Консервы вместо устриц: почему европейцы стали экономить на еде

Международные рейтинговые агентства выдают неутешительные прогнозы и на текущий год и на следующий: рост мирового ВВП будет едва превышать 1%. Лучше других стран выглядит Китай, отмечает агентство S&P. Годовой рост ВВП КНР, скорее всего, тоже замедлится, хотя и до приличного пока еще уровня 6% и ниже.

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В Европе все совсем плохо. Темпы роста экономики даже наиболее сильных стран еврозоны замедлится в 2020 году до 1,1%. То есть, оба прогноза, и по этому году и по следующему, неутешительны. Фактически роста нет.

«Экономика еврозоны постепенно начинает ощущать последствия замедления роста производства, что связано с ситуацией в торговле», — считает старший экономист S&P Марион Амиот.

Ключевым фактором, поддерживающим хоть какой-то рост в еврозоне, отмечает S&P, пока еще остается потребление. Агентство добавляет, что экономики Франции и Испании пока остаются устойчивыми, поскольку торговые проблемы отражаются на них не напрямую, а в основном через нарастание проблем у крупных торговых партнеров в еврозоне.

Китайцы лишают бюргеров красивой жизни

Кроме того, замедляет рост производства и потребления ослабленный внешний спрос. Со стороны того же Китая и соседних стран еврозоны.

Негативный прогноз S&P не единственный. Другое международное рейтинговое агентство — Fitch – также ухудшило прогнозы по ВВП еврозоны на 2019-2020 годы. По мнению этой организации, два ближайших года еврозона будет расти на 1,1% и на 1,2%. То есть, фактически прогнозы ведущих агентств совпадают, что только добавляет тревожности.

При этом агентство добавляет, что перспективы роста еврозоны могут значительно ухудшиться в случае выхода Великобритании из ЕС по жесткому варианту, то есть, без соглашения с Евросоюзом.

Fitch прямо увязывает нынешнее замедление в еврозоне с китайским фактором. «Влияние замедления роста экономики Китая на мировую экономику становится все более заметным, и это стало важным фактором последних принесших разочарование данных по росту экономики еврозоны», — сообщает агентство.

Трамп подорвал доверие потребителей

Что уж говорить о еврозоне, если ухудшены прогнозы даже по экономике США, которая, как принято считать, первая преодолела последствия кризиса 2007-2008 годов и начала активно восстанавливаться.

Итак, прогноз по экономике США понижен до 2,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году с 2,4% и 1,8% соответственно.

В то же время агентство отмечает, что экономический рост в США в последнее время показал большую устойчивость благодаря в первую очередь стабильному росту потребления.

Это именно то, чего не хватает Европе. Тут явно обозначился тренд на ухудшение потребительских настроений. Правда, если для замера взять индекс потребительского доверия еврозоны, рассчитываемый Евростатом, то ситуация улучшается. В сентябре этот индекс подрос с -7,1 пункта месяцем ранее до -6,5 пункта, что оказалось выше средних ожиданий аналитиков в -7,0 пункта.

Но стоит заметить, что этот индекс обозначен «минусом», а не «плюсом». То есть, настроения потребителей пребывают в отрицательной зоне.

Значение индекса выше 0 указывает на преобладание оптимизма, ниже 0 — на преобладание пессимизма.

Проще говоря, европейцы все активнее экономят на еде и развлечениях, на отдыхе и покупке товаров не первой необходимости – украшениях, часах, косметике.

«Газета.Ru» вынесла такое мнение не из отчетов рейтинговых агентств, не из статистики Евростата, а при помощи личного опроса. Судите сами, что говорят европейцы.

Я не бедный, но рестораны больше не для меня»

«Я искусствовед и художник, не бедный человек, раньше я довольно часто ходил в рестораны, но сейчас не могу себе это позволить», — говорит Гедимин Яблонский, житель польского Гданьска.

При этом он отмечает, что курорт Сопот на Балтийском побережье как всегда забит отдыхающими. Но вот кинотеатры вынуждены снижать стоимость билетов.

«Самая большая проблема надвигающегося кризиса – люди начали покупать в гастрономах дешевую ужасную еду, какие-то консервы несъедобные. Стало больше толстяков», — говорит Яблонский.

В отличие от поляков французы даже в кризис на еде не экономят. Кейт и Ларс Форнелл, проживающие во французском Шамони говорят, что рестораны не пустуют. «Но раньше в Шамони было порядка 20 ночных клубов и казино, возле которого всегда стояли. Сейчас едва остался один клуб, а казино в полном упадке, оно и выглядит запущенным и обшарпанным. Говорят, его собираются отремонтировать и перепрофилировать», — говорит Кейт.

Ее поразило, как изменился местный блошиный рынок, на котором раньше продавали преимущественно антиквариат, и, конечно, всякую всячину. «Теперь рынок на 95% забит этой всякой всячиной, какой-то унылой одеждой, потрепанными детскими игрушками, дуршлагами, утилитарной мебелью», — говорит она.

В Шамони больше не едят устриц

Семья Форнелл говорит, что в старые добрые времена когда европейцы приезжали в Шамони покататься на горных лыжах, они распивали на склонах шампанское с устрицами, а сейчас просто «попьют пива наверху, а вечером спускаются ужинать в отель, а не в ресторан, слишком дорогое меню на горе». Молодым людям теперь негде вечером развлекаться и они обычно ходят в гости друг к другу.

Россиянка Елена Горбунова, уже пять лет живущая в пригороде Франкфурта на Майне говорит, что в ее окружении часто отказываются от расходов на отпуск в пользу бытовых трат, на покупку одежды, моющих средств и косметики. «Люди стали жестче планировать бюджет, подарки детям на Рождество покупают чуть ли не на летних распродажах. На улицах часто попадаются люди, которые собирают стеклянные бутылки, которые потом сдают в супермаркет по 20 центов», — говорит Елена.

Знаменитая часовая выставка Baselworld в швейцарском Базеле в лучшие годы собирала больше 1700 экспонентов и производителей со всего мира. В 2019-м их осталось 520, говорит участник выставки и главный редактор отраслевого журнала Jewellery Review Ирина Cлесарева.

«Часовые компании отказываются от участия в выставках, экономят на маркетинговых бюджетах, из-за того, что не видят коммерческой отдачи. А ее нет, потому что байеров (закупщиков) все меньше интересуют люксовые марки», — говорит эксперт. Дело в том, что потребители сейчас предпочитают средний сегмент среди часовых брендов.

«Швейцарцы экономили всегда, но сейчас покупательная способность особенно стагнирует. Это заметно по нарастающему количеству распродаж, проходящих даже вне сезона, и по ассортименту этих распродаж», — говорит Наталья Бюржин из Люцерна.

Положительную динамику в торговле показали только британцы, жители Лондона, отмечает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. «Это неожиданное исключение, рост расходов случился в Британии в последние месяцы вопреки нашим негативным прогнозам. Но связано это со сценарием жесткого брекзита. Британцы просто испугались и кинулись по магазинам запасаться товарами, которые могут подорожать в случае жесткого развода Британии и Евросоюза», — говорит Дембик. Он прогнозирует замедление потребления к концу года.