«Утопить в деньгах»: как Трамп завоевывает избирателей

Президент США Дональд Трамп привлек рекордную сумму пожертвований на финансирование своей предвыборной кампании. Об этом в Twitter сообщил менеджер кампании Трампа Брэд Парскейл, анонсировав объемы собранного капитала за третий квартал текущего года.

«Огромный «улов» пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала $125 млн», — написал он.

При этом в следующем твите Парскейл указал, что эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Бараку Обаме и демократам в третьем квартале 2011 года, когда он баллотировался на второй срок.

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Примечательно, что отчет о собранных республиканцами средствах появился как раз в тот момент, когда предвыборный штаб Трампа запустил первую массированную рекламную кампанию. Агитационные ролики были выпущены после решения демократов из палаты представителей инициировать процедуру импичмента в отношении Трампа. В ходе видео политик предупреждает нацию о том, «что демократы опять собираются украсть выборы».

Именно для этого, по словам Трампа, его оппоненты и инициировали процедуру импичмента.

Между тем американский лидер еще в июне заявил о своем намерении побороться за президентское кресло в выборах 2020-го года. Он рассказал о предвыборных планах в Орландо в ходе специально созванного мероприятия, на котором его штаб продавал билеты. Цена на них достигала $100, но организаторы заверили, что все вырученные средства пойдут на помощь Трампу «в победе над демократами».

Сейчас у Трампа сильны позиции, и даже если инициатива демократов пройдет, то это не помешает политику вновь баллотироваться, указывает в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон. По его словам, президент уже сформировал избирательный штаб, а конституция США дает в этом случае любому гражданину право на участие в выборах.

«Кроме того, до выборов осталось около года – за такой короткий срок члены конгресса вряд ли успеют провести процедуру импичмента. Все это понимают, поэтому без опасений делают пожертвования в пользу его кампании», — подчеркнул профессор.

Популярность Трампа действительно набирает обороты. По законам США, средства на поддержку кандидата в президенты начинают собираться примерно за 1,5-2 года до выборов, поэтому финансовая линия президента стартовала с начала текущего года. Так, только за первый квартал его штабу удалось собрать порядка $30 млн.

В итоге с начала года Трамп собрал больше денег, чем его все соперники демократы вместе взятые за аналогичный отрезок времени. Например, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу удалось получить всего $18 млн, а сенатору от Калифорнии Камале Харрис и того меньше – $12 млн.

Примечательно, что деньги на предвыборную кампанию кандидаты должны собирать в основном с частных лиц. Так, средний чек пожертвования в штабе Трампа составляет примерно $30-35 с человека. Много средств таким способом не наберешь, поэтому кандидаты прибегают к помощи комитетов политического действия (PAC – Political Action Committee), которые в еще называют суперпаками, пояснил Марк Торнтон.

«Эти комитеты сами собирают средства, причем зачастую берут их у компаний. При этом они не должны отчитываться сколько и у кого взяли средств. В итоге кандидат получает большую сумму, которую тратит на борьбу с соперниками», — говорит Торнтон, добавляя, что сторонними деньгами часто кандидаты еще оплачивают рекламу на телевидении и агитационные материалы.

Миллиард на президентство

При этом предвыборный штаб Трампа на этих выборах не планирует экономить средства. Еще в 2017 году сразу после вступления в должность политик заявил о начале сбора денег на новую кампанию. Тогда он установил цель в один миллиард долларов.

Между тем бюджет собранных денег уже частично поделен. Часть финансов пойдет на рекламные акции, пояснили республиканцы. Так, организаторы собираются потратить $870 тыс. на покупку эфирного времени для политической рекламы. Еще $8 млн планируется вложить на трансляцию 30-секундного ролика, где потенциальный конкурент Трампа на выборах Джозеф Байден с улыбкой вспоминает, как в его бытность вице-президентом США он угрожал прекратить выплаты Украине, если Киев не уволит генерального прокурора.

Видео, где Байден говорит об этом, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел уже опубликовала на своей странице в твиттере.

Кроме того, около $10 млн штаб хочет потратить на поездки по стране и съем помещений для проведения агитационных выступлений. Плюс еще около $500 тыс. заложено на социологические исследования потенциальных избирателей, свидетельствуют данные Independent.

При этом текущие траты президента на кампанию пока не идут в никакое сравнение с предыдущей борьбой кандидатов. Например, Хиллари Клинтон за 17 месяцев избирательной гонки потратила $897,7 млн, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США. Всего на ее счета поступило более миллиарда долларов. Больше всего вложил в Клинтон финансист Дональд Сассман, который пожертвовал $21,8 млн.

Ее соперник Дональд Трамп потратил на кампанию в два раза меньше — всего $429,5 млн. Он собрал тогда $512,2 млн, включая $56 млн собственных средств.

Структура расходов у оппонентов была схожей: оба потратили львиную часть бюджета на рекламу и транспортные расходы. Впрочем, Трамп активнее, чем Клинтон, расходовал средства на мерчендайзинг — кепки, футболки, флажки с предвыборной символикой. На это ушло более $14 млн, в то время как у Клинтон — $2,6 млн.

Между тем сумма необходимых средств для борьбы за голоса избирателей неуклонно увеличивается, отмечает Марк Торнтон.

«Например, в 2008 году Барак Обама потратил на свою кампанию $730 млн. Эта сумма в 250 раз больше той, которую истратил с учетом инфляции Авраам Линкольн в 1860 году. Всего, по различным оценкам, с 2000-го по 2012 год расходы кандидатов выросли примерно на четверть. Это говорит о том, что политики в прямом смысле пытаются утопить избирателей в деньгах», — заключил эксперт.