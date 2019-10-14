Мясо, атом, лимузины: чем Россия заманивает саудитов

В Эр-Рияде — столице Королевства Саудовская Аравия, куда Владимир Путину прибыл с официальным визитом, ему устроили эффектный прием. Встречавшие российского президента в аэропорту скандировали по-русски: «Добро пожаловать!». А президентский кортеж сопровождали 16 лошадей, на которых восседали бойцы нацгвардии.

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Гвардейцы везли российский триколор и знамя королевства. В королевском дворце Аль-Ямама духовой оркестр сыграл гимн России. Правда, очень фальшиво. Настолько, что было не отличить, где заканчивался российский гимн, а где саудовский.

Впрочем, это и неудивительно, предыдущий визит Путина в Саудовскую Аравию состоялся в феврале 2007 года. Поводов для репетиций гимна было, мягко говоря, не много.

Редкие визиты лидеров тем не менее остались запоминающимися. Двенадцать лет назад король Абдалла вручил Путину высшую награду — орден Абдель Азиза. Такой чести удостаивались ранее глава Франции Жак Ширак и один из китайских лидеров Ху Цзиньтао. А, например, тогдашний президент США Джордж Буш-младший такой награды не удостоился, хотя в то время Америка и Саудовская Аравия были дружны.

В этот раз также состоялся обмен подарками. Путин вручил королю камчатского кречета, который натренирован на охоту на птиц, а наследному принцу Мухаммеду бин Салману — изделие из бивня мамонта. Российский президент получил в дар картину с арабским орнаментом.

Ближневосточный клубок

Отношения королевства с Москвой были заморожены до 1991 года. И только после визита короля Абдаллы в 2003 году наметилось потепление. Сближению способствовало охлаждение в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона после терактов 11 сентября. Настороженность возникла после того, как стало известно, что 15 из 19 смертников, совершивших теракты в США в 2001 году, оказались выходцами из королевства.

Еще один повод для восстановления дружбы между Россией и королевством появился в связи с войной американцев с Ираком. В Ираке произошло усиление позиций мусульман-шиитов, что встревожило по преимуществу суннитское королевство. Саудиты начали искать поддержку у тех, с кем Вашингтон традиционно был в контрах, то есть с Россией.

Нынешний визит, который уже называют долгожданным, также проходит на фоне непростых отношений в треугольнике США-Россия-Саудовская Аравия. Жару добавляют противоречия между Сирией и Турцией. А также между Саудовской Аравией и Ираном. И тут достаточно вспомнить сентябрьскую атаку дронов на саудовские нефтяные объекты. Добыча нефти в королевстве из-за этого снижалась чуть ли не вдвое. США и Саудовская Аравия обвинили Иран в этой атаке. А Путин предложил саудитам принять мудрое решение — закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. Как это сделала, например, Турция, закупив С-400 «Триумф».

Несмотря на богатую политическую подоплеку, нынешний визит Путина неофициально позиционируется как преимущественно деловой. Это было видно хотя бы потому, что кортеж президента в Саудовской Аравии состоял из одного-единственного авто. Это был, наверное, самым короткий кортеж за все 18 лет пребывания президента у власти.

Путин перемещался на лимузине Aurus отечественного производства. И этот автомобиль выполнял в Эр-Риаде не только представительские функции, но и маркетинговые. Как ожидается, «Аурусы» может закупить саудовская бизнес-элита.

А в целом Москва и Эр-Рияд планировали заключить торговых соглашений на $2 млрд. Причем до визита анонсировалось подписание 10 соглашений, но в итоге был подписан 21 документ. Хотя примерно половина из них — всего лишь меморандумы о намерениях.

Не царское это дело — торопиться

Но тут это обычная история — обсуждать будущие сделки годами. Например, еще в июне 2014 года стало известно, что саудиты намерены возвести 16 атомных блоков. Общая стоимость работ может составить $100 млрд.

С тех пор Россия, как и претенденты на подряд из других стран (США, Франция и другие), всего лишь получила приглашение на третий раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС. Само начало строительства было перенесено с 2018 на 2020 год. Но и эти сроки уже под вопросом.

Не быстро развивалось сотрудничество и по линии Рособоронэкспорта. Получения согласия саудитов на закупки автоматов Калашникова пришлось ждать почти три года.

Из более или менее конкретных итогов — то, что Роскосмос и Саудовская комиссия по космосу подписали меморандум о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики и развития глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Не потребует долгих усилий и реализация подписанного в понедельник меморандума о намерении упростить визовый режим для граждан двух стран. Но не для всех. Облегченный таможенный режим планируется ввести пока что для бизнесменов. Также готовится взаимное учреждение торговых представительств.

Минсельхозом РФ и Министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии заключено соглашение о взаимном расширении экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Саудиты не против того, чтобы закупать у России зерновые культуры и мясо.

Отбить котлеты у Новой Зеландии

Закупки мяса обсуждались еще в 2017 году во время визита саудовского короля в Москву на деловом совете двух стран. Тогда назывались очень интересные с точки зрения потенциальных инвестиций цифры — Саудовская Аравия уже тогда завозила из Австралии и Новой Зеландии мяса на $20 млрд. При этом доставка австралийского мяса на самолете занимает 12-14 часов, а из России продукцию можно доставить за пять.

Продавцом мяса, скорее всего, выступит российская компания «Мираторг» — в прошлом году Управление Саудовской Аравии по инвестициям разрешило ей открыть представительство в королевстве. Речь шла в том числе о поставках халяльной продукции. Как в королевство, так и в другие страны мусульманского мира, в Катар, Эмираты.

Наконец, было подписано соглашение о вхождении консорциума Saudi Aramco, PIF и РФПИ в акционерный капитал российской компании «Новомет» — производителя оборудования для нефтедобычи. Стороны выкупят 30% в компании.

Россия анонсировала также продвижение проекта строительства нефтехимического завода «Сибура» в Саудовской Аравии с участием Saudi Aramco, французской Total и китайской Sinopec.

Меморандум о намерениях был подписан в 2017-м. Будет ли он реализован, непонятно.

Нет полной ясности и с грандом суверенного автопрома — лимузином Aurus. На фоне многочисленных американских, японских и немецких внедорожников он смотрелся на улицах Эр-Рияда вполне неплохо. Но власти королевства, как мы знаем, спешить с принятием решений не привыкли.

Неудивительно, что товарооборот между странами «растет темпом, которым верблюд идет по пустыне». Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

В 2018 году он превысил $1 млрд, а по итогам первого полугодия 2019 года уже составил $637 млн. Рост — на 38%. В процентах от низкой базы выглядит неплохо, а в абсолютных цифрах — очень скромно. «Мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — подытожил свой визит Путин.

Российские власти не исключают возможность заключить с саудитами сделки по еще 25 проектам на общую сумму $10 млрд. Даже страшно представить, сколько лет уйдет на диалог и согласования.