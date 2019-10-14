На налоги трудящихся: роботы оставят россиян без работы

На разработки в сфере искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» потребуется порядка 1,118 трлн рублей, посчитали в Минкомсвязи. Большую часть средств планируется привлечь из частных источников, 283 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

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В докладе пока не сказано, за сколько именно лет будут израсходованы средства. Сейчас сроки установлены только для инвестиций в робототехнику. Ожидается, что

к 2024 году на эти цели потратят около 100 млрд рублей.

Любопытно, что в ведомстве уже подсчитали эффект от потраченных средств. По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.

«Объем российского рынка в области робототехники и сенсорики в 2024 году составит 17,4 миллиарда рублей. Среднегодовые темпы роста в России — 10%», — говорится в документе. В этом году показатель находится на отметке в 10 млрд рублей.

Желание властей быстрее нарастить свои позиции в робототехнике объясняется просто, отмечают опрошенные «Газетой.Ru». Дело в том, что мировой рынок роботостроения оценивался в $48 млрд еще в 2017 году, а к 2022 году аналитики Goldman Sachs подсчитали, что он удвоится.

«У России сейчас неплохие позиции в этом сегменте, но необходимо значительное финансирование, если мы хотим конкурировать с лидером рынка — Японией. Впрочем, главное — чтобы средства расходовались именно на поддержку реальных программ и стартапов, а не на перевод бумажных проектов из одного ведомства в другие», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. Кроме того, постановка производства роботов на поток позволит повысить производительность труда, указывает специалист.

На замену живых людей

Помимо робототехники, деньги пойдут на развитие еще семи отраслей, куда входят том числе «Нейротехнологии и искусственный интеллект», а также «Новые производственные технологии». На разработку инноваций в данных сегментах будет потрачена примерно половина всего бюджета — порядка 537 млрд. рублей.

Существенный объем инвестиций объясняется тем, что открытия в этих областях правительство планирует внедрить в производство, признают эксперты. «Оптимизация работы предприятия за счет ИИ повысит производительность труда, что положительно отразится на экономике. Роботы смогут выполнять рутинные операции, что позволит увеличивать количество высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест», — говорит Душкин.

Примечательно, что о необходимости роботизации производства неоднократно говорил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, в ближайшие годы страна должна добиться 5% роста производительности труда. «Таких показателей можно достичь в том числе и за счет внедрения искусственного интеллекта на предприятиях», — сказал глава кабмина, добавив, что инновации позволят сократить рабочий график граждан.

Впрочем, сами граждане пока не готовы отдавать свои места роботам. Согласно свежему опросу ВЦИОМ,

51% россиян сомневаются, что в ближайшем будущем их сможет заменить искусственный интеллект, а 21% выступают против роботизации производства.

Опасения граждан связанны с нежеланием оказаться на бирже труда, на которой сейчас, по данным Ростата, состоят около 3,3 млн человек

При этом пока внедрение роботов на российских предприятиях буксует. По данным национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. Если в среднем в мире на 10 тыс. работников приходится около 70 промышленных роботов, то в России — всего 1-2 объекта.

В частном сегменте ситуация несколько лучше, считают эксперты. Например, в ряде компаний работу секретаря выполняет искусственный интеллект. «Такая схема лишает работы представителей административного сектора, но зато дает возможность нанять высококвалифицированных, например, программистов, которые более полезны для эффективности бизнес-процессов», — пояснят Душкин.

Эра роботов

Использование элементов искусственного интеллекта давно стало мировым трендом. По данным аналитиков Всемирного экономического форума, к 2022 году доля функций, выполняемых роботами от числа общей загрузки на предприятиях, составит 42%. Для сравнения: сейчас на четверых «живых» сотрудников приходится только один роботизированный.

Больше всего искусственный интеллект будет востребован в IT-сегменте, предсказывают аналитики. Там сосредоточится около 62% всех роботов. Также автономные системы понадобятся на производствах, связанных с проектировкой и сборкой автоматической техники, например, в автомобилестроении.

Примечательно, что искусственный интеллект плотно войдет в сферы, которые до сих пор считались «исключительно человеческими»: это коммуникация, координация проектов и работа в СМИ. В журналистике роботы успели попробовать свои силы. Так, уже пару лет издание Washington Post использует труд ИИ.

Программа Неliоgrаf за год пишет примерно 800 статей на политическую и спортивную тематику.

Другие темы пока не особо даются роботу, но редакция тратит около часа в неделю на его обучение. Рвение газеты понятно — роботу не надо платить зарплату.

«Процесс роботизации производства неотвратим. В начале ХIХ века самыми распространенными профессиями выступали кучера, конюхи и кузнецы, но сейчас подобная занятость считается редкостью. Поэтому в ближайшем будущем часть профессий уйдет в прошлое, а часть – будет выполняться роботами. В итоге люди получат больше возможностей для реализации творческого потенциала: ведь роботов может обучить только человеческий разум», — заключает Душкин.

Мнение эксперта подтверждает и свежая статистика все того же Всемирного экономического форума. Аналитики организации подсчитали, что к 2030 году роботы займут 75 млн рабочих мест. Но взамен на мировом рынке появится около 133 млн новых вакансий.