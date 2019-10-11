Рука Госдумы: почему обвалились акции «Яндекса»

В пятницу 11 октября котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. К 19.00 мск обвал составил уже 20%. Падение доходило до $4,5 за акцию.

Реклама

На Московской бирже, где также торгуются акции поисковика, падение достигало 16% — до 1986 руб.

Падение котировок «Яндекса» происходит после того, как днем ранее, 10 октября, на заседании комитета Госдумы по информационной политике депутаты начали обсуждение законопроекта о так называемых значимых интернет-компаниях.

Депутаты не исключают введения понятия «значимого информационного ресурса сети интернет». Соответствующий проект закона был внесен в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция «Единая Россия»).

Законопроект предусматривает, что «сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных».

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин России, а также иностранная компания, но при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина заявляла, что документ фактически ограничивает доступ российских компаний на международные финансовые рынки и таким образом дискриминирует их.

«Цель законопроекта — технологическая независимость и безопасность российской информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это важно для каждой страны, и мы полностью поддерживаем такую цель. Мы, как и все российские компании, заинтересованы в развитии национальной экономики. Но метод достижения этой цели вреден для всех сторон. Он ограничит доступ российских компаний на международные финансовые рынки, а как следствие – негативно скажется на конкурентоспособности IT-сектора экономики», — заявляют в компании «Яндекс».

Принятие законопроекта в текущем виде ударит по «целым секторам экономики и кратно увеличит «страновые» риски для инвесторов», добавляют в «Яндексе».

10 октября стало известно, что Минкомсвязи подготовило отрицательный отзыв на законопроект Горелкина. «Мы говорим, что для того, чтобы продолжить работу, необходимо сначала проработать все риски принятия определенных решений, которые были озвучены. Но на сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту», — заявила начальник регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности министерства цифрового развития Айсалу Бадягина в четверг на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Так она ответила на уточняющий вопрос автора законодательной инициативы, который сообщил, что у него создалось впечатление о том, что министерство направило не отрицательный отзыв, но считает, что документ требует доработки.

Нечетко прописано, последствия не изучены

В ходе заседания Бадягина сообщила, что законопроектом предусмотрено возложение дополнительных полномочий на Роскомнадзор и на правительство для определения, является ли ресурс значимым или нет. «Нам кажется, это будет выделение штатных единиц для отслеживания соблюдения требований», — сказала она.

Представитель Минкомсвязи также считает, что «необходимо ввести четкие критерии определения «значимых объектов» как таковых». По мнению Бадягиной, «требует дополнительной проработки вопрос о последствиях для крупных медиаигроков».

Ранее Горелкин признавал, что проект закона о значимых ресурсах не нацелен конкретно на «Яндекс» и Mail.ru, тем не менее именно эти компании первыми попали под удар думского единоросса. Бумаги Mail.ru Group при этом на Лондонской бирже не испытывают значимого давления, как акции «Яндекса».

Русский сегмент сети Интернет часто пытаются реформировать путем сокращения ненужных, с точки зрения реформаторов, зарубежных ресурсов с размахами, присущими «пакету Яровой», отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. «Однако следует заметить, что международная компонента обязательна, чтобы не возникло ситуаций, как в Северной Корее. Поэтому введение понятия «значимого информационного ресурса в сети Интернет» лишено смысла, ведь плодотворное развитие возможно лишь в международном взаимодействии», — говорит Деев.

Примерно ¼ русского сегмента имеет зарубежные прототипы, и изоляция или хотя бы ограничение этого сегмента приведут к его застою, добавляет эксперт. В частности, будет затруднен доступ к зарубежным научным статьям и ресурсам.

IT-компаниям важно поддерживать высокий уровень автономности принятия решений: присутствие крупных держателей пакетов акций может затруднить принятие нужных и инновационных проектов с высоким уровнем риска, считает Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал.

«Если мы с вами говорим о «Яндексе», там есть «золотая акция», и никаких рисков для государства в общем-то нет», — прокомментировал «Газете.Ru» бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, в первую очередь от такого закона, если он будет принят, может пострадать венчурная отрасль. «У нас и так не очень просто с выходом наших проектов за рубеж и поиском инвесторов. Инвесторы не будут вникать и разбираться — СМИ, не СМИ», — добавил Клименко.