который может им позволить в течение двух-трех месяцев погашать задолженность по старому кредиту, пока они не найдут новую работу, поясняет директор программы рефинансирования кредитов и займов Евгений Сивцов.

Но иногда получается так, что поиски работы затягиваются, и клиенты, даже добросовестные, уходят в просрочку. В итоге долги наших граждан перед финансовыми институтами растут в геометрической прогрессии и становятся неподъемными.

В этой ситуации есть лишь один выход – подать иск в суд на признание себя банкротом, советует он.

Сейчас на рынке появилось большое количество банкротных бюро, которые «законно помогают избавиться от кредитов и долгов», говорит Евгений Сивцов. Тенденция идет уже к тому, что не сами клиенты обращаются к ним, а банкротные бюро самостоятельно «прозванивают» и заманивают клиентов к себе.

Чтобы подать на банкротство, долги человека должны превысить 500 тыс. рублей, напоминает Пономарев.

При этом сама процедура банкротства связана с расходами и налагает на человека довольно жесткие ограничения: он перестает распоряжаться собственным имуществом, не может выезжать за границу, в течение пяти лет фактически лишается возможности получить новый кредит и испытывает иные, может быть, более мелкие, но довольно неприятные «поражения» в своих правах, предупреждают эксперты.