Матерям подкинули на бедность: почем в России декрет

В России увеличиваются детские пособия. В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1% и составит 12 тысяч рублей вместо нынешних 11,2 тысячи рублей, порадовал Минтруд. Как подсчитали в ведомстве, таким образом семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тысяч рублей за три года.

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Впрочем, если переводить в цифры, то «прибавка» эта небольшая. Всего 800 рублей. Учитывая, какие сейчас цены, на эти деньги можно купить либо два-три хлопчатобумажных комбинезона для ребенка до года или полупаковки качественных подгузников.

При этом другими своими шагами чиновники пытаются лишить матерей тех пособий, которые они сейчас получают. Выплаты, которые государства делают семьям, при рождении ребенка разделяют на пособия до 1,5 лет и после 1,5 до 3 лет.

Самые высокие суммы пособий государство отчисляет до полутора лет ребенка.

В частности, до достижения этого возраста мама может рассчитывать на пособие в размере 40% от среднего заработка за последние два года. Максимум в 2020 году оно составит 27 984 рублей. Это «потолок». Больше его получить женщина не может, несмотря на высокие заработки.

Если к моменту выхода в декрет мама не работает, то пособие платит государство. В 2020 году минимальный размер выплат на первого ребенка оно составит 4 852 рубля, на второго и последующего – 6 554 рубля.

Также есть и целый ряд единовременных пособий. Большинство из них незначительные, например, 600 рублей за постановку в консультацию на учет до 12 недель. До 30 лет в Москве, например, платят родителям также доплаты — около 60 тысяч рублей.

Самое большое пособие – это декретные выплаты. Максимальный их размер в 2020 году – 322 191 рублей. Но чтобы получить их, женщина должна зарабатывать около 60 тысяч рублей в месяц и отчислять налоги.

Минимальные декретные выплаты составят сильно меньше — около 52 тысяч рублей. Однако, несмотря на, казалось бы, высокие выплаты, очень мало кто из матерей их на практике получает.

«В России не по всем специальностям можно устроиться на официальную работу. Многие стараются оформить сотрудников с минимальным официальным заработком на уровне МРОТ, так что на максимальные декретные можно не рассчитывать. К тому же работодателям в России вообще не нравятся беременные сотрудники. Так что они при собеседовании стараются оформить женщин неофициально, чтобы потом не мучиться с декретными. Бывает и «доведение» до увольнения беременной. У меня так было, и в этой ситуации проще было положиться на мужа и потом найти подработки, чем потом судиться с работодателем», — делится с «Газетой.Ru» одна из матерей в декрете.

Маргарита, которая была в декрете в 2014 году, вспоминает, что поскольку она официально не работала на момент рождения ребенка, то до 1,5 лет ей государство платило всего 2700 рублей. Устроиться на работу, будучи беременной, было практически невозможно: никто не берет. С мужем были сложные отношения.

«Ни на что особо не хватало то, что платило государство. Раз в месяц на эти деньги ходила в магазин и покупала еду, которую сама хотела. В остальное время приходилось есть то, что покупали родственники или муж. Также хватало денег от государства, чтобы частично оплатить покупку памперсов и салфеток», — рассказывает она.

Так, учитывая, что пачка подгузников (72 штуки) стоит в среднем около 1000 рублей, на эту сумму можно купить по нынешним ценам почти 3 пачки, да и то, если приобретать на распродаже.

По данным свежего опроса ВЦИОМ, лишь 27% россиян считают меры поддержки до 1,5 лет эффективными, в то время как больше половины опрошенных ратуют за повышение количества льгот. При этом около 52% респондентов отмечают, что только на выплаты от государства без дополнительного заработка прожить матери и малолетнему ребенку крайне сложно.

Однако чиновники так не считают. Судя по последним инициативам, они и эти пособия не хотят выплачивать. Или по крайней мере надеются сократить число-адресатов.

Так, недавно Минтруд предложил платить пособие до 1,5 лет только тем родителям, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников.

Министерство уже подготовило соответствующий законопроект об изменении условий поддержки тем, кто лишь формально ухаживает за своими детьми до полутора лет. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Как пояснили в Минтруде, если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно.

На данный момент по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Деньги продолжают поступать даже в том случае, если мать, отец или опекун фактически работают полный день.

При этом с 1,5 до трех лет пособия вообще мизерные. «Позорные» 50 рублей, как называли их сами чиновники. Большинство матерей не получают их: просто нет смысла, больше потратишь на проездной, чтобы оформить выплату.

Со следующего года семьям с 1,5 до 3 лет пересмотрен «размер» поддержки.

Тем, у кого родился первый и второй ребенок, выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране составляет около 12 тысяч рублей.

Правда, платят его только тем семьям, где уровень дохода превышает два прожиточных минимума (раньше было полтора — «Газета.Ru»). Таким образом, если мать не работает, то, чтобы получить пособие, доход отца-кормильца семьи должен составлять меньше 45 тысяч в месяц.

И эти выплаты получить могут только самые настойчивые. Чтобы попасть под категорию малоимущих, нужно пройти преодолеть целый ряд бюрократических барьеров. Так, выплату почему-то невозможно оформить через сайт «Госуслуг» и нужно обивать пороги лично, что для молодой матери очень сложно.

Дополнительные меры поддержки в России предусмотрены для многодетных матерей и матерей-одиночек.

Например, женщины, у которых трое детей и больше, имеют право на бесплатный проезд (одному из родителей) и питание детей в школе. Оплата садика происходит в размере 70% от установленной цены. По удостоверению многодетной делают скидки в некоторых кинотеатрах, в большинстве детских развлекательных центров, также бесплатный вход в музеи и зоопарк. Есть льготы, связанные с молочной кухней.

Однако не все этим пользуются. Дело в том, что льготы нужно пробивать, а многим матерям, с учетом недостатка времени и сил, легче его потратить на то, чтобы заработать лишнюю копейку.

Впечатлениями с корреспондентом «Газеты.Ru» поделилась многодетная работающая мать в разводе Екатерина, 32 лет.

«В Московской области есть льготы до трех лет на бесплатное питание на молочной кухне, однако в отличие от столицы тот набор, который выдают в области, сильно хуже. С первым ребенком я жила в Нижегородской области, и тогда в регионе мне предлагали «монетизировать» льготы по молочной кухне и получить денежную компенсацию, но было очень сложно собирать документы, так что я даже не стала связываться, легче было попытаться заработать дополнительные деньги», — рассказывает она.

У многодетной матери есть компенсация за покупку школьной формы – это около трех тысяч на одного ребенка. Их можно получить раз в год. Однако о них Екатерина знает только в теории.

«У меня дважды был конфликт на этой почве — мне школа давала одну справку, а в соцзащите требовали другую установленного образца. Это казалось странным, учитывая, что в районе, где я живу, школа одна, многодетных много. Неужели они не знают, какие справки выдавать? Или так специально делают? Учитывая, что все эти справки еще и нужно было возить «за тридевять земель», а я работаю, то просто не хочется связываться», — делится она.

Мать одиночка Алена, 34 лет из Москвы рассказывает, что единственная льгота, которой она на данный момент пользуется, это бесплатные обеды в школе для ребенка.

«Однако кормят там так, что в любом случае приходиться тратиться на питание вне школы», — рассказывает она.

Между тем статус матери-одиночки могут получить льготы на коммуналку, двойной налоговый вычет по доходам. Также он дает право на запись в сад вне очереди, послабления в работе. В Москве действует региональная прибавка: для одиноких детей до трех лет составляют до 15 тысяч рублей, от 3 до 18 лет – 6 тысяч рублей.

«Я живу в Подмосковье, но, несмотря на официальный статус матери-одиночки, никакой первоочередности по очереди в сад точно не было. Пришлось воевать, чтобы записать ребенка. А вообще из-за тысячи рублей с хвостом в Подмосковье бегать по инстанциям — больше на транспорт потратишь», — рассказывает Алена.

Неплохие выплаты действуют в Москве для матерей, которые воспитывают детей и получают пенсию по потере кормильца.

Как поделилась с «Газетой.Ru» 30-летняя Мария, ей положена пенсия по потере кормильца и на ребенка (до достижении им 14 лет) и на себя, поскольку числится безработной. Сумма эта, с учетом почти 13 тысяч рублей на одного человека, которые выделяются из бюджета Москвы, немаленькая. Общая пенсия на ребенка и на мать составляет по 19 500 рублей на каждого. То есть 39 тысяч рублей.

«Однако меня сразу предупредили, что если вдруг какие-то заработки, о которых я не сообщу, то пенсию эту не только отнимут, но и заставят вернуть то, что было уже начислено. Также грозились штрафами», — говорит Мария.