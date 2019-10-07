«Я сотру их экономику»: Трамп пригрозил Турции

США разрушат экономику Турции, если та предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица Земли», — написал он в своем твиттере.

Глава государства считает, что Турция совместно с Европой должна следить за «захваченными боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация – «Газета.Ru») и их семьями». По словам Трампа, «США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог когда-либо ожидать, включая захват 100% халифата ИГ».

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Ранее американский сенатор Линдси Грэм угрожал Турции санкциями в случае, если она «вторгнется в Сирию», и приостановкой членства в НАТО в случае атак на курдов.

Республиканец в своем посте в твиттере отметил, что намерен с сенатором Крисом Ван Холленом (демократ от штата Мэриленд) внести двухпартийный законопроект о санкциях против Турции, если власти будут агрессивно действовать в отношении союзников США курдов.

Угроза Трампа воздействовать на турецкую экономику прозвучала после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова самостоятельно провести военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии, где Турция и США изначально договорились создать зону безопасности. Эрдоган считает, что американские власти не выполнили своего обещания.

О проведении самостоятельной спецоперации глава Турции сообщил 1 октября. Спустя пять дней у него состоялся телефонный разговор с президентом США, по итогам которого Белым дом заявил, что не станет поддерживать действия турецких властей на севере Сирии. Стоит отметить, что в этом регионе располагаются силы курдов, которых американцы считают союзниками, а турки — террористами.

Ранее Эрдоган сообщил о том, что США начали вывод своих войск из Сирии.

О том, что Соединенным Штатам пора «выйти из этих бесконечных войн» и вернуть американских военных домой писал и сам американский лидер в своем твиттере. По его мнению, больше всего об этом жалеют Россия и Китай.

«Я был избран [на обещаниях] выйти из этих нелепых бесконечных войн <...>. Две самые несчастные страны на этом этапе — Россия и Китай, потому что им нравится видеть нас погрязшими, смотрящими за болотом, тратящими на это большие деньги», — писал в соцсети Трамп.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ранее на вопрос об отказе США принять участие в военной операции напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что все иностранные силы, находящиеся на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну.

Вместе с тем в Кремле надеются, что турецкие власти будут придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии. Кроме того, Песков, отвечая на вопрос о том, необходимо ли искать диалог с курдами, заявил, что «надо избегать действий, которые препятствуют пути сирийского урегулирования».

Однако курды считают, что Россия и Сирия должны защитить их территории. Такое мнение в разговоре с РИА «Новости» выразил советник в администрации Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд.

«России и Дамаску следует взять на себя ответственность за защиту нашего региона от нападения Турции, потому что это также поставит под угрозу интересы России», — уверен собеседник агентства.

«Мы всегда признавали и верили в важность ведения серьезного диалога с Дамаском, и мы всегда будем открыты к тому, чтобы достичь этой цели. Россия могла бы сыграть в этом роль, и мы верим, что это будет иметь исключительно важное значение», — добавил он, выразив надежду на то, что «Россия сможет сыграть свою роль в возобновлении диалога, чтобы решить сирийский кризис».