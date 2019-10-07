На одну зарплату: где в России жить хорошо

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в привязке к стандартному потребительскому набору.

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Эксперты рассчитали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, основываясь на статистике Росстата за первые шесть месяцев 2019 года. Стандартный потребительский набор включает в себя 112 товаров и услуг, среди которых продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промышленные товары, мебель и другое.

Самая высокая зарплата ожидаемо была зафиксирована в Москве. В первом полугодии она составляла здесь почти 97 тысяч рублей.

Житель столицы на среднюю зарплату может купить 3,83 набора товаров и услуг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей (3,81 набор). Замыкает тройку лидеров Салехард — 88 тыс. руб. (3,35 набора).

В первой пятерке Сургут — 75,8 тыс. руб. (3,24 набора) и Ханты-Мансийск — 71,6 тыс. руб. (3,20 набора).

В топ-10 с хорошими зарплатами входит Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский.

Вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из нефтегазовых регионов России. Высокодоходная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов.

Город все равно лучше деревни

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек. Как показало исследование, в городах с высокими зарплатами цены нередко выше среднероссийских, но даже с учетом этого разница в доходах заметна.

При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в 2 раза превышающую средние потребительские расходы.

Последние места в рейтинге занимают южные города, в том числе столицы северокавказских республик. По мнению экспертов, это объясняется относительной слабостью их экономик и низким уровнем официальных зарплат.

По этой причине даже невысокие цены на товары и услуги в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.

Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских. Например, в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27.

Среди отстающих крупнейших городов — Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91). При этом из рейтинга следует, что не все города-миллионники достигают высоких мест за счет высоких зарплат.

Нередко высокий реальный уровень доходов объясняется относительно низкими местными ценами. К таким городам относятся Омск и Челябинск.

В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17 (35-е место в рейтинге). При этом по уровню номинальной средней зарплаты город занимает лишь 55-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 93 городов из представленных 100.

А уровень зарплат в Челябинске 49-й, но по соотношению зарплат и фиксированного набора товаров и услуг город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских. Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг — Саранск.

Проблема есть, но денег нет

Уровень жизни россиян был главной темой «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным в июне этого года. Когда Путина спросили, какой из полутора миллиона вопросов, поступивших на «линию», главный, прозвучало ожидаемое.

«Никакого секрета не открою – прежде всего уровень жизни, уровень доходов», — признал Путин. Тему низких зарплат и доходов выпало поставить на всю страну сотруднику МЧС из Калининградской области. Станислав Таукачикас заявил, что сотрудники пожарной части получают 12-13 тысяч рублей в месяц. А он сам, как командир отделения, получает 16 тысяч рублей.

Путин не очень поверил этим цифрам и предложил разобраться. Минимальный размер оплаты труда, напомнил Путин, подняли до прожиточного минимума — это 11 280 рублей. «И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч», — сказал Путин.

Он ответил также на коллективный вопрос граждан, сформулированный ведущими, о том, почему в России в принципе стало тяжелее жить и когда станет легче. Президент не возражал и даже согласился с данным утверждением. И пояснил, в чем, на его взгляд, проблема.

Все дело в шоках, внешних и внутренних. К шокам он отнес падение цен на нефть, нефтепродукты, газ, химическую продукцию, металлы, то есть традиционные товары российского экспорта, за счет которых в основном пополняется госбюджет.

В тоже время Путин отметил, что реальные доходы россиян хотя и сокращались в течение нескольких лет — пик пришелся на 2016 год, а сейчас доходы начали восстанавливаться. Но внутренних проблем, мешающих росту доходов, тоже хватает, дал понять Путин. Это, например, финансовая зависимость граждан от банков. Россияне нахватали кредитов и теперь отдают последнее на их погашение.

Эксперты с такой постановкой вопроса не вполне согласны. В первую очередь на снижение реальных доходов россиян влияет огромная инфляция, которая хоть и несколько замедлилась, но все еще остается значительной, возражает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.