«Не стоит переоценивать»: в Госдуме решили ускорить повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может вырасти на 850 рублей с 1 января 2020 года. На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. В настоящее время МРОТ равняется 11 280 рублей.

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Таким образом МРОТ увеличится на 7,5%. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. Чиновники ожидают ее на уровне до 4% в этом году.

От МРОТ зависит ряд социальных выплат: величина оплаты больничных, пособий по безработице, беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также социальные пенсии.

Увеличение МРОТ позволит повысить заработную плату около 3,2 млн работников, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальной уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе», — сказал на заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов (цитата по ТАСС).

Нынешняя мера потребует выделения из средств федерального и региональных бюджетов 20,8 млрд рублей в 2020 году. Из федерального — 5,8 млрд рублей, бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей.

«При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц», — говорится в пояснительной записке.

Ранее предполагалось, что увеличение МРОТ произойдет в 2021 году, но позже Минтруд выступил с инициативой внести изменения уже в следующем году.

В то же время в третьем квартале на фоне дефляции ведомство предлагало понизить величину прожиточного минимума россиянина до 11 012 рублей. Сейчас проходит обсуждение по этому вопросу. Впрочем, глава Минтруда Максим Топилин уже обещал, что если размер прожиточного минимума будет снижаться, то МРОТ останется прежним.

Повышение минимального размера оплаты труда происходит на фоне борьбы с бедностью. В России в настоящее время за чертой бедности проживает 20,9 млн людей, свидетельствуют данные Росстата за первый квартал этого года.

Работнику по закону не вправе начислять зарплату меньше минимального размера оплаты труда.

Однако в то же время, по официальным данным, в стране около 775 тысяч трудоспособных занятых россиян получают зарплату ниже МРОТ. Это 2,9% рабочей силы.

Как пояснил «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, поскольку по закону нельзя платить зарплату ниже уровня МРОТ, ведь это грозит серьезными штрафами для предприятия, то компании могут пользоваться лазейкой — оформлять сотрудника на неполную занятость.

Повышение МРОТ на 850 рублей ощутимо выше заложенной на 2020 год инфляции, но все равно это мало — показатель следовало бы увеличить в полтора раза, указал в беседе с «Газетой.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

По словам Алексея Коренева, повышению МРОТ на 850 рублей, конечно, обрадуются семьи в депрессивных регионах. Однако прибавка эта чисто номинальная.

«Какой эффект может быть от такого повышения, если пакет молока стоит 100 рублей?»

— задается вопросом эксперт.

При этом показателям об официальной инфляции в районе 4% едва ли стоит доверять. Реально эти цифры гораздо больше. Так, население ощущает рост цен на уровне как минимум 9-10%.

«Все мы ходим в магазины и понимаем, что то, как считает Росстат инфляцию - по ограниченному набору потребительских товаров и услуг — не реалистично»,

добавляет эксперт.

«Не стоит переоценивать. Повышение МРОТ, безусловно, повлияет в лучшую сторону, поскольку оно выше инфляции. Но эффект будет незначительным», — заключил Николаев.

Показатели прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда регулярно пересматриваются. Согласно статье 133 Трудового кодекса России, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума.