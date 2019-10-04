Аппетиты растут: сколько денег нужно для счастья

Стало известно, сколько нужно для счастья среднестатистическому россиянину. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob, опубликованные на их сайте.

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Для полного счастья россиянам нужна зарплата размером в 161 тысячу рублей в месяц. При этом мужчинам для счастья нужна ежемесячная зарплата в размере 181 тысяча рублей, женщинам – 138 тыс. Опрос проводился с 16 по 26 августа 2019 года, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек старше 18 лет.

Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тыс. рублей, говорят ранние исследования портала. В 2018 году россиянам было достаточно 159 тысяч рублей.

Судя по результатам исследования, планка растет вместе с повышением окладов. Так, в среднем, получающим более 80 тыс. рублей в месяц хочется зарабатывать по 238 тыс. рублей. А зарабатывающим менее 30 тыс. в месяц достаточно для счастья 117 тыс. рублей.

Кроме того, отличаются требования и в возрастном разрезе. Если молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, то гражданам в возрасте старше 35 лет необходимо 172 тыс. рублей.

Опрос дает разбивку и по городам.

Самые высокие зарплатные ожидания в разрезе по городам — у жителей Москвы. В столице для полного счастья нужно зарабатывать по 212 тысяч рублей в месяц, cчитают респонденты.

На втором месте жители Владивостока — они назвали желаемый размер оклада в 205 тысяч рублей, на третьем месте жители Ростова-на-Дону — им для счастья необходимо ежемесячно зарабатывать 200 тысяч рублей.

Жители Санкт-Петербурга указали на желаемый уровень зарплат в 165 тысяч рублей, город занял десятое место по зарплатным ожиданиям. Одни из самых низких ожиданий по зарплатам в Кирове — 120 тыс. рублей и в Оренбурге — 115 тыс. рублей.

«Денежный аппетит за год больше всего вырос в Ижевске (+10 000 руб.), Набережных Челнах (+9 000 рублей), в Москве (+5 000 рублей) и Санкт-Петербурге (также +5 000 рублей). Скромнее в своих мечтах о счастье по сравнению с 2018 годом стали жители Тольятти (-7 000 рублей) и Барнаула (также -7 000 рублей)», — указывает портал SuperJob.

Средняя месячная зарплата в целом по стране гораздо ниже озвученных респондентами цифр. За первое полугодие 2019 года она составила 46 210 рублей, говорится в докладе «Социально-экономическое положение России».

Реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%, ранее сообщал Росстат.

При этом реальные зарплаты в первой половине 2019 года увеличились на 1,9%.

Большую часть трат жители страны отводят на потребительские вещи. Так, 61,8 % совокупных расходов населения в первом полугодии 2019 года пришлось на покупку товаров, 18,8% совокупных расходов пришлось на оплату услуг.

Реальные доходы населения падают. В 2018 году реальные доходы находились в отрицательной зоне — снизились на 0,2%. До конца 2019 года они почти не вырастут, ожидают в Минэкономразвития. Рост доходов составит 1% в годовом выражении, считает глава ведомства Максим Орешкин. Об этом он заявлял в эфире канала «Россия 1».

Предпосылки для того, чтобы доходы населения действительно по итогам года «вышли в небольшой плюс» присутствуют, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Обещания Орешкина о росте доходов населения объяснимы несколькими факторами, поясняет эксперт.

В частности, с 1 октября индексируются зарплаты бюджетников. Около двух миллионов занятых в бюджетном секторе будут получать оклады на 4,3% выше. Также с этого месяца увеличиваются выплаты военным пенсионерам.

«Повышение зарплат бюджетникам и пенсий военным — индексация с 1 октября — это безусловно рост доходов по меньшей мере этой категории населения, а это все учитывается в общей копилке», — объясняет Николаев.

Вторая предпосылка для роста доходов населения, по его словам, заключается в том, что c 1 октября ужесточились правила по выдаче кредитов. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Туда же входят и выплаты по кредитам, напоминает Николаев.

«Это, конечно, такая неоднозначная мера [нововведения ЦБ. — «Газета.Ru»]. Просто это означает, что будут меньше брать кредитов и, соответственно, меньше платить по кредитам. И это статистически увеличивает реальные доходы населения», — добавляет он.

Напомним, с 1 октября банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для желающих взять новый потребительский кредит. В итоге взять кредит станет сложнее и число отказов может возрасти, говорили «Газете.Ru» эксперты.