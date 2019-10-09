«Золотая» картошка: чем отличаются цены в России и на Украине

Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы. Такой анализ провел украинский видеоблогер Иван Проценко, который сравнивал цены в сентябре в одной из торговых сетей в Саратове и Киеве. Конечно, поправку в нем нужно делать на то, что Киев – это столица и уровень жизни там должен быть выше среднего по стране.

Из ролика блогера следует, что cамая дешевая картошка в Киеве стоит 14 гривен (36,85 рублей, или $0,57), в Саратове в три раза дешевле — 12 рублей. Для сравнения, картошка в московском сетевом магазине стоит примерно 21 рубль. Украинские журналисты даже прозвали ее «золотой».

Рис в Киеве стоит от 20,95 гривны ($0,85, или 55,15 рубля), в российском городе — от 59 рублей. За литр молока в украинской столице нужно отдать минимум 18,16 гривны (47,81 рубля, или $0,73), в российском магазине — 41,9 рубля. Цены на макароны в киевском магазине начинаются от 42,53 гривны ($1,72, или почти 112 рублей), в российском — 50 рублей.

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Такие цены на картофель удивительны даже для украинцев. В сентябре Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей провела мониторинг цен и отметила, что лидером подорожания в овощной корзине стала картошка. Согласно данным Госстата, в июле-августе, то есть в самый сезон, стоимость килограмма подорожала в розничных сетях вдвое — до 20 гривен ($0,81, или 52,65 рублей).

На начало сентября средняя цена килограмма этого овоща по стране составила 15,8 гривны ($0,64 или 41,60 рублей). Таким образом с 1 сентября 2018 по 1 сентября этого года картофель подорожал в два раза.

В основном в Киеве такой скачок цен связывают с плохим урожаем в этом году в силу погодных условий и низкими прогнозами на следующий сезон. То есть картофеля стало меньше — его стоимость выше.

«Лук за этот же период прибавил в цене 24%, его средняя стоимость достигла 10,6 гривны (около 28 руб.). Капуста подорожала на 13%, до 9 гривен за килограмм (23,70 рублей)», — написал гендиректор ассоциации Алексей Дорошенко.

Ржаной хлеб прибавил 25% стоимости за год, до 21,9 гривен за килограмм ($0,88, и 57,67 рублей).

Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%. Средняя стоимость в начале осени зафиксирована в 19,2 гривны за килограмм ($0,78, или 50,56 рублей). Пшеничный хлеб из муки высшего сорта поднялся в цене на 22% до 27,1 гривны килограмм.

При этом единственным подешевевшим продуктом стала морковь. Ее стоимость за килограмм упала более чем на 30% — до 10,3 гривны ($0,4, или 27,11 рублей).

Инфляция в Украине в августе текущего года в годовом выражении составила 8,8%. Данные за сентябрь 2019 еще не опубликованы. Национальный банк Украины прогнозирует, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 6,3%.

В проекте госбюджета Украины на 2020 год заложено замедление инфляции в следующем году до 6%.

Инфляция в России в сентябре составила 4%. Цифра немного опустилась с августовского показателя в 4,3%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в этом году на уровне 3,6-3,8%.

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2019 года на душу населения установлен в объеме 11 185 рублей. Этот же показатель на Украине составляет 1936 гривен (5 тыс. рублей, или $78,15).

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее признал, что его не хватает для нормального проживания в стране и отметил, что показатель нужно поднимать — минимум в два раза. Правда, сделать это быстро не получится – в бюджете нет денег.

«Для того, чтобы 10 миллионов украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше. Потому, что на прожиточный минимум до 2 тыс. гривен сегодня прожить невозможно», — сказал Гончарук.

В проекте бюджета Украины предлагается увеличить минимальную зарплату украинцев с 1 января 2020 года до 4 723 гривен (более 12 тысяч рублей).

При этом средняя зарплата на Украине в августе 2019 составила 10 537 гривен ($425, или 27 738 рублей). В России — 46 263 рубля ($709,39).

На Украине среднюю зарплату планируют поднять на 16,5% и довести до более 12 тысяч гривен (более 30 тысяч рублей, или более $484) в 2020 году.