Российская нефть: большая часть месторождений рентабельна

Роснедра выяснили, сколько рентабельной нефти в России

В России изучены 92% всех запасов нефти – это 719 месторождений. В исследование вошли только те месторождения, на которых запасы нефти превышают 5 млн тонн. Среди них больше половины признаны рентабельными. А это означает, что ждать новых налоговых поблажек нефтяникам не стоит.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной. Об этом сообщил заместитель главы федерального агентства Орест Каспаров на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) 3 октября.

«Всего у нас 2 тыс. 700 месторождений нефти. Это 28,9 млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше 5 млн тонн, или 719 месторождений. Это 92% всех запасов, или 26% всех месторождений», — отметил он.

В инвентаризацию не вошли несколько видов разрабатываемых месторождений. Например, те месторождения, которые разрабатываются по режиму соглашения о разделе продукции — СРП, которое регулирует вопросы добычи полезных ископаемых в России иностранными компаниями, а также имеющие льготу по пошлине, находящиеся в системе НДД — налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Кроме того, это месторождения, имеющие стратегическое значение для отрасли. К таким относится, например, Самотлорское месторождение — крупнейшее в России, расположено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Всего Роснедра обследовали месторождения, в которых суммарно может находиться 17,2 млрд тонн нефти, или 60% всех разведанных запасов нефти.

«Предварительные результаты такие: 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.

«Не надо ставить знак равенства между термином «извлекаемые рентабельные запасы» и тем, что эту нефть из земли извлекать выгодно», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, говорить об экономической выгоде для страны таких больших запасов нефти нельзя. Надо рассуждать в терминах «коммерческих запасах», так как у каждого месторождения своя себестоимость извлечения нефти.

В среднем себестоимость добычи барреля российской нефти составляет около $2 за баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше — около $20.

Показатели также существенно различаются в зависимости от степени освоения недр. При падающей добыче себестоимость выше, так как при том же уровне затрат извлекается меньше нефти. Об этом говорил в 2015 году Кирилл Молодцов, бывший в тот период заместителем министра энергетики, а ныне являющийся помощником руководителя администрации президента России.

«Если поставить цель пробурить скважину глубиной 10 км в любом месте земной коры, то, уверяю вас, мы в этой скважине найдем очень много нефти и других полезных ископаемых. Вопрос только в том, насколько выгодно их будет добывать», — пошутил Пикин.

«Я скажу, когда российские компании будут точно снижать добычу: когда нефть будет стоить 0 долларов», — отмечал ранее Молодцов.

Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть марки Urals должна составлять $63,4 за баррель. Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом к цене марки Brent.

Федеральный бюджет в следующие три года будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе $50 и даже ниже.

Почти год назад Банк России одобрил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020–2021 годов. В документе предусмотрены три сценария потенциально возможных макроэкономических условий в России.

Согласно базовому сценарию, цена на нефть снижается до $55 за баррель, согласно «сценарию с неизменными ценами на нефть» — ее среднегодовая стоимость составит $75 за баррель; рисковый вариант описывает ситуацию с падением котировок нефти до $35.

Сегодня понятно, что самый оптимистичный сценарий ЦБ не оправдался — средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8. Правда, 3 октября декабрьский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $57,24.

В сентябре 2018 года задача по инвентаризации нефтяных месторождений в России была поставлена перед руководством Роснедр на заседании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что инвентаризация будет проводиться в целях изучения экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

Судя по тому, что практически все крупные месторождения в России признаны рентабельными, исследование Роснедр означает, что ждать новых налоговых поблажек нефтяникам не стоит.