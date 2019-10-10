Не скатиться в бедность: пенсионерам накинут тысячу

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

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По его словам, размер страховой части пенсии в будущем году вырастет до 16,4 тыс. рублей. Сейчас эта сумма равняется 15,4 тыс. рублей. Индексация пенсий произойдет в 2020 году на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%.

Дроздов отметил, на индексацию пенсий уйдет 423 млрд рублей в 2020 году. Она затронет более 15 млн человек.

Индексация пенсий проходит на фоне начавшейся в этом году пенсионной реформы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года.

Реформа предусматривает, что на заслуженный отдых россияне будут выходить на пять лет позже. При этом повышение будет поэтапным и продлится 10 лет. В 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

Как заверяли чиновники, более поздний выход на пенсию даст возможность проиндексировать пенсии выше инфляции — на 7%.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят, что рост этот незначительный. При существующих условиях проживания основной части неработающих пенсионеров — а таких примерно 31 миллион — такое пополнение бюджета в размере 1 тыс. рублей способно незначительно улучшить жизнь, но также может спровоцировать рост инфляции, считает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

Для населения, проживающего в регионах и глубинках, это действительно ощутимая прибавка, а для городских пенсионеров — «малозаметное увеличение доходов», говорит эксперт.

«Рост страховой пенсии на размер официальной инфляции остается одним из основных показателей реального выполнения обязательств правительства перед пенсионерами», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

По его словам, прибавка «на руки» для пожилых россиян не сильно отразится на бюджете.

«Как и рост стоимости цен на бензин, ЖКХ и продукты, эта прибавка служит для выравнивания имеющихся доходов и расходов по определенному перечню товаров и услуг — пересмотр самого перечня имеет больший смысл», — указывает эксперт.

С 2021 года власти готовятся перейти на новую систему накопительных пенсий. Предполагается переход, в рамках которого граждане добровольно будут отчислять на старость.

От прежнего названия системы — «ИПК» (индивидуальный пенсионный капитал) — решили отказаться. Теперь чиновники говорят о проекте «гарантированного пенсионного продукта».

Новая модель должна изменить существующую систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Она предполагает, что долгосрочные пенсионные накопления граждан со стороны государства сохраняются.

Однако эксперты уже критикуют ее.

В целом новая накопительная система позволяет получить более высокую пенсию в пожилом возрасте лишь людям с заработком выше средних показателей, говорит Сигал.

«Ведь реалии таковы, что расчетные значения доходов (считаются как среднее арифметическое) намного выше реального дохода населения», — поясняет эксперт.

Новая система накопительных пенсий служит больше созданию новых возможностей для граждан через 10-20 лет, но не сейчас, говорит Звенигородский.

В 2019 году величина прожиточного минимума неработающего пенсионера России составляет 8 846 рублей. Показатель рассчитывается отдельно по субъектам страны. Прожиточный минимум отражает минимальный уровень дохода, рассчитывается на основе потребительской корзины. В нее входят самые важные для жизни продукты питания и непродовольственные товары.

Между тем всем неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение не достает до величины прожиточного минимума в регионе проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии. Размер социальной пенсии в 2019 году составляет 9 тыс. 764 рублей. После индексации ее размер вырастет до 10,320 тыс. рублей.

В 2020-м году средний прожиточный минимум пенсионеров по стране поднимут до 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

В целом на развитие пенсионной системы в 2020-2022 годах правительство закладывает почти 9 трлн рублей расходов, следует из проекта бюджета.