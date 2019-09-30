Трамп и Зеленский: кто завалит рубль. LIVE

На прошлой неделе напряжение на рынках возникло и из-за того, что президент Трамп, желая видимо усилить позиции в предстоящем раунде переговоров между конфликтующими сторонами, пригрозил значительно ограничить американские портфельные инвестиции в Китай и в том числе исключить китайские компании из листинга фондовых площадок в США.
Торги на Московской бирже тоже закрылись снижением котировок ценных бумаг. Так, индекс Московской биржи упал на 0,39% — до 2.747,18. А индекс РТС опустился на 1,02%, до 1.333,91. Доллар после закрытия торгов колебался в районе 64,85 рубля, евро торговалось по 70,72 рублей.
Официальный курс доллара на завтра, 1 октября 2019 года, установлен Центробанком на отметке 64,64 рублей за $1 а евро – 70,71 рублей.
Американские индексы закончили прошлую неделю снижением примерно на 1%. Так, индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу, 27 сентября упал на 0,26%, до отметки в 26.820,25. Индекс S&P 500 снизился до уровня 2.961,79 –на 0,53%, а индекс Nasdaq 100 – на 1,16%, до 7.681,58.
Финансовые рынки не любят нестабильности и уж тем более -— инициатив по отстранению от власти президента крупнейшей экономики мира. Рынкам уже и так несладко на фоне затянувшейся процедуры выхода Великобритании из Евросоюза и торговой войны между США и Китаем. На импичмент они тоже отреагировали падением.
Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США. Процедура была запушена в начале прошлой недели, 23 сентября.
Добрый вечер, дорогие читатели! Мировые рынки снова штормят. Началось это волнение с того, что администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома стенограмму телефонной беседы Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля этого года.