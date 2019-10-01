«Вернитесь в Россию»: как изменят налоги для богатых

Министерство финансов России предложило сократить в два раза срок, необходимый для признания гражданина налоговым резидентом. Сейчас люди, которые проводят в стране менее 183 дней в год, могут не выплачивать налоги в российский бюджет. Минфин намерен сократить это время до 90 дней, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эта инициатива может особенно сказаться обеспеченных россиянах, которые таким образом избегают оплаты налогов.

Согласно законопроекту, налоги будут платить и те граждане, которые провели в стране 90 дней в году, а также имеют в России недвижимость, экономические и личные контакты.

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Предложение содержится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года, который Минфин внес в Госдуму.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что многие бизнесмены намеренно проводят в стране менее 183 дней в год. Таким образом, они могут не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Одна из причин ужесточения условий — «чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались», говорил он.

Теперь же, если человек провел в России больше трех месяцев, он уже будет считаться налоговым резидентом. Кроме того, даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он будет признан налоговым резидентом, если у него здесь есть недвижимость, экономические и личные связи.

«Не секрет, что одной из «деофшоризационных» стратегий для состоятельных бизнесменов была «потеря» российского налогового резидентства», — рассказал РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.

«Безусловно, какая-то часть бизнесменов снова станут российскими налоговыми резидентами. Другая часть постарается выполнить новые, более сложные условия», — полагает он.

Вместе с тем в документе прописаны и другие налоговые нововведения. Так, министерство финансов предложило уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов.

Иностранцы сейчас платят по ставке НДФЛ 30%, а будут платить 13%, как и россияне.

Уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога. К тому же, такое существенное снижение НДФЛ уберет часть причин для обеспеченных россиян надолго уезжать из страны, отмечают в министерстве.

Ранее глава премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Он отмечал, что прогрессивный подоходный налог сильно ударит по среднему классу.

Силуанов в прошлом году также высказывался против повышения налоговой нагрузки на граждан.

«Считаю, что мы имеем и по другим направлениям совершенствования налоговой системы возможности дополнительного привлечения ресурсов в бюджетную систему», — заявил он.

Однако глава Минфина не исключал повышения налогов для богатых.

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил министр в интервью программе «Познер» на «Первом канале».

Министр считает, что разница в уровне доходов россиян «создает напряжение в обществе».

В России сейчас действуют некоторые дополнительные налоги на роскошь, на квартиры, на дорогие машины.

Так, есть, например, повышенный транспортный налог для дорогих автомобилей. Он привязан к цене и году выпуска автомобиля и исчисляется при помощи коэффициента. Для транспортных средств ценой 3–5 млн руб. коэффициент составляет 1,1-1,5; от 5–10 млн руб. — коэффициент 2; от 10–15 млн руб. и дороже 15 млн руб. — коэффициент 3.

Сами россияне считают, что минимальная планка налога на роскошное потребление, — это предметы дороже 4,5 млн руб., говорится в исследовании «Ромир».

При этом более трети россиян считают, что предметы стоимостью от 0,5 до 1 млн руб. уже должны облагаться специальным налогом. Еще 37% выступают за дополнительные налоги на предметы стоимостью от 1 до 5 млн руб. И каждый пятый опрошенный (21%) полагает, что налогооблагаемая стоимость предметов роскоши должна находиться в диапазоне 10–20 млн рублей.

Предметами роскоши россияне считают яхты (50% респондентов), элитную недвижимость (50%), самолеты (46%), эксклюзивные автомобили (39%), украшения и часы (33%).