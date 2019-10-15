Ростом не вышли: Россия тянет Украину на дно

Международный валютный фонд (МВФ) представляет будущее в очень пессимистических тонах. Мнение организации представлено в октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики: глобальный спад производства, рост торговых барьеров», который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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В новом прогнозе МВФ нашли отражение все высказанные опасения нового управляющего фонда Кристаллины Георгиевой. В своем недавнем программном выступлении она предрекала для мировой экономики самый низкий уровень роста с начала десятилетия и угрозу дефолта по корпоративным долгам на сумму до $19 трлн.

По данным обзора МВФ,

в 2019 году в целом прогнозируется 3%-й рост мировой экономики. Это самый низкий показатель с 2008-2009 годов.

В следующем году прогноз по росту экономики фонда также сдержанный — 3,4%.

МВФ в целом предсказывает синхронное замедление для большинства мировых экономик. Развивающиеся страны вниз потянут торговые войны, ущерб от которых уже оценивается на сумму около $700 млрд к 2020 году, и неопределенность в геополитике. На страны с развитой экономикой будут давить низкие темпы роста производительности и старение населения.

В частности, экономика Европы в 2019-м году увеличится всего на 1,2% (прогноз ухудшен на 0,1%), и в следующем году — на 1,4% (-0,2%).

Например, Испании предрекают рост ВВП на 2,2% в этом году и на 1,8% в следующем. Для Франции это 1,2% и 1,3% соответственно.

Прогноз для Германии сильно хуже. Страна фактически приближается к рецессии. МВФ прогнозирует рост немецкой экономики в этом году на 0,5%, а в 2020-м году — на 1,2%.

Совсем печальная ситуация в Италии. МВФ обещает ей в 2019-м нулевой рост, а в следующем году — только 0,5%.

На экономике Великобритании скажется неопределенность с Brexit. В этом году фонд обещает ей всего 1,2% роста, в следующем — 1,4%.

Цифры, которые обозначает МВФ, наглядно демонстрируют, до чего США довели торговые войны. 3% роста экономики, которые торжественно обещал Дональд Трамп, в ближайшее время вряд ли будут достигнуты. Наоборот, темпы будут падать.

Так, если в прошлом году экономика США увеличилась на 2,9%, то в этом году МВФ обещает только 2,4%, а в следующем еще меньше — 2,1%.

Прогнозы для Китая тоже не самые позитивные. Экономика «азиатского тигра» отчетливо давит на кнопку «стоп». Если в прошлом году ВВП Китая вырос на 6,6%, то в этом году МВФ считает, что это будет всего 6,1%, а в следующем — всего 5,8%.

В целом для развивающихся азиатских экономик прогноз понижен на 0,3% до 5,9% в 2019 году и 6% в 2020-м.

Не ожидается активного роста и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Мексике фонд понизил прогноз на 0,5% до 0,4% в 2019-м году, в 2020-м он будет 1,3%.

МВФ отмечает, что поток инвестиций в этой стране остается вялым, а потребление снижается.

Самое большое разочарование у МВФ вызвала Саудовская Аравия. Фонд понизил Эр-Рияду прогноз по росту на 2019 год аж на 1,7% — до 0,2%. Впрочем, в следующем году ВВП королевства может увеличиться на 2,2%.

«Мы не будем здесь оригинальными: за лето обострилась обстановка вокруг торговой войны США и Китая, были очень плохие данные по экономике Германии, а третья по величине экономика Южной Америки (Аргентина) оказалась на грани дефолта. Все это повлияло на оценку рейтинговыми агентствами перспектив роста мировой экономики.

Как следствие — переоценка вниз цен на энергоносители, и, соответственно, прогноз о замедлении темпов роста по сырьевым экономикам России и Саудовской Аравии»,

— указывает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Торговая война между крупнейшими экономиками мира быстро распространяется по всему мира, в результате чего потери будут нести все страны, прокомментировала ситуацию «Газете.Ru» профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова.

Что касается Саудовской Аравии, то посчитать эффект после атаки 10 дронами на нефтяные объекты на данном этапе сложно, признаются в МВФ.

Напомним, 14 сентября на заводы Saudi Aramco в городах Абкайк и Хурайс произошло нападение. После этого Эр-Риад вдвое сократил добычу нефти до 5,7 млн баррелей в день. К октябрю в Saudi Aramco заявили, что восстановили производство.

Но не только атака дронов давит на экономику королевства.

Политический консерватизм, заключающийся в том, что властные элиты не хотят ничего менять, а предпринимательская активность всячески подавляется и укрепляется госкапитализм, приводит к замедлению роста в Саудовской Аравии, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

При этом в Италии замедление связано с процессами дезинтеграции в Европейском союзе и с национальными особенностями производительности труда. Brexit, хотя и не имеет прямого отношения к Италии, негативно сказывается на экономических ожиданиях во всем ЕС, добавляет он.

«Замедление роста мировой экономики — в целом уже свершившийся факт, и оно могло бы быть еще сильнее, если бы развитые страны не накачивали свои экономики ликвидностью в ходе различных «количественных смягчений», — говорит Антонов.

В России без чудес

Ожидать экономического чуда в России также не стоит. Рекорд, который Москва показала в прошлом году, — 2,3% роста ВВП — в ближайшие годы не повторится.

МВФ вслед за Всемирным банком также снизил прогноз по росту нашей экономики на этот год. Правда, не до 1%, как считает Всемирный банк, а до 1,1% (-0,1%). Прогноз на следующий год МВФ для нашей страны — 1,9%.

В этом году большинство чиновников и экспертов соглашаются, что рост ВВП России будет плюс-минус доли процентов, то есть около 1%, а в следующем — не превысит и 2%.

Потолок роста ВВП России в ближайшие годы — 1,5-2%, отмечал на днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Есть и более консервативные прогнозы. Многие эксперты говорят всего о 1-1,5% роста в следующем году.

По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, пока нет никаких реальных стимулов для роста экономики в 2020 году. На следующий год он составит около 1% роста. То, что нацпроекты станут драйверами экономики, как надеются чиновники, пока что под большим вопросом, отмечает он.

В любом случае ни на какой рост в нашей стране «выше мировых темпов», как прогнозировали ранее чиновники, в ближайшее время надеяться не приходится.

Интересно, что для группы стран, которую МВФ относит к «развивающимся странам Европы» (в частности, это Белоруссия, Молдавия и Украина — «Газета.Ru»), прогноз по росту экономики составляет 1,8% в этом году и 2,5% — в следующем.

Во многом слабые данные по росту связаны со спадом в России, пишет МВФ.

«Безусловно, учитывая по-прежнему тесные торгово-экономические связи и Белоруссии, и Украины, и Молдовы с Россией, любое замедление экономики России будет негативно сказываться и на них. Поскольку все эти страны являются также поставщиками рабочей силы, то они особенно чувствительны к изменениям на рынке труда. Например, одних только украинских мигрантов в России больше 3 млн человек, и каждый год они отправляют домой $2,5-3 млрд», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Так, по данным последнего обзора «Финансового университета» при правительстве, интерес к трудовой миграции в Россию из стран бывшего СССР остается высоким. На ближайший год основными поставщиками мигрантов в нашу страну останутся Украина (на нее придется 30% трудовых мигрантов) и Белоруссия (26%).