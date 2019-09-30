Удар по градусу: когда подорожает вино

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Нововведения вступят в силу с 1 января 2020 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

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Речь идет о внесении поправок в Налоговый кодекс.

В результате акцизы на иностранные и российские вина сравняются.

На данный момент для отечественных вин предусмотрена льготная акцизная ставка. Так, для шампанского она составляет 14 рублей за 1 литр, для тихих вин — 5 рублей за литр.

При этом акцизы на иностранные вина на данный момент выше: для тихого вина они составляют сейчас 19 рублей, для игристого — 37 рублей за литр.

С 2020 года акциз на вина и фруктовые вина составит уже 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, а в 2022 году — 33 рубля.

Акциз на игристые вина в 2020 году будет 40 рублей за 1 литр, в 2021-м — 41 рубль, в 2022-м — 43 рубля.

Кроме того, принятыми поправками предполагается повышение акцизов на виноматериалы и виноград, который используется для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за 1 литр, на 2021 год — 32 рубля, на 2022 — 33 рубля.

При этом для винограда он составит 30 рублей за тонну.

Ранее «Опора России» обращалась в Минфин с просьбой учесть позицию организации при повышении акциза на вино. Так, глава организации Александр Калинин отмечал, что поправки в Налоговый кодекс могут негативно повлиять на отрасль. В частности, максимальная ставка акциза, которая будет соответствовать спросу и покупательной способности, по его мнению, не должна превышать 25 рублей за литр.

При этом повышение этой ставки должно происходить поступательно. Так, единовременное повышение не должно превышать уровня 20 рублей за литр с последующей индексацией на 1 или 2 рубля в год, отмечал он.

Если же существенно повысить ставку, это приведет к росту цен на 15-20%, предупреждали в «Опоре России». Особенно это актуально для низкой ценовой категории, говорил Калинин.

Так, по его мнению, это приведет к тому, что россияне будут воспринимать вина как дорогой продукт.

И это также уже противоречит концепции снижения потребления алкоголя. Она, в частности, предполагает переход населения на напитки с меньшим содержанием спирта.

Реализация мер стратегии, по расчетам Минздрава России, должна позволить к 2025 году сократить, в частности, подушевое потребление алкоголя до 9 литров на душу населения. На данный момент потребление алкоголя составляет 10,5 литра на душу населения.

Между тем еще в 2010 году на душу населения России приходилось 18 литров в год.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в общем количестве смертей доля случаев, связанных со употреблением алкоголя, составляет около 5,3%.

При этом в России сегодня от злоупотребления алкоголем гибнут 750 мужчин и 203 женщины на 100 тысяч трудоспособного населения.

Чтобы снизить потребление алкоголя россиянами, предполагается принять и другие меры. В частности, рассматривается вопрос о поднятии возрастного ценза продажи любой спиртной продукции до 21 года.

Так, министерство здравоохранения уже анонсировало работу над поправками к закону о продаже алкоголя населению. Ведомство собирается ввести запрет на продажу горячительного россиянам моложе 21 года до конца осенней сессии парламента.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — поясняла глава министерства Вероника Скворцова.

В качестве основной причины повышения возрастного ценза на три года в Минздраве называли заботу о здоровье нации.

По словам Скворцовой, до 21 года в организме человека наблюдается самый активный период формирования органов и вегетативной системы, а также продолжатся быстрый рост на фоне повышенных нагрузок и стресса.

«Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего, молодых людей», — объясняла министр.

«Повышение стоимости акцизов повлияет на стоимость вина и винных продуктов от отечественных виноделов», — прокомментировал между тем «Газете.Ru» нынешнее повышение акцизов Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор Goldman Group.

При этом эксперт не согласен, что в результате граждане перейдут на алкоголь с высоким градусом. Наоборот, повышение цены простимулирует граждан на ведение здорового образа жизни, говорит Гелемурзин.