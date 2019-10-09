Кипр и Черногория: на что променяют Турцию

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.

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По cловам главы РСТ Юрия Барзыкина, альтернативным вариантом турецкой Антальи можно считать средиземноморские курорты.

«Всё Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо. Это, прежде всего, Кипр, который тоже пользуется большим спросом, и соседи рядом. Начиная от Балканских стран – это Черногория, Хорватия, и Италия, которая будет уже чуть дороже, и Греция», — перечислил Барзыкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Представитель союза туриндустрии отметил, что все они «предлагают достойный продукт, сопоставимый».

Барзыкин также в ряду альтернатив Турции добавил Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку, Доминикану.

«В это время еще низкий сезон. Думаю, замену, безусловно, найдут. Ёмкость рынка у нас, конечно, велика, но предложений более чем достаточно», — констатировал глава РСТ.

Ранее российские СМИ писали, что в Анталье отели приостановили продажу туров из-за высокого спроса и полной загруженности. В туризме есть понятие stop sale, в целом продажи не приостановили, просто все места в отдельных отелях были проданы, пояснил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Это говорит о большой востребованности конкретного отеля, отмечает эксперт.

Так, курорты в Турции покупаются по акциям раннего бронирования.

«В феврале-марте этого года, когда 60% Турции уже было забронировано на летний сезон, были периоды, когда отели уже были на стоп-сейле. То есть в ряде отелей просто закончились места, естественно, туроператоры предлагали альтернативные варианты», — прокомментировал «Газете.Ru» Горин.

Кроме того, были факты и перепродажи — овербукинга. В этом случае отель подтверждает больше мест, чем на самом деле есть — в надежде, что кто-то откажется.

По его словам, в последние годы Турция показывала серьезную динамику роста продаж.

«Мы еще не знаем цифры по этому году, но можно однозначно предположить, что это будет более 6 млн туристов из России. Это абсолютный рекорд», — говорит эксперт.

История с Турцией уникальна в этом году еще по одной причине, добавляет Горин. Высокий сезон — период повышенного спроса, пик которого приходится на июль - август, в этот раз продлился и на сентябрь, рассказал «Газете.Ru» представитель АТОР.

В целом по ряду альтернатив эксперт согласен, что у Турции есть «здоровая конкуренция». Это Кипр, Испания, Тунис — из летних направлений, а также Черногория, Греция, Болгария.

Только за июнь турпоток из России в Турцию уже превысил миллион человек.

Летом сообщалось, что Анталья приняла рекордное количество туристов в этом году. Число российских путешественников, приехавших в июне 2019 года в Турцию, возросло в годовом выражении на 4,6% и достигло более 1 млн человек. Всего турецкие власти ожидают, что за этот год к ним приедут более 6 миллионов россиян на отдых. В 2018 году Турцию посетили 5,9 миллиона россиян.

По информации Ассоциации турфирм Турции, около 91% российских посетителей в Турцию приезжают на отдых. Основные направления — Анталья и Стамбул. Около 74,6% приехавших из России туристов выбрали программу «все включено».

Однако траты во время путешествий россиян заметно снизились с 2013 года. Если в тот год россияне в среднем оставляли $800 на человека, то в 2018-м в среднем по $607. Именно в 2014 году началось падение доходов россиян, которое продолжается и сейчас. И по последним прогнозам надеяться на серьезное увеличение благосостояния граждан не приходится.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывали секрет успеха турецкой Антальи. Россиян с ограниченным кошельком привлекает формат «все включено» (англ. «all inclusive») предполагает совокупность всех услуг, входящих в тур, оказываемых бесплатно на территории отеля. Оплачивается все вместе при покупке тура.

Однако отельеры Турции этому не рады. Летом они жаловались, что из-за системы «все включено» гости из России не слишком много тратятся во время поездок, а это вредит туризму и бизнесу в стране. Они хотят привлекать туристов, которые могут оставлять в стране по $1 000 (более 65 тысяч рублей).