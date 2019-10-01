Массовые увольнения: чиновникам заплатят миллиарды

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года. Деньги пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минфина, освобождаемым от должностей сотрудникам выплатят 4,8 млрд рублей.

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При этом, согласно подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), при средней зарплате федерального чиновника в 127 тысяч рублей и выплате трех окладов при увольнении речь идет о сокращении порядка 13 тысяч человек.

Волну сокращения чиновников уже не раз анонсировали в Минфине. Последние заявления по этой теме в конце сентября делала первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

Она тогда подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Как отмечали ранее в Минфине, в ходе очередной реформы госуправления предполагается сократить в 2020 году 10% госслужащих в центральных аппаратах и 5% — в территориальных органах министерств (а в 2021 году – довести этот показатель до 15%).

Данные о том, сколько чиновников в России, у Минфина и Росстата расходятся. По оценкам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, в России это лишь 1,7% всех работающих россиян. По данным на 1 июля 2019 года, которые приводил Минфин, суммарное количество чиновников в стране — 855 тысяч человек.

Росстат приводил другую статистику. Так, чиновников (федеральных, региональных и муниципальных), согласно данным статистического ведомства, у нас гораздо больше — порядка 2 миллионов. Такое огромное расхождение в оценках связано с тем, что Росстат считает чиновниками гораздо больше категорий госслужащих — в частности, даже охранников и обслуживающий персонал административных учреждений.

Обоснование сокращения аппарата, которое приводил Минфин, — то, что оставшимся нужно поднять зарплату до конкурентного уровня.

Если чиновников не сократить, то на довольствие бюрократам до конкурентного рыночного уровня придется искать в бюджете до 100 млрд рублей в год дополнительно, отмечала Татьяна Нестеренко.

Между тем зарплата чиновников и так почти в три раза выше средней в целом по стране (43,4 тыс. рублей). При этом с октября как раз пройдет очередная индексация. С 1 октября в 1,043 раза увеличиваются оклады сотрудникам МИД и другим дипломатическим работникам, федеральным гражданским госслужащим.

Зарплаты чиновников растут неравномерно. У федеральных чиновников оплата труда превышает зарплату во многих отраслях на бирже труда, тогда как в территориальных органах исполнительной власти уровень оплаты труда госслужащих в большинстве случаев, напротив, ниже средней по рынку. Такие выводы содержались в «Мониторинге экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

Эксперты тогда проанализировали многочисленные попытки модернизации системы государственной гражданской службы за последние 15 лет. В том числе было изучено, насколько эффективна нынешняя система материального и нематериального стимулирования госслужащих. Оказалось, что совсем не эффективна. Премирование чиновников зачастую становится не инструментом мотивации работать лучше, а способом поддержки лояльности к руководству, сделали выводы ученые.

При этом, как комментировал ранее «Газете.Ru» ситуацию с сокращением госслужащих гендиректор сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Александр Ветерков, на протяжении последних нескольких лет видно изменение структуры госслужащих с эпизодическими выходами на рынок кандидатов из разных министерств, департаментов.

Однако, по его словам, очень часто реструктуризации происходят таким образом, что высвобожденные сотрудники уходят во вновь созданные подразделения. То есть сокращения в одних местах совпадают с набором в других.

В целом же, по словам Ветеркова, на рынке труда достаточно большое количество вакансий в других сегментах, поэтому при желании сменить госслужбу на работу в других отраслях высвобожденные сотрудники смогут достаточно быстро.

Впрочем, в конце сентября пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил журналистам, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе.

«Газета.Ru» ожидает комментария от Минфина.