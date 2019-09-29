«Невозможно потерять»: россиян закатали в цифру

Постановление правительства вводит с 29 сентября в обращение электронный СНИЛС. В пресс-службе Пенсионного фонда России пояснили, что по новым правилам, информация о СНИЛСе будет предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления.

Электронное свидетельство содержит такие сведения: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол.

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Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете застрахованного лица, отметили в ПФР.

«Замена ламинированной карточки на бумажные и электронные уведомления произведена для удобства использования СНИЛС: электронный документ можно предъявлять в организациях, отправлять работодателю по электронной почте, его невозможно потерять или испортить», — сообщили в ПФР.

Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, но в случае утраты не восстанавливаются. Взамен утраченного выдадут документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета.

Теперь всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные.

В ведомстве подчеркнули, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Как поясняли ранее в Минтруде, ранее выданные свидетельства менять не нужно, они продолжают оставаться действительными.

Можно быть бесправным

Правительство все активнее переходит на электронный документооборот. В феврале стало известно, что готова техническая база для введения электронных «прав» для вождения автомобилем. Об этом 25 сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Предполагается, что электронные документы позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат использование одних прав несколькими водителями.

«ГИБДД еще в прошлом году вышло с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы готовы», — цитировало Черникова «РИА Новости».

Глава ГИБДД отметил, что после введения таких прав водители смогут не таскать в кармане свидетельство о регистрации автомобиля или бумажную версию документа.

«Раньше да, это было актуально, когда не было электронных баз данных, и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — пояснил он.

Кроме того, российские страховщики получили доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия. Это позволит оформлять ОСАГО с помощью электронного ПТС.

К вылету готов

В скором времени оцифрованные документы помогут снизить очереди в аэропортах. Там начинают развертывать автоматизированную систему паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в основных аэропортах столицы.

Этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки его пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта.

Через автоматизированные пункты смогут проходить пока только россияне, прибывающие в страну или вылетающие из нее.

Автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы.

Встроенная микросхема биометрического паспорта содержит в том числе фотографию человека, с 2015 года такие документы в России выдаются с данными об отпечатках пальцев.

Системы автоматического паспортного контроля сегодня действуют в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания), Схипхоле (Амстердам, Нидерланды), воздушных гаванях Германии (Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте, Бонне, Дюссельдорфе), а также в ряде аэропортов Китая.

Граждане ЕС могут пройти паспортный контроль через «электронные ворота», приложив биометрический паспорт и пройдя верификацию через систему распознавания лиц. В Париже идентификацию можно пройти также и по отпечатку пальцев.

С лета 2019 года пользоваться «электронными воротами» в аэропортах Великобритании могут не только жители страны и Евросоюза, но и путешественники из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии и США.

Замене на электронные подлежит и паспорта граждан РФ.

Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов стартует в 2020 году в Москве, пояснял ранее заместитель председателя правительства Максим Акимов. По его словам, еще через два года электронные документы окончательно вытеснят традиционные бумажные.

Электронный паспорт будет в виде пластиковой карточки с чипом. Он будет состоять только из российских компонентов и работать на российском программном обеспечении. Безопасность в этом случае будет на порядок выше. Электронный паспорт можно будет заблокировать за несколько секунд.