Никуда не денется: эксперты не верят в запрет крафтового пива

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как пояснили RT в Росстандарте, к этому может привести принятие нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.

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Документ, положения которого будут обязательны к применению в России, вступит в силу с 2021 года. Он указывает, что пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Пиво – это алкогольный напиток, который, возможно, является самым старым из ферментированных продуктов, известных человеку. Изготовляется путем смешивания зерновых с водой. Затем, добавляя дрожжи, смесь поддают ферментации. В состав напитка также входит хмель, который придает продукту характерный горьковатый привкус. Современные методы пивоварения предусматривают разные способы осветления напитка, который к потребителям попадает в виде прозрачной жидкости с ярким цветом (оттенок варьируется зависимо от сорта).

При этом, по действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление только трех разновидностей пива — светлого, темного и пшеничного.

Разработка единого стандарта на крафтовое пиво невозможна, так как этот напиток предполагает разные рецептуры, технологии и компоненты.

Учитывая, что крафт не выделен в отдельную категорию ни в каких документах, часть напитков подпадет под категорию контрафакта.

Впрочем, генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя» (ЦИФРА) Вадим Дробиз опроверг возможность исчезновения крафтового пива из производства.

По его словам,

крупные пивоваренные компании, которые представляют на российском рынке примерно 70%, пытались пролоббировать такой запрет через профильные ведомства, занимающиеся вопросами регулирования алкоголя.

Но у них не получилось. Поэтому-то они «и зашли» через непрофильные структуры – Росстандарт и Евразийскую комиссию. Но эти структуры никакого отношения к регулированию рынка алкоголя не имеют, поэтому и запрет налагать тоже не могут.

Мнение Дробиза поддержал и член «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, термин «крафтовое пиво» применяется к напитку, который производят на небольших пивоварнях по авторской технологии.

«И заводское пиво, и пиво крафтовое – все эти напитки по-праву называются термином «пиво», и из производства в 2021 не исчезнут.

Более того, технический регламент позволяет с 2021 года добавлять в классическое заводское пиво до 59% несоложеных продуктов, чем и намерены воспользоваться крупные производители, так как это сырье дешевле», — сообщил в беседе с «Газетой.Ru» Небольсин.

Авторские производители пива, как и раньше, будут использовать при производстве пива не более 20% несоложеного сырья, подчеркнул эксперт.

Опубликованный в сентябре отчет компании FinExpertiza показал, что пиво – самый популярный в России алкогольный напиток, и он лидирует по объемам потребления в России. Исследование было поведено по анализу информации, которую содержит платформа фискальных данных «Такском».

На момент написания заметки Росстандарт не ответил на запрос «Газеты.Ru».

В 2018 году жители России выпили порядка 7,9 млрд литров пива. Водки и ликероводочных изделий было выпито 833 млн литров – или 332,8 млн литров в пересчете на чистый спирт.

Также в топ-5 самых востребованных вошли вино, коньяк и сидр. В 2017 году место сидра в пятерке лидеров занимало шампанское.

Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Также в список также вошли квас, сок, энергетические напитки и минеральная вода.

Анализ проводился на основе обработки 15 млрд кассовых чеков.

Ранее Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака в 2018 году. Оказалось, что в среднем траты составили около 3% общих потребительских расходов.

Больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%). Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область (6%), Костромская область и Хакасия — по 4,3%.

При этом меньше всего средств на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 3,4% и 2,7% соответственно.