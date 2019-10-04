Россия выходит из тени: граждан сделают самозанятыми

Предложение о распространении налога для самозанятых на все регионы России высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, поправки в Налоговый кодекс планируется ввести с 2020 года.

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«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала чиновница в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета.

О необходимости распространения режима самозанятых по всей стране говорили накануне и представители экономического блока российского правительства.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, то эксперимент по введению нового налогового режима прошел удачно. По его оценкам, регионы, где работает режим, уже перечислили бюджету РФ сотни миллионов рублей. В итоге ведомство уже предложило со следующего года дать каждому региону возможность присоединиться к режиму.

Между тем эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.

В нем приняли участие четыре региона – Москва, Московская и Калужская области, а также республика Татарстан.

При этом попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели, даже если они и работают в вышеуказанных регионах. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Кроме того, кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников.

Согласно эксперименту, те граждане, которые зарегистрировались в качестве самозанятых, оплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями(ИП). Льготные ставки обещают оставить неизменными до 2029 года. Для сравнения: те же ИП сейчас по упрощенной системе налогообложения платят со своих доходов 6% налогов.

Между тем, согласно официальной статистике ФНС, с начала года в новый режим перешли всего 201 тысяч человек. Всего же самозанятыми задекларировано 20 млрд рублей дохода и было пробито более 20 млн чеков. Чаще всего россияне регистрируются в качестве самозанятых, когда занимаются пассажироперевозками, сдачей квартир в аренду, репетиторством и юридическими консультациями.

Несмотря на первые положительные результаты реформы, власти уже собираются несколько сузить число профессий, которые попадают под льготное налогообложение. Например, в Минфине планируют создать список занятий для россиян. Ожидаются, что туда будут входить специальности, которые не требуют привлечения дополнительных сотрудников.

«Ограничение перечня профессий поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых. При этом в списке обязательно будут специальности водителей, портних и других индивидуальных ремесел», — пообещал глава Минфина Антон Силуанов.

Оставить без пенсии

Впрочем, новые ограничения могут вновь загнать россиян в «тень», уверены аналитики.

По данным Минтруда, в период с 2014-2016 году в стране насчитывалось порядка 15 млн россиян трудоспособного возраста, которые не платили налоги и работали «в серую».

Начиная с 2017 года показать свои доходы решились лишь чуть более шести миллионов человек, и то в большинстве случаев они вышли «в свет» после проверок к налоговой службы. В 2018 году, по данным ФНС, официально зарегистрировались чуть более 2,5 тысяч фрилансеров.

По оценкам экспертов центра социально политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС, число самозанятых «в тени» в стране сейчас растет и насчитывает порядка 16-17 млн человек. Такие данные они получили в ходе опроса населения.

При этом 53% респондентов признались, что трудятся без официального оформления и не планируют изменять свой статус.

«Большинство самозанятых совмещают основную деятельность с подработкой: те же преподаватели после уроков занимаются репетиторством. Они имеют нестабильный заработок с этих подработок и имеют официальную работу, поэтому у них отсутствует мотивация регистрироваться в качестве самозанятых. Те, кто не имеет трудовой книжки и работает на себя, так и продолжает работать вне закона», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сейчас в этом режиме содержится много минусов, которые препятствуют «обелению» рынка труда. Дело в том, что самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения спецрежима, а это значит, что страховой стаж не начисляется. В итоге отсутствие взносов в дальнейшем скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста, хотя по факту человек налоги платил.

«То есть, проще говоря, налогоплательщик получит только пенсию по старости и никаких доплат.

В итоге режим выгоден только для ИП. Сейчас они помимо 6% от дохода, отчисляют 36 тыс. рублей в Пенсионный фонд в качестве страховых взносов. При переходе они экономят средства и не имеют проблем с налоговой», — поясняет спикер.

Кроме того, самозанятым нельзя уменьшать полученные доходы на расходы, что негативно влияет на прибыль. Вдобавок часто самозанятые сталкиваются с блокировкой счетов в банке. Причина заморозки обычно состоит в что банкиры рассматривают такие счета в качестве рисковых активов. До сих пор у банков нет базы самозанятых, и они даже не подозревают, что человек работает по закону, указывает Сафонов.