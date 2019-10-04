Тянули, сколько могли: Дания приняла решение по «Севпотоку — 2»

У Дании больше нет политических возражений в отношении строительства российского газопровода в ее исключительной экономической зоне. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

«Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды, — рассказал изданию источник. — На том этапе они что могли затянуть, затягивали.

В конце июня ее отозвали. Но в случае с поданными в июле заявками речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может».

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В настоящее время остались вопросы административного характера, и те «на финишной прямой», добавил собеседник «Известий».

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с работающим «Северным потоком». Длина газопровода — более 1,2 тыс. км. Cтоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство в настоящее время не дала только Дания.

Копенгаген уже несколько лет не согласует заявку проектной компании «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в его водах. Оператор подал уже несколько заявок.

На данный момент непонятно, в какие сроки Дания примет решение в отношении прокладки российского газопровода. Это произойдет, как только закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность, пояснил «Известиям» глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

Однако вопрос может затянуться из-за согласования с другими странами. В операторе проекта «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG тоже не дали четкого ответа, однако отметили, что все идет по графику.

В Москве в то же время не исключают, что достроить «Северный поток — 2» могут в обход Дании. Однако это будет дороже, подчеркнули в Минэнерго России.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил министр энергетики России Александр Новак на полях Российской энергонедели.

При этом председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на Российской энергетической неделе подчеркнул, что у Дании нет оснований не выдать разрешение на прокладку «Северного потока — 2». Но в случае отказа — будет альтернативный маршрут.

«Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит», — указал Зубков. По его словам, трубоукладочное судно уже практически подошло к территориальным водам экономической зоны Дании.

Ранее задержку в строительстве проекта допускал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. По его словам, позиция Дании может привести к отсрочке ввода проекта на 2020 год.

Глава австрийской OMV Райнер Зеле также говорил, что не исключает срыва сроков запуска «Северного потока — 2» в связи с позицией Дании, которая затягивает согласование проекта.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорили, что шансы на сохранение маршрута пока есть, несмотря на сильнейшее давление, которому подвергается датское правительство со стороны противников проекта. Тем не менее в ближайшие недели должна быть пройдена точка невозврата.

Обход датских территориальных вод может потребовать дополнительных затрат объемом до 150 млн евро, указал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Дополнительно надо будет построить не более 30 км трубопровода. Учитывая, что в день прокладывается примерно 2-3 км. трубы, максимум за две недели этот участок будет уложен после начала непосредственных работ. Я не вижу каких-либо серьезных проблем для обхода территории Дании», — отмечал он.

Вероятность строительства «Северного потока — 2» по главному маршруту через Данию остается, говорил заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.