Российская нефть: большая часть месторождений рентабельна

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) завершили инвентаризацию нефтяных месторождений России, которая проводилась для анализа эффективности налоговых льгот. Итогом исследования стал вывод о том, что большая часть запасов нефти в нашей стране является рентабельной. Об этом сообщил заместитель главы федерального агентства Орест Каспаров на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) 3 октября.

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«Всего у нас 2 тыс. 700 месторождений нефти. Это 28,9 млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше 5 млн тонн, или 719 месторождений. Это 92% всех запасов, или 26% всех месторождений», — отметил он.

В инвентаризацию не вошли несколько видов разрабатываемых месторождений. Например, те месторождения, которые разрабатываются по режиму соглашения о разделе продукции — СРП, которое регулирует вопросы добычи полезных ископаемых в России иностранными компаниями, а также имеющие льготу по пошлине, находящиеся в системе НДД — налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Кроме того, это месторождения, имеющие стратегическое значение для отрасли. К таким относится, например, Самотлорское месторождение — крупнейшее в России, расположено в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Всего Роснедра обследовали месторождения, в которых суммарно может находиться 17,2 млрд тонн нефти, или 60% всех разведанных запасов нефти.

«Предварительные результаты такие: 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.

«Не надо ставить знак равенства между термином «извлекаемые рентабельные запасы» и тем, что эту нефть из земли извлекать выгодно», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, говорить об экономической выгоде для страны таких больших запасов нефти нельзя. Надо рассуждать в терминах «коммерческих запасах», так как у каждого месторождения своя себестоимость извлечения нефти.

В среднем себестоимость добычи барреля российской нефти составляет около $2 за баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше — около $20.

Показатели также существенно различаются в зависимости от степени освоения недр. При падающей добыче себестоимость выше, так как при том же уровне затрат извлекается меньше нефти. Об этом говорил в 2015 году Кирилл Молодцов, бывший в тот период заместителем министра энергетики, а ныне являющийся помощником руководителя администрации президента России.

«Если поставить цель пробурить скважину глубиной 10 км в любом месте земной коры, то, уверяю вас, мы в этой скважине найдем очень много нефти и других полезных ископаемых. Вопрос только в том, насколько выгодно их будет добывать», — пошутил Пикин.

«Я скажу, когда российские компании будут точно снижать добычу: когда нефть будет стоить 0 долларов», — отмечал ранее Молодцов.

Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть марки Urals должна составлять $63,4 за баррель. Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке с дисконтом к цене марки Brent.

Федеральный бюджет в следующие три года будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе $50 и даже ниже.

Почти год назад Банк России одобрил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020–2021 годов. В документе предусмотрены три сценария потенциально возможных макроэкономических условий в России.

Согласно базовому сценарию, цена на нефть снижается до $55 за баррель, согласно «сценарию с неизменными ценами на нефть» — ее среднегодовая стоимость составит $75 за баррель; рисковый вариант описывает ситуацию с падением котировок нефти до $35.

Сегодня понятно, что самый оптимистичный сценарий ЦБ не оправдался — средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8. Правда, 3 октября декабрьский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $57,24.

В сентябре 2018 года задача по инвентаризации нефтяных месторождений в России была поставлена перед руководством Роснедр на заседании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что инвентаризация будет проводиться в целях изучения экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

Судя по тому, что практически все крупные месторождения в России признаны рентабельными, исследование Роснедр означает, что ждать новых налоговых поблажек нефтяникам не стоит.