То, что Вебер прописал: сберкнижке исполнилось 200 лет

4 октября 1819 года в Австрии появилась первая сберкнижка. Ее придумал основатель первой австрийской сберкассы священник Йохан Баптист Вебер. Она виделась Веберу в качестве «банка маленьких людей». Первая партия сберкнижек была распределена им среди «достойных детей низших слоев 12-15 лет».

По этой причине первой обладательницей сберкнижки 4 октября 1819 года стала девочка по имени Марие Шварц.

Предполагалось, что таким образом будут копиться деньги с ее детства на будущее.

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Идея со сберкнижкой быстро стала востребованной и среди взрослых жителей Австрии. Это был, как сказали бы сейчас, удачный маркетинговый ход. До сих пор мотивом номер один для открытия сберегательных счетов для большинства австрийцев является желание отложить что-либо на черный день.

Сберкнижки до сих пор существуют в Австрии. Компания GfK Austria выяснила, что в 2009 году более половины респондентов считали привлекательным хранить средства на сберкнижках. В Австрии можно и сейчас открыть сберегательный счет, что предусматривает наличие сберегательной книжки. На четырех страницах документа указываются название банка, контрольный номер, номер счета и компьютерные данные о всех проводках по счету и начисленных процентах. Если клиент не распорядится иначе, взнос принимается на три месяца.

Без предварительного уведомления со счета можно снять до 45 тыс. евро.

Деньги можно положить и на депозит с фиксированным сроком — на 3, 4 или 6 месяцев, 1-5 лет.

Однако поскольку после экономического кризиса проценты по депозитам стали мизерными и в некоторых случаях и отрицательными, количество сторонников сберкнижек в Австрии сократилось к 2016 году до 19%. И в последние годы все больше клиентов банков предпочитают вкладываться в недвижимость, земельные участки, золото, просто хранить деньги на счету.

К тому же под давлением международных регуляторов в Австрии в 2002 году упразднили анонимные сберегательные книжки (Sparbucher). Этот инструмент был особо привлекателен для «любителей тишины», поскольку даже сами банки не располагали данными о владельцах выданных таким клиентам сберкнижек. Владельцев сберкнижек «на предъявителя», то есть фактически анонимов, в итоге заставили раскрыть данные о себе, как, собственно, и в остальной Европе, включая даже швейцарские банки.

Скидываются на счет «Свадебный»

В России сберегательная книжка №1 была выписана на имя Николая Антоновича Кристофари (1802 - 1881) — чиновника петербургской Ссудной казны в чине надворного советника. Это произошло 13 марта (по новому стилю) 1842 года.

В тот день сберкассу посетили 76 вкладчиков, открывших счета на общую сумму в 426 рублей 50 копеек. Но Кристофари положил на свой счет максимальную сумму — 10 рублей серебром. «Перебил» всех.

К 1895 году число выданных книжек уже достигло 2 млн. А мопополию на прием вкладов населения и само словосочетание «сберегательная книжка» получили государственные сберкассы.

«Наименования: «сберегательная касса» и «сберегательная книжка» присваиваются исключительно государственным трудовым сберегательным кассам и выпускаемым ими книжкам», говорилось в постановлении ЦИК и СНК СССР о сберкассах от 27 ноября 1925 года.

В начале 1990-х годов сберкнижка утратила статус единственного документа, удостоверяющего открытие вклада и движение средств.

Но документ был настолько важен и дорог очень долго для миллионов россиян, что спустя 165 лет выдачи первой сберкнижки это событие было отмечено созданием памятника Кристофари.

Трёхметровый монумент изображает Кристофари в полный рост, одетого во фрак. С цилиндром в левой руке, а правой рукой опирающегося на трость.

Памятник был установлен у входа в центральный офис Сбербанка России на ул. Вавилова в 2007-м. Создание первых сберкасс увековечили также в 2001 и 2011 годах, когда Банк России выпустил серию памятных монет, посвященных этому событию.

В России сберкнижки были особенно популярны в советские времена. Сберкнижка, само ее наличие, даже с минимальной суммой, была символом достатка.

Но с 1 июня прошлого года российские власти запретили сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя.

Анонимные транзакции по любому легальному каналу давали возможность обхода требований законодательства и нередко использовались в преступных целях, подпитывали коррупционные схемы.

В итоге остались только именные сберкнижки. Они действительны и сейчас. Их оставили как дань традиции и в знак уважения к клиентам, особенно пожилого возраста. При этом выданные до 1 июня депозитные сертификаты будут действовать до окончания срока договора банка с клиентом.

В российской глубинке до сих пор популярны подарки на свадьбу в виде сберкнижки. Только теперь уже не настоящей банковской, а отпечатанной по ее мотивам. Для молодоженов заказывается большая открытка, обычно подписанная, как «Сберкнижка» с названием счета «Свадебный». На обложке даже нередко рисуют советский герб – для большей правдоподобности. Реальный счет в электронном виде при этом открывается в банке и гости заблаговременно скидываются туда деньги.