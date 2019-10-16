Жить по-минздраву: что не так с продолжительностью жизни

Граждане России стали жить дольше – по сравнению с прошлым годом аж на 8 с половиной месяцев, отчитался Минздрав.

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«За 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 лет в среднем, то есть на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», — сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. «Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней», — добавила Скворцова.

Жить россияне стали в среднем дольше, потому что снизился показатель общей смертности на тысячу человек — на 3,1%, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

В частности, стало меньше смертей в младенчестве – умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года. Минздрав также считает, что практически искоренил такую страшную болезнь, как туберкулез.

«Важно отметить, что абсолютного национального исторического минимума достиг показатель смертности от туберкулеза — 5,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметила Скворцова.

Дела сердечные

Борьба с туберкулезом является предметом особой гордости Минздрава. Нынешний показатель по туберкулезу даже лучше, чем он был в СССР. Тогда смертность от этой болезни составляла 7,7 на 100 тыс. человек.

Но кардинально переломить смертность от болезней системы кровообращения невозможно. «Хорошие результаты по снижению показателя общей смертности мы видим в тех регионах страны, где проводится планомерная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировала Скворцова.

Большой вопрос, насколько корректно брать за точку отсчета советские показатели. Разве не в те годы родился афоризм: есть ложь, есть отъявленная ложь, а есть статистика?

Еще выгоднее тогда уж сравнивать последнее 20-летие с показателями Российской империи. В конце XIX века ожидаемая продолжительность жизни составляла около 30 лет. На этом фоне современная Россия выглядела бы просто великолепно. Хотя по данному показателю царская Россия отставала от Великобритании, Германии и Франции на 10-15 лет.

Мухлевали, чтобы не прилетело

Отчитываясь по поводу продолжительности жизни, министр Скворцова заодно ответила на критику — прозвучала ранее со стороны правительства и была беспрецедентной. 14 октября премьер Дмитрий Медведев потребовал прекратить манипуляции со статданными по смертности.

«По поводу цифр по смертности — мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, показатели в этом случае менялись, потому что другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове», — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Врали не только в отчетах по сердечно-сосудистым патологиям. «Это касается и онкологии тоже», — негодовал Медведев.

Таким образом глава правительства отреагировал на разъяснения глав регионов, касающиеся неточной статистики причин смертности в субъектах.

Премьер предупредил тогда, что если в дальнейшем кого-то из региональных начальников поймают на манипуляциях со статистикой, то «последствия будут весьма и весьма неприятные».

Медведев также сообщил, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась в 49 субъектах, но в 36 регионах этот показатель, наоборот, вырос.

Скворцова с такой критикой не согласилась. «Те регионы, которые недооценивали «сосудистую смертность», кодируя причины смерти как невыясненные или «от старости», с одной стороны, все равно не могли исказить показатели общей смертности и продолжительности жизни», — поясняют в ведомстве.

Региональным чиновникам от медицины и статистики еще раз напомнили правила кодирования причин смерти. Теперь важно, чтобы они эти правила вспомнили, когда с них потребуют красивых цифр.

В действительности, показатель продолжительности жизни стагнирует, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Стагнация связана с колебаниями условий в социальной сфере и ухудшением уровня жизни пенсионеров. Индексация пенсии не позволяет старикам покупать качественные и натуральные продукты и необходимые медикаменты. Их зачастую приходится заменять аналогами», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

С 2004 по 2019 годы ожидаемая средняя продолжительность жизни в России выросла с 65 до 73 лет. Таким образом, в среднем она стабильно увеличивалась на 206 дней в год в течение 15 лет, отмечает эксперт. «Отыскивать на таком фоне специфические для 2019 года небольшие изменения — это удел политических технологов», — иронизиует эксперт.

Что же касается стабильного роста продолжительности жизни в течение полутора десятка лет, о чем говорит Минздрав, то этот рост стал возможен после катастрофического обрушения с 70 до 64 лет в начале 90-х годов прошлого века. То есть, статистика стартует от низкой базы и гордиться тут особо нечем.

Мужчины — головная боль

Статистику по смертности традиционно «портят» мужчины. Сейчас показатели мужской смертности улучшаются с такой скоростью, в какой она росла в основном в странах, которые переходили от гражданской войны к мирной жизни, добавляет эксперт.

Мужчины действительно сами отчасти виноваты в своих проблемах со здоровьем. Но и система российского здравоохранения устроена так, чтобы лечить больных, но не сфокусирована на профилактике заболеваний именно у мужчин, уверен доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер.

«Используется затратный принцип. Если поставили диагноз, начинают лечить, но до диагноза мужчина как правило остается один на один со своими болезнями», — считает Гонтмахер.

По его оценке, эта проблема — профилактика мужских заболеваний на ранней стадии — не решена ни в одной системе здравоохранения. В США она слишком дорога и малодоступна. Европейские страны сейчас начали активнее экспериментировать с профилактическими мероприятиями. Но в России даже экспериментов нет. Хотя о разнице в продолжительности жизни по гендерному признаку было известно еще со времен СССР.

Средняя продолжительность жизни в России по итогам прошлого года составляет 72,8 года. За прошлый год она выросла на 73 дня, подсчитали ранее эксперты РАНХиГС. Минздрав считает эти цифры рекордом. По крайней мере, об этом говорила на итоговой коллегии ведомства в апреле глава Минздрава Вероника Скворцова.

Дотянуть до 80

В майском указе президент Владимир Путин, напомним, поставил задачу обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году довести этот показатель до 80 лет.

У экспертов есть немалые сомнения в способности правительства выйти на заявленные президентом показатели. Для того, чтобы достичь их, необходим ежегодный прирост продолжительности жизни почти на год, считают эксперты.

«Если не будет кардинальных изменений в социальной политике, то к 2024 году продолжительность жизни не вырастет до обозначенных президентом 78 лет, это почти нереально. Наш прогноз: продолжительность жизни увеличится лишь до 75-76 лет», — говорит Рамиля Хасанова, старший научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции ИНСАП РАНХиГС.

Увеличить продолжительность жизни населения не получится по многим причинам, главная из которых — низкая эффективность расходования средств национального проекта «Здравоохранение», полагают в РАНХиГС. А точнее, причина кроется в непропорциональном распределении даже имеющихся скромных средств на борьбу с болезнями.

«Сегодня лишь 3,5% (75,2 млрд руб.) средств, выделенных на проект, направлены на снижение смертности от болезней системы кровообращения (между тем именно эти болезни стали причиной смерти в 46% случаев в прошлом году — «Газета.Ru»), а 56% (969 млрд руб.) — на борьбу с онкологией (16% всех умерших)», — отмечали ранее эксперты РАНХиГС в очередном мониторинге.

Эти претензии в адрес Минздрава высказываются уже многие годы. Но совсем недавно в августе премьер также критиковал работу министра Скворцовой за то, что в 20 субъектах РФ, причем не самых малонаселенных не были предоставлены земельные участки под строительство амбулаторий и модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Какая уж тут профилактика болезней, если россиянам элементарно негде сдать анализы, негде рожать. Критические замечания по этому поводу были обнародованы на официальном сайте правительства.

До 2024 года осталось менее 5 лет. Если продолжительность жизни выросла на 0,7 года, умножив ее на 5, получим увеличение на 3,5 года. Отсюда следует, что при текущей скорости увеличения продолжительности жизни, к 2024 году она составит порядка 77 лет, что не дотягивает до поставленной президентом цели в 78 лет, уточняет Делицын из «Финам».

Остается надеяться на чудо. В том числе и со статистикой.