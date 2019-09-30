«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.

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«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», — объяснил он в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS.

По его словам, противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не предназначены для уничтожения беспилотников.

При этом атаку на НПЗ он назвал «глупостью».

«Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающему пять процентов мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы», — отметил он.

Напомним, удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами — военизированной группировкой шиитов-зейдитов — утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Первый удар был нанесен по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в местности Абкейк, в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Вторая атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Мощность крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса Абкаик в Саудовской Аравии составляет 7 млн баррелей в сутки. Причем там не только перерабатывается сырая нефть, но еще и происходит так называемая «нормализация»: нефть с других объектов приводится к тем стандартам качества, которые необходимы для отправки на экспорт.

В результате этих атак в начале торгов 16 сентября мировые цены на нефть взлетали на пике почти до $72 за баррель, прибавляя по сравнению с окончанием предыдущих торгов 19,6%. Таким образом был зафиксирован абсолютный рекорд одномоментного роста цен за всю историю торгов фьючерсами на нефть марки Brent. Подорожавшая нефть привела к локальному укреплению российской валюты. В частности, курс доллара, по данным ЦБ, упал ниже отметки в 64 рубля.

Однако впоследствии, когда цены на нефть скорректировали, вниз пошел и рубль, вновь перескочив через отметку в 64 рубля.

«Атака 14 сентября на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии показала неэффективность работы американских ракет, которые не смогли сбить небольшие дроны со взрывчаткой. Более того, стоимость каждой ракеты составляет несколько миллионов долларов, а подобный дрон обойдется всего в тысячу долларов, отбивать атаки с помощью такого оружия экономически неэффективно. Значит, в ближайшее время нужно будет разрабатывать новую систему защиты стратегически важных объектов от небольших угроз», — комментирует заявление наследного принца Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Кроме того, не на всей территории государства есть оборонные комплексы, добавляет эксперт. Значит, в будущем потребуются немалые вложения, которые могут отразиться на стоимости нефти и привести к ее повышению на $1-2 за баррель, добавляет он.

«В том, что новые атаки могут иметь место, сомневаться не приходится. Йеменские хуситы, которые провели первую атаку, заявили, что не намерены останавливаться на достигнутом. Каждый простой предприятий будет увеличивать стоимость нефти. Котировки будет подниматься до $70 в моменте и держаться до момента ликвидации последствий атаки», — говорит Артем Деев.

Однако это долгосрочный прогноз. Сейчас цены на «черное золото» продолжают снижаться.

Так, в данный момент фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре торгуется ниже $61 за баррель, это снижение на 0,4%.

«Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после пятничного снижения котировок. Оно произошло главным образом благодаря уменьшению напряженности на Ближнем Востоке: правительство Саудовской Аравии дало добро на прекращение огня в нескольких районах Йемена, которое, в случае успеха соглашений, будет распространено и на остальные части страны. Данная инициатива снижает риски возможных перебоев и облегчает поставки сырья на нефтяной рынок», — поясняет Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

В ближайшее время, скорее всего, инвесторы будут отыгрывать восстановление поставок нефти из королевства: саудиты продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами, задействовав стратегические запасы, полагает он. Так что котировки нефти в ближайшее время могут упасть до $60 за баррель, добавляет Дадашев.