Возьмут за все: в России появится единая платежка

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ. В российском правительстве поддержат нововведение, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабинета министров.

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Соответствущий законопроект, в котором введены новые понятия — ЕПД и «расчетный центр», депутаты вносили в Госдуму летом.

Его авторы — депутаты фракции «Единая Россия» Павел Качкаев и Сергей Пахомов — отмечали, что инициативу собирались принять осенью.

«Мы постараемся ускориться максимально по этому законопроекту. Он очень нужный. Я думаю, мы просто обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии»,

— говорил первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (цитата по ТАСС).

Новая квитанция получит название «единый платежный документ» (ЕПД). В нее планируется включить оплату за все коммунальные услуги и ресурсы: воду, электроэнергию, газ, отопление, а также за управление, содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и вывоз мусора.

По замыслу депутатов, выставлять единые счета будут «расчетные центры».

В кабмине планируют рекомендовать авторам четче описать его понятие и отличие от действующей квитанции, пишет газета «Известия».

Необходимость введения ЕПД вызвана тем, что в регионах зачастую жильцы в течение месяца получают несколько квитанций от разных поставщиков коммунальных услуг, поясняли депутаты. Платежки за ЖКХ могут направлять и управляющие компании, а также банки, специальные операторы расчетов. Это путает россиян.

Кроме того, с этого года в России стартовала «мусорная реформа». Сбор за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) стал коммунальной услугой, и расчет идет по новым правилам. После этого плата в ряде регионов увеличилась, и многим стали приходить отдельные платежные документы за утилизацию отходов.

В части регионах россияне так и вовсе получили «двойные квитанции» за вывоз мусора. Одна квитанция — от регионального оператора, другая — от управляющей организации. В результате часть россиян вообще перестали платить за вывоз мусора.

Первый квартал стал самым беспокойным, собираемость «мусорных платежей» по стране составила 50,3%. Об этом в интервью принадлежащему Демьяну Кудрявцеву изданию «Ведомости» сообщал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. При этом в ряде регионов — Дагестане, Самарской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Пермском крае — сбор платежей не дотянул и до 20%.

Если ввести единую платежку, теоретически это позволит поднять собираемость платежей за услуги, которые в нее будут включены.

Если мусор будет вписан в единую платежку, то не платить отдельно за него не получится, так как, несмотря на то, что суммы разбиты по графам, конечная цифра представляет собой единое обязательство, пояснял «Газете.Ru» Дмитрий Лесняк, юрист компании BMS Law Firm.

«В результате, если на должника подадут в суд, то, скорее всего, суд придет к выводу о частичном неисполнении обязательства, а неуплаченная сумма будет взыскана», — сказал он.

Между тем, как отмечал аналитик «Финам» Алексей Коренев, если все включить в одну платежку, то есть риск, что россияне вообще будут меньше платить и за другие потребляемые ресурсы.

Недовольны тарифами

Наши соотечественники в целом часто жалуются на тарифы ЖКХ. В том числе на горячую линию общественного контроля НП «ЖКХ Контроль». Тема платежей всегда занимала первые строчки в топе главных проблем, cледует из статистики организации, которая есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, за третий квартал этого года было зарегистрировано 993 жалобы, связанные с начислением платы за ЖКХ. Это около 15,2% от всех обращений. Недовольны россияне квитанциями из-за перерасчетов, некорректного формирования и доставки платежных документов, а также изменения размера платы за жилое помещение.

Эксперты ранее в беседе с «Газетой.Ru» объяснили жалобы россиян не ростом тарифов как таковых, а непрозрачностью расчетов и затяжным падением доходов населения.

Тарифы на ЖКХ повышались в течение 2019 года лишь дважды, их не могут повышать дополнительно сторонние организации. В итоге за этот год стоимость ЖКХ повысилась на 4,1%. C 1 января на 1,7%, c 1 июля на 2,4%.

У россиян стало меньше денег, а доля этого платежа растет совокупного баланса доходов и расходов растет, говорил «Газете.Ru» член экспертного совета комитета Госдумы РФ по ЖКХ Марат Баширов. В структуре расходов платежи за коммунальные услуги занимают 10%, свидетельствуют данные Росстата. Их доля увеличивается — в 2014 году она была меньше и составляла 8,9%.

При этом за 2019 год россияне уже накопили долгов за жилищно-коммунальные услуги объемом более 560 миллиардов рублей.