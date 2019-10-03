Трамп не сдается без Boeing: США пополнят бюджет за счет Airbus

США вводят новые ограничения на ввозимые из Евросоюза воздушные суда. С 18 октября пошлины в размере 10% будут действовать готовые лайнеры из четырех стран ЕС — Франции, Германии, Испании и Великобритании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в минторге США.

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При этом, по словам источника, изначально страна имела право ввести 100%-ные пошлины на сегмент авиапрома из ЕС. Но США воздержались от столь жестких мер, поскольку не хотят «разжигать разногласия» с европейскими партнерами. В итоге ограничения коснутся целых самолетов, а все комплектующие к бортам будут по–прежнему поставляться без наценки, пообещал американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

На подобные меры Вашингтон получил право после выигранного спора во Всемирной торговой организации (ВТО). В среду

организация приняла сторону США, признав субсидирование авиастроительного концерна Airbus правительством ЕС незаконным.

«Господдержка Airbus странами Евросоюза ущемляла интересы его главного конкурента – американского Boeing. Несмотря на наши требования, ЕС не прекратила поддержку разработки и производства новейших лайнеров», — говорится в пояснительной записке к решению арбитра ВТО.

В итоге суд организации разрешил Вашингтону ввести пошлины на сумму около $7,5 млрд в год. Постановление горячо приветствовал американский лидер Дональд Трамп. В частности, он назвал решение ВТО «большой победой демократии и свободы рынка».

При этом политик заявил, что для американцев санкции не «лягут тяжким бременем», поскольку местные авиалинии летают на лайнерах фирмы Boeing.

Ключевые американские компании действительно эксплуатируют только борта Boeing, например, они принципиально не покупают модель A380 у европейцев, отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Тем не менее, власти не в праве указывать авиалиниям, какие борта покупать. Поэтому часть компаний летает на Airbus. Именно для них, скорее всего, администрация Трампа и не обложила пошлинами запчасти для лайнеров», — указывает аналитик.

Между тем еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем увидела в решении ВТО лишь фундамент для новых торговых противоречий. Политик предупредил, что ЕС будет вынуждена предпринять зеркальные меры, которые приведут к эскалации кризиса уже в авиационной сфере.

«Взаимный обмен пошлинами только нанесет ущерб бизнесу как в США, так и в ЕС», — отметила еврокомиссар, добавив, что ЕС полностью имел право на поддерживать Airbus.

Борьба за рынок

Авиастроительная корпорация Airbus считается ключевым европейским производителем гражданских лайнеров. В 2001 году концерн получил статус французской компании с госучастием. Именно с этого момента и началась «нечестная» конкуренция корпорации на мировом рынке, утверждал минторг США, подавая жалобу в ВТО.

По подсчетам ведомства, за последние 18 лет компания из суверенных бюджетов Франции, Германии, Испании и Великобритании

получила на развитие своих проектов порядка $205 млрд. Эти деньги, по словам американских чиновников, имели нелегальный статус, поскольку нарушали международные нормы о защите конкуренции.

Именно на данные средства корпорация разработала и начала выпускать крупнейший авиалайнер в мире A380. Так, стоимость самого проекта оценивалась в 12 млрд евро, а один самолет обходился авиакомпаниям примерно в $450 млн. Свой первый полет лайнер совершил в 2005 году, а его коммерческая эксплуатация началась спустя два года.

Новая модель побила рекорд по скорости и вместимости своего давнего конкурента Boeing 747, лишив того части рынка сбыта.

По словам Романа Гусарова, европейский борт серьезно подвинул американцев именно на восточных рынках. Сейчас на А380 в основном летает арабский перевозчик Emirates, у которого в парке насчитывается порядка 107 бортов. Также на таких лайнерах выполняют рейсы азиатские Singapore Airlines и европейская Lufthansa.

Вдобавок

корпорация на те же госдотации сумела произвести дальнемагистральный борт A350.

Лайнер превосходил по своим ключевым характеристикам своего ближайшего конкурента Boeing 787 Dreamliner. Например, европейский самолет расходовал меньше топлива, а его эксплуатация и ремонт обходился на 8% дешевле по сравнению американского аналога.

В итоге авиакомпании стали постепенно делать выбор пользу A350, в то время как продажи Boeing 787 шли с трудом.

Кроме того, масла в огонь подлили последние проверки минюста США, который летом текущего года запросил документацию у Boeing из-за возможной некачественной сборки борта. Чиновники хотели проанализировать все этапы создания самолета, чтобы избежать возможных неполадок при эксплуатации лайнера. Ожидается, что окончательный вердикт ведомство вынесет к концу года.

Примечательно, что проверкой документации на борт занимается та же комиссия, которая расследует крушения Boeing 737 MAX. Глобальная эксплуатация этих лайнеров была приостановлена после двух катастроф, которые произошли с разницей менее чем в полгода. В конце октября 2018-го у берегов Индонезии разбился самолет авиакомпании Lion Air,а жертвами катастрофы стали 189 человек. В марте этого же года упал лайнер Ethiopian Airlines. В результате крушения погибли 157 человек.

Эти катастрофы нанесли существенный экономический ущерб американской корпорации. Из-за запрета на полеты линейки бортов 737 MAX концерн по итогам второго квартала потеряет около пяти миллиардов долларов, следует из официального прогноза Boeing.

Кроме того, концерн будет вынужден внести изменения в электронной начинке модели и исправить недочеты, которые привели к крушениям. Однако в этом случае вырастет стоимость производства самолетов, добавляли в компании.

По предварительным оценкам Boeing,

она подорожает на $1,7 млрд, что может негативно повлиять на конкурентноспособность американцев.

«По этим причинам США и держат авиакомпании, условно говоря, на голодном пайке. С помощью санкций они пытаются принудить американские авиалинии не покупать лайнеры Airbus, а дождаться начала 2020-го года, когда Boeing 737 MAX вернется в строй. При этом схема может подействовать и на мировой рынок: перевозчики решат не влезать в конфликт двух гигантов и переждут до выхода 737 MAX, чтобы заодно и сравнить цены и выбрать самый выгодных для себя вариант», — указывает Роман Гусаров.