Переезд за деньги: Италия заплатит мигрантам

Итальянские чиновники готовы идти на решительные меры, чтобы вновь заполнить пустеющие города — некоторые регионы страны столкнулись с нехваткой населения, хотя даже от фотографий этих мест захватывает дух.

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Одна из таких частей страны — административная область Молизе на юге Италии. Регион состоит из двух провинций, Кампобассо и Изерния, со столицей в городе Кампобассо. Тут есть и горы, и широкие долины с журчащими по ним реками, и побережье Адриатического моря. Гористая часть Молизе считается одним из самых холодных регионов южной Италии, но до Сибири ей, конечно, далеко — средняя температура воздуха в январе составляет 3-8 градусов выше ноля.

Хватает в регионе и достопримечательностей: Свевский замок в курортном городке Термоли, археологическая зона Сепинум, замок Монфорте в Кампобассо, песчаные пляжи Кампомарино, собственная порода лошадей, выведенная в городке Песколанчано, городок Баньоли-дель-Триньо, который называют «жемчужиной Молизе», и масса других интересных мест.

А вот чего в регионе не хватает, так это людей — местных жителей. Сами итальянцы нередко шутят: «Молизе не существует», намекая на то, что знает об этой области разве что население Италии.

Небольшие городки и деревни постепенно пустеют, не выдерживая конкуренции с другими частями страны, где кипит жизнь. Однако местное руководство планирует решить эту проблему за счет приезжих — администрация Молизе готова выплачивать переселенцам по €700 в месяц в течение трех лет, если они согласятся обосноваться в одной из пустующих деревень.

Как пишет Guardian, для получения этих денег необходимо соблюсти только два условия: в деревне, где поселится иммигрант, должно быть менее 2000 жителей, а кроме того, новый жилец должен постараться открыть там собственный бизнес.

«Если бы мы просто предложили платить переселенцам деньги, это была бы благотворительность. Мы же хотим большего — чтобы люди, которые к нам переедут, стали инвесторами региона. Они могут открыть собственное дело любого профиля: булочную, ресторан, магазин, что угодно. Это позволит вдохнуть жизнь в наши города, увеличивая при этом их население», — пояснил эту инициативу губернатор Молизе Донато Тома.

Глава региона также объявил, что каждый город или деревня с населением менее 2000 человек получит €10 000, на которые муниципальные власти смогут построить необходимую инфраструктуру и проводить культурные мероприятия.

«Речь идет не только о том, чтобы нарастить количество местных жителей. Людям также нужна инфраструктура и причина, чтобы остаться в этих местах, иначе через несколько лет мы вернемся к тому, с чего начали», — говорит Донато Тома.

По данным Итальянского национального института по сбору статистики, Молизе с населением в 305 000 человек входит в число регионов, потерявших в последние годы наибольшее количество местных жителей — с 2014 года эти места покинули более 9 000 человек. В 2018 году более 2800 жителей Молизе умерли или переехали жить в другое место, а это почти на тысячу больше, чем годом ранее. При этом в девяти городах региона в прошлом году не родилось ни одного ребенка.

Согласно статистике все того же национального института, количество итальянских граждан впервые за 90 лет упало ниже отметки в 55 миллионов человек.

За период с 2014 по 2018 год число граждан Италии снизилось на 677 000 человек, что не может не внушать серьезных опасений. Специалисты полагают, что винить в этих проблемах следует два основных фактора: снижение рождаемости, которая находится на рекордно низком уровне с момента объединения Италии, и увеличение уровня миграции среди молодежи, перебирающейся в другие страны Европы в поисках работы.

Известно, что только в 2018 году страну покинули 157 тысяч итальянских граждан.

Беспокойство относительно будущего Италии разделяет и ООН. Согласно прогнозам экспертов организации, Италия станет единственной из основных экономик Европы, чье население продолжит сокращаться в ближайшие пять лет. Она занимает второе место в мире (после Японии) по количеству пожилых людей в общей массе населения — на каждую сотню молодых итальянцев приходится более 168 граждан старше 65 лет.

В попытке спасти свои города и возродить их к жизни мэры некоторых итальянских городов, например, Сутеры в провинции Кальтаниссетта на Сицилии, отворили двери пустующих домов для беженцев, приплывших в Италию из Ливии через Средиземное море.

Еще один сицилианский город, Самбука, который также всеми силами борется за выживание, решил придерживаться стратегии, ставшей довольно популярной на юге: продавать (хотя правильнее сказать — отдавать) заброшенные дома всем желающим за символическую плату в €1.

Какой из этих подходов к спасению пустеющих регионов Италии окажется более эффективным — покажет время, однако надежда на успех у итальянских чиновников определенно есть. Ведь должны же найтись желающие обзавестись домиком у моря за 70 рублей.