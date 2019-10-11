Предмет торга: «Кортеж» Путина уехал за границу

В пятницу, 11 октября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которой они обсудили сотрудничество в автомобилестроении.

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В частности, речь зашла о поставках автомобилей класса «суперлюкс» — Aurus. «Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что эта машина вам понравилась», — сказал Путин.

Новый кортеж президента настолько приглянулся первым лицам Туркменистана, что те заявили о намерении купить первую партию седанов Aurus. «Мы сделаем заявку на автомобили Aurus, седан. Поэтому первую партию собираемся закупить, если не возражаете», — заверил Бердымухамедов.

Впервые глава Туркмении увидел автомобиль на Каспийском экономическом форуме. Тогда же появились и первые заявления о том, что страна собирается купить всю линейку престижных машин для перевозки своих первых лиц. Впрочем, одновременно туркменский лидер говорил, что сделка состоится только при условии того, что

Россия будет помогать Туркменистану развивать энергетическую отрасль и выразит «правомерную позицию» по разделу Каспийского моря.

Между тем «Кортежем» президента российской сборки интересуются не только в странах бывшего СССР. По крайней мере, так говорят в Минпромторге. Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что в министерство поступило уже более 600 заявок на покупку автомобилей. «В 2020 году мы планируем продать 50 машин бренда», — отметил чиновник в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, в ведомстве пояснили, что предзаказы делают в основном иностранные клиенты. Например, корпорация рассматривает выход на рынки Азии, поделился директор Aurus Адиль Ширинов. Речь идет об открытии дилерских центров в Китае.

Также ведутся переговоры о сотрудничестве с дилерами на Ближнем Востоке. В феврале этого года Aurus привезла машину на международную выставку IDEX в ОАЭ. Российский лимузин пришелся по вкусу местному автоконцерну Tawazun, который попросил оставить автомобиль в стране для опытной эксплуатации. В итоге стороны договорились наладить совместный выпуск машин на территории ОАЭ. Ожидается, что машины еще будут поставляться в Катар и Саудовскую Аравию.

Вызвали интерес российские люксовые автомобили и в других странах. Так, после показа машины на 89-м автосалоне в Женеве, которую презентовали в ярко-золотом цвете, потенциальные заказчики тут же инициировали переговоры. В частности, лимузин привлек одного из самых влиятельных дилеров в Индии. Также автомобиль произвел впечатление на компании из Европы и Южной Африки.

Впрочем, все заказы и договоренности являются лишь намерениями о покупке, а не твердыми заказами, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По словам партнера аналитического агенства «Автостат» Игоря Моржаретто, Aurus хоть и считается прорывом для российского автомобилестроения, на мировом рынке он вряд ли может составить достойную конкуренцию. «Пока еще не было официального тест-драйва машины и параметры Aurus можно оценить только по заявленным на бумаге характеристикам. Поэтому все заявки и намерения о покупках носят лишь политический характер и являются неким инструментом для торга», — отмечает эксперт.

Авто для элит

Впервые в России Aurus показали широкой публике в ходе инаугурации президента РФ в мае 2018 года. Машина была собрана в рамках проекта «Кортеж». В данный момент создается целая линейка автотранспортных средств: лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Автомобиль оснащен автоматической девятиступенчатой коробкой передач. Он разгоняется до скорости 100 километров в час менее чем за шесть секунд. Максимальная скорость — около 250 километров в час. Средний расход топлива составляет 15 литров на 100 километров в загородном цикле.

Примечательно, что компания-производитель не раскрывала стоимость автомобиля вплоть до его официальной презентации, состоявшейся в конце августа текущего года. Только тогда

производители назвали цену в машины в базовой комплектации — 18 млн рублей.

По столь высокой цене автомобиль будет доступен разве что иностранным клиентам или представителям высшего чиновничьего звена, объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Всего в прошлом году в стране реализовали около двух тысяч автомобилей Merсedes S-Class и 724 Maybach, которые традиционно считаются товарами-бестселлерами в категории «суперлюкс». Их стоимость составляет от 6 до 11 млн рублей в базовой комплектации.

Именно с ними в теории должен конкурировать Aurus, хотя стоит он на порядок дороже, указывает Жарский. Но сейчас, когда население беднеет пятый год кряду, а разрыв между самыми бедными и самыми обеспеченными гражданами растет, спроса на столь дорогой автомобиль не будет даже у бизнес-элит. А массовое пересаживание высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций на современные аналоги «Чаек» и ЗИСов стоимостью от 18 млн рублей вряд ли добавит их пассажирам популярности, полагает эксперт.