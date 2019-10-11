Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян

Россияне жалуются на некорректные суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта проблема стоит на втором месте после плохого состояния многоквартирных домов, следует из статистики вопросов, поступивших на «горячую линию» НП «ЖКХ Контроль» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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За третий квартал было зарегистрировано 993 жалобы, связанные с начислением платы за ЖКХ. Это около 15,2% от всех обращений.

В основном граждан беспокоят порядок начисления платы, перерасчеты, некорректное формирование и доставка платежных документов, а также изменение размера платы за жилое помещение.

«Жалобы на постоянно растущую плату за жилищно-коммунальные услуги при их низком качестве, жалобы на непрозрачность начислений лидируют в наших рейтингах на протяжении нескольких последних лет»,

— прокомментировала в разговоре с «Газетой.Ru» эту статистику исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Эксперты говорят, что жалобы россиян объясняются не ростом тарифов, а падением доходов россиян.

Так, возможные границы роста тарифов за коммунальные услуги прописаны в законе. За этот год платежи за услуги ЖКХ суммарно повысились на 4,1%. При этом тариф индексировался дважды — первый раз в январе на 1,7%. В последний раз тариф на услуги ЖКХ повышался 1 июля на 2,4%.

Но даже несмотря на то, что тариф растет примерно на уровне инфляции, для подавляющего количества россиян это очень большие расходы.

Учитывая падающие доходы наших сограждан, доля оплаты за услуги ЖКХ в них растет. В 2019 году, данным Росстата, она составила примерно 10% расходов. В 2018 году — 9,6%.

При этом еще в 2014 году доля расходов на услуги ЖКХ составляла 8,9%.

В среднем траты российской семьи каждый месяц на ЖКХ составили в прошлом году 4,4 тыс. рублей,

подсчитывало ранее »РИА Рейтинг».

Оплата услуг ЖКХ занимает заметную долю в расходах граждан, констатирует член экспертного совета комитета Госдумы РФ по ЖКХ Марат Баширов. При этом в случае с коммуналкой растянуть плату, как можно это сделать с продуктами, в течение месяца не получится, деньги надо отдать разово, поэтому это для населения так критично, поясняет он.

Россияне стали меньше зарабатывать, и доля этого платежа растет внутри совокупного баланса доходов и расходов растет, говорит он.

Это сигнал о том, что население беднеет, а не о том, что растут тарифы», — констатирует Баширов.

Согласно статистике реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») падают несколько лет подряд.

Последний раз (если не считать двойственный показатель за 2018 год) они росли в 2013 году — на 4%.

По итогам прошлого года Росстат зафиксировал их снижение на 0,1%. Однако после показатели были пересчитаны по новой методологии статистического ведомства — после чего рост все же был, но на символические 0,1%.

Согласно официальным данным, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%. При этом и дальше роста не предвидится. Так, согласно прогнозу Минфина, в этом году будет чисто номинальный рост доходов — всего лишь на 0,1%.

Несмотря на то, что жалобы на рост платежек остаются, каких-либо фактических нарушений в них нет, да и тарифы закреплены законодательством,

говорит эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький.

«Бывают технические ошибки, но сейчас редко — настолько зарегулирована отрасль», — пояснил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

При этом, по его словам, кроме падающих доходов россиян есть другая проблема, почему платежи кажутся такими высокими, — непрозрачность расчетов.

«Россияне часто не понимают, как формируются тарифы, как рассчитываются их платежи. Если показания приборов по электричеству и в части домов по воде люди могут сами проверить и посчитать, то по остальным коммунальным ресурсам тарифы рассчитать сложнее. У россиян нет ни времени, ни сил в этом разобраться, поэтому постоянно возникают споры», — пояснил Беленький.

В НП «ЖКХ Контроль» считают, что бороться с непрозрачными тарифами поможет установка «умных» приборов учета.

Предполагается, что «умный» счетчик сам будет следить за тем, сколько электроэнергии вы расходуете, дистанционно передавать об этом данные в компанию, а если потребитель хронически не платит по счетам, — ограничивать подачу электроэнергии.

Кроме того, «умные» счетчики могут снабжать потребителя той или иной статистикой перерасхода, и это в результате может привести к определенной экономии.

Ранее власти активно обсуждали идею внедрения «умных счетчиков» на газ, планировалось это сделать к 2022 году. Создание в России интеллектуальной системы учета оценивалось в 385 млрд рублей.

Но идея вызвала много критики. По оценкам стоимость интеллектуального счетчика составит 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычного — 2-5 тысяч рублей. Серьезные затраты нужны и на монтаж и установку.

И как уверяли эксперты, установка «умных счетчиков» подразумевает перекладывание затрат на потребителей.

Расходы на счетчики могут быть включены в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Еще один вариант — включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям (облгазы).

В целом это могло привести к росту платежей россиян на 5-10% на газ для населения и разогнать цены через увеличение ожидаемой инфляции, комментировал ранее «Газете.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.