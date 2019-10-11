Простите за все: как Америка извиняется перед Китаем

Американские компании не готовы потерять китайский рынок. Несмотря на непростые отношения двух стран и постоянные твиты Дональда Трампа о том, что Пекин — главный враг, сфера энтертеймента США вынуждена серьезно корректировать свою политику ради Пекина. За последнее время целый ряд компаний так или иначе подстроились под требования Китая.

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Так, это иллюстрирует один из последних кейсов, когда генеральный менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори рискнул поддержать протесты в Гонконге и не выдержал китайской реакции.

Оригинальный твит Дэрила Мори включал в себя изображение «Борьба за свободу. Стань с Гонконгом». Но он совсем не понравился Пекину.

Китайские фанаты, спонсоры и коммерческие партнеры выступили с жесткой критикой этого сообщения. Вещатели и потоковые платформы заявили, что не будут больше транслировать игры клуба.

Трансляции НБА в Поднебесной смотрят миллионы, а клуб «Хьюстон Рокетс» пользуется особой популярность, поскольку в команде ранее играла китайская звезда Яо Минь (сейчас он возглавляет китайскую баскетбольную ассоциацию — «Газета.Ru»).

В прошлом году соглашение с Tencent на трансляцию игр лиги принесло американскому баскетболу $1,5 млрд. Журнал Forbes оценивал общий рынок Китая для НБА в $4 млрд.

Так что неудивительно, что Национальная баскетбольная ассоциация США и сам клуб очень быстро дистанцировались от опасного твита.

Перед ними был наглядный пример компании Nike. Производитель спортивной обуви вынужден был приостановить продажу некоторых моделей своих кроссовок, поскольку сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси высказался в инстаграме в поддержку протестов в Гонконге.

Ритейлеры в Поднебесной отреагировали молниеносно: без объяснения причин изъяли из продажи кроссовки Nike Undercover.

В общем, сам Мори вынужден был извиняться.

«Я просто высказывал одну мысль, основанную на одной интерпретации одного сложного события», — весьма уклончиво отмечал потом он.

Мори заявил, что услышал и рассмотрел другие перспективы и в целом ценит поддержку китайских фанатов.

Такие заигрывания НБА перед публикой рассердили американских конгрессменов. Так, сенатор-республиканец Бен Сасс назвал реакцию ассоциации постыдной. По его словам, за деньги НБА готова отрицать права человека.

Кандидат в президенты от демократов Джулиан Кастро написал в твиттере, что США не должны «допускать издевательства над американскими гражданами со стороны авторитарного правительства».

Как прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию со скандал в НБА известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, то, что Мори сказал, ни в коем случае не является позицией США, это позиция гражданина США Дэрла Мори.

«Каждый из нас имеет право на свою позицию. Он ее высказал. Он поддерживает протестующих в Гонконге, а китайцы болезненно восприняли высказывание одного-единственного [гражданина] и устроили бучу. Уляжется. Не будет никаких последствий», — считает он.

При этом, по его словам, НБА время от времени потрясают расовые и сексуальные скандалы, скандалы с употреблением игроками наркотиков.

«Но Национальная баскетбольная ассоциация — это в первую очередь коммерческое предприятие и только во вторую очередь спортивное. И всегда эти скандалы оборачивались на финансовую пользу лиги. Увеличивалось количество зрителей у экранов, посещаемость этих матчей, особенно с участием тех, кто замешан в скандалах, тех звезд. Так что в этом отношении, скорее всего, НБА выпутается», — отметил он.

Голливуд также страдает от цензуры Китая и вынужден подстраиваться. И это не удивительно: по данным The Hollywood Reporter, Китай занимает второе место в мире по прокату фильмов.

Наглядно это иллюстрирует ситуация с фильмом «Доктор Стрэндж». Роль духовного наставника пострадавшего в автокатастрофе героя берет на себя Тильда Суинтон, являющаяся по сюжету древним тибетским мистиком.

Выбор актрисы на роль тибетского монаха очень не понравился критикам. По замыслу создателей оригинального комикса, на котором была основана картина, хранителем должен был стать старик-азиат. Это дало основание обвинить создателей кино в том, что они пытаются добиться расположения Пекина и отказываются от персонажей, связанных с Тибетом.

То, что эта история в целом типична для современного рынка энтертеймента США, хорошо иллюстрирует вторая серия 23-го сезона мультсериала «Южный Парк» под названием «Банда в Китае». В ней критикуются взаимоотношения Голливуда и цензоров из Китая.

При этом в выпуске Рэнди Марша за попытку продать марихуану отправляют в трудовой лагерь, который напоминает китайские лагеря для «перевоспитания» уйгуров.

Власти КНР отреагировали молниеносно на опасный контент, просто заблокировав доступ к эпизодам шоу в стране.

«Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (Цзиньпин, председатель Китая – «Газета.Ru») совсем не похож на Винни Пуха. <…> Слава великой Коммунистической партии Китая!» — прокомментировал американский мультипликатор и создатель сериала «Южный Парк» Мэтт Стоун.

«Прокат голливудских фильмов в Китае — это большой рынок, который сейчас так или иначе определяет тенденции в производстве кино. Американская кинопромышленность перестала зарабатывать на крупных проектах только за счет внутреннего рынка», — заявила «Газете.Ru» генеральный директор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Мария Вогт.

Кинокомпании ориентируются на Китай, выстраивая таким образом сюжет или подбирая актеров.

Заглаживать свою вину перед Пекином был вынужден уже целый ряд крупных компаний. Так, Givenchy, которая на своих футболках отметила Гонконг и Тайвань как независимые от КНР территории, объяснялась в китайской социальной сети Weibo.

«Мы приносим извинения за ошибки, которые стали причиной обсуждения пользователей. Мы должны нести ответственность за допущенную небрежность. Givenchy всегда уважала территориальную целостность Китая и твердо придерживалась принципа единого Китая», — говорилось в сообщении компании.

В твиттере за то, что допустила «неаккуратность» в дизайне футболок, извинялась компания Coach. Всю «бракованную» партию, где отдельными от Китая были показаны Гонконг и Макао, пришлось снять с продажи.

За то же пришлось каяться и торговому дому Versace.

До этого японская компания Asics приносила извинения за опубликованную на своем англоязычном сайте карту КНР без Гонконга и Тайваня.

Как пояснил «Газете.Ru» Дмитрий Александров, управляющий директор ИК Иволга Капитал, в среднем для американских производителей китайский рынок — это 30-40% потребителей.

«Китай — самая густонаселенная страна мира и в любом контенте или товаре страна является мировым лидером. Как важен этот рынок видно, например, по компании Apple», — говорит он.

Так, американская корпорация намерена выпустить специальный смартфон iPhone для китайского рынка, чтобы повысить продажи, писало издание Gizmochina.

Как говорит в свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, китайский феномен заключается в том, что на протяжении долгого времени эта страна развивалась в качестве всемирной фабрики потребительских товаров, которые внутри страны практически не пользовались спросом.

«Стремительный рост китайской экономики, обусловленный масштабными инвестициями в экспортоориентированную промышленность, привел и к росту благосостояния населения. Если еще 50 лет назад КНР была страной с преимущественно сельским населением на ранних стадиях индустриализации, то сейчас Китай по уровню благосостояния населения, доле горожан, лиц с высшим образованием и относительно высоким даже по европейским меркам доходом существенно опережает даже большинство развитых стран», — говорит Жарский.

С ростом доходов неминуемо растет и потребление товаров и услуг — в том числе и мировых компаний.

«Потребительский рынок КНР сейчас оценивается более чем в $5,5 триллионов, то есть по своим объемам он уступает только рынку США, да и то исключительно в денежном выражении, а по объему товаров, которые реализуются здесь, у Китая вообще нет конкурентов. Потеря китайского потребителя для любого, даже премиального бренда — огромная трагедия. Она может привести к тому, что бренд лишится до половины выручки. По понятным причинам политика в таких вопросах уходит на второй план», — говорит Жарский.