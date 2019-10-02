Вмешательство в дела страны: в России оценили призыв к новым санкциям

Американские власти пытаются вмешаться в дела России, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич. В беседе с iReactor он заявил, что сенаторы США, призывая к новым санкциям против российских чиновников, действуют незаконно.

«Эта просьба к американскому правительству является политически мотивированной с явным элементом вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Я абсолютно убежден, что эта инициатива носит популистский характер и вряд ли будет поддержана, даже при том разгуле русофобии, которая сейчас есть у американских сенаторов и конгрессменов», — считает Клинцевич.

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Ранее его коллега Сергей Цеков отметил, что власти США продолжают раскручивать сценарии дестабилизации обстановки в России, передает издание. По его мнению, они активно используют международное покровительство.

Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников. При этом республиканец Марк Рубио опубликовал на своем сайте письмо, в котором сенаторы обращаются к Госдепу и Минфину с просьбой «предпринять действия в ответ на <…> заключение под стражу многих российских лиц по политическим мотивам».

Такими заключенными представители американской власти считают мирных демонстрантов, гражданских активистов, журналистов, правозащитников, крымских татар, членов «нежелательных политических организаций», а также «сторонников запрещенных религиозных групп».

Однако конкретно они назвали только двух людей: бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, которого осудили за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и Константина Котова, который получил четыре года колонии за нарушения на митингах.

«Мы призываем вас задействовать акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении российских чиновников, несущих ответственность за нарушения прав человека», — говорится в письме сенаторов.

По их мнению, в адресный санкционный список должны попасть генпрокурор России Юрий Чайка, министр юстиции Александр Коновалов, глава ФСИН Геннадий Корниенко и «многие другие».

«Закон Магнитского» в США был принят конгрессом и подписан американским президентом в декабре 2012 году. Было это сделано после того, как в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» умер юрист британского фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.

По мнению российских властей, введение этого закона, предусматривающего антироссийские санкции, является вмешательством во внутренние дела РФ. В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, охарактеризовали «закон Магнитского» как недружественный акт и провокацию.

Ссылаясь на этот документ, американские власти вводят санкции в отношении россиян, которые, по их мнению, причастны к нарушениям прав человека. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, согласно которому «акт Магнитского» может распространяться не только на Россию.

Американские сенаторы в своем заявлении назвали имя Константина Котова, который по данным прокуратуры, продолжал ходить на несогласованные акции, «презирая конституционные основы России». Так, летом этого года он стал одним из фигурантов так называемого «московского дела», по которому проходят еще несколько обвиняемых. Оно было возбуждено в связи с массовыми беспорядками, которые, по версии следствия, произошли в Москве во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

Котова признали виновным в неоднократном нарушении установленного порядка проведения акций (ст. 212.1 УК) и приговорили к 4 годам колонии.

Еще одному участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову присудили три года колонии за то, что он пытался поднять забрало шлема силовика и задел его подбородок. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он бросил мусорную урну в сторону сотрудника Росгвардии. При этом Коваленко признал, что он это делал, однако, по его словам, он не хотел причинять вред силовику.