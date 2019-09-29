Невыездные, дикари и походники: как отдыхали в СССР

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, больше трети россиян провели свой отпуск дома. При этом 27% респондентов отдыхали от работы на даче, 11% посетили соседние города и только 10% и 8% отправились отдыхать на курорты российского юга и за рубеж соответственно.

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При это те, кто все-таки решили оправится за границу и на российские моря, пользовались услугами независимых туристических агрегаторов и не покупали пакетных туров у операторов. Таких, согласно опросу ВЦИОМ, было около 80%. В качестве аргументов против турагенств россияне называют высокие цены на пакетные туры, плохую организацию путешествий и риск банкротства турфирмы. Кроме того, четверть россиян заявила, что любит самостоятельно бронировать и выбирать отели без помощи оператора.

Между тем в СССР отдыхать на морях и курортах было почетно, а сама идея путешествия не в родных краях возводилась в абсолют.

Санаторий, поход и новая вершина

Туризм в СССР был тесно связан со здоровьем и освоением родного края. Правительство старалось поощрить путешествия граждан по стране. Агитационные плакаты говорили: «Туризм — лучший отдых», «Путешествуйте по горам Кавказа» и «В Сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила».

Советский туризм — это и отдых в санатории, и отдых «дикарями» на пляжах страны, и даже поездки за границу. Но в 20-е годы все начиналось с туриста-походника. Появилась первая советская туристическая организация «Бюро школьных экскурсий». Для взрослых экскурсии начали организовывать профсоюзы. Это были многодневные походы по маршрутам, которые стали всесоюзными: маршрут 30 – три недели пешком по горному Кавказу, маршрут 58 — 345 км на лодках по уральской реке Чусовой.

В сталинскую эпоху продолжает развиваться активный туризм, вместе с тем популярность приобретают дома отдыха и санатории, куда можно попасть по путевке от профсоюза.

«Советский курорт — это прежде всего здравница, место, где ремонтируют здоровье, где отдыхают после большой проделанной работы и получают зарядку для работы в дальнейшем.

И становится курорт подобным местом только благодаря особым качествам природы, его окружающей», — писал журнал «Советская архитектура» в 1929 году, подчеркивая, что природа — не декорация, а «рабочая часть курортной системы».

И здравницы работали. «На вашей паровой бане я потерял полтора кило!» — жаловался герой фильма 1936 года «Девушка спешит на свидание».

В эпоху Хрущева толчок получает экстремальный туризм. Студенческая молодежь еще активнее сплавляется по рекам и покоряет горы. «Мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа», — звучала песня Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль», и, конечно — «Лучше гор могут быть только горы». Кроме того, в то время начинают отдыхать «диким» образом — например, самостоятельно снимают комнату в городе у моря.

Руссо туристо облико морале

Несмотря на то, что «железный занавес» с 20-х годов пропускал ограниченную информацию о жизни в других странах, люди знали о товарном изобилии за рубежом. Приобрести что-нибудь заграничное и увидеть, как все есть на самом деле, стремились тысячи советских граждан. Однако удавалось это лишь единицам. После подачи заявки в профсоюз будущий советский турист должен был преодолеть несколько уровней «фильтрации». Организацией туров ведало монопольное турбюро «Интурист».

Местком составлял на претендента характеристику, затрагивающую как личную и трудовую жизнь, так и моральные качества. «Товарищ С. в общественной жизни принимает самое активное участие… Политически грамотен, морально устойчив, в быту скромен и дисциплинирован, среди работников пользуется авторитетом и уважением», — приводит пример историк Сергей Шевырин.

Затем характеристику утверждали районный или городской комитет КПСС, а после и секретарь обкома КПСС и обязательно — начальник управления КГБ. Причина для отказа могли быть самыми разными, заявителю их обычно не объясняли. Так, «невыездным» могли сделать, например, разведенного человека.

Первые туристические группы из СССР выехали заграницу в конце 50-х. Большинство путевок были в соцстраны, например, ГДР или ЧССР. В 60-е и 70-е стало модно ездить в Болгарию на море. Туры в соцстраны стоили около 200 рублей. К примеру, в 1962 году путевка в Чехословакию на 14 дней без дороги стоила 110 рублей. Зарплата рабочего после денежной реформы 1961 годы — 70-150 рублей.

Одну-две группы в год направляли во Францию или Англию, Австрию, Канаду, США. Были и морские круизы по Средиземному морю (500-800 рублей), экзотические туры в Африку и Японию (600-900 рублей).

За джинсами: спасительная смекалка

В «Правилах поведения советских граждан, выезжающих за границу» говорилось: «Во время пребывания за границей советские граждане, используя имеющиеся возможности, должны в умелой форме разъяснять миролюбивую внешнюю политику Советского правительства». Каждый турист должен был быть своего рода промоутером Родины в капиталистическом мире и странах соцлагеря.

Группу перед поездкой собирали для бесед, на которых объясняли, как вести себя за границей, говорили о традициях и обычаях страны. Туристы особенно стремились что-нибудь купить в путешествии, была охота за дефицитом — джинсы, книги, техника. Из Югославии так везли шерсть — брали с собой спицы и в поездке вязали шали, по прибытии распускали. С особенной радостью привозили джинсы — их можно было продать дома за 100 рублей. Везти можно было одну пару, но некоторые умудрялись привезти несколько, иногда надев все пары на себя.

Путевка не предполагала никакой самодеятельности — ходить только группой с руководителем. Программа обязательно включала в себя торжественное посещение заводов и фабрик с речами и памятными подарками. Руководитель группы затем писал отчеты о поездке — «поведение туристов было правильное. Участники поездки держали себя скромно, с достоинством советских людей». Но бывали и такие: «Склонен к выпивке и поиску острых ощущений… Не ночевал в номере».

«Преподаватель английского языка П. при посещении Англии в июле 1961 года «в силу общительности своего характера с большой легкостью вступала в различные знакомства по ходу поездки», в результате чего несколько англичан пригласили ее в ресторан и покататься на автомобиле по вечернему городу. Встреча состоялась, но, по настоянию руководителя группы, в отеле, где жили туристы, и в присутствии «трех советских людей, включая сопровождающего», — приводят другой пример из отчета исследователи Игорь Орлов и Алексей Попов в книге «Сквозь «железный занавес».

Поездка за рубеж была большим событием для советского человека, хотелось поделиться впечатлениями с каждым. Зачастую восхищенно рассказывали друзьям и знакомым о чистоте улиц, изобилии товаров в магазинах и блюдах в ресторанах. Однако и за рассказами внимательно следили. Райкомам было предложено «оказывать им помощь в правильном освещении своих впечатлений при проведении бесед среди рабочих и служащих». Всего с середины 1950-х годов до распада СССР за рубежом побывало более 40 млн человек.

Турист — звучит гордо

Массовое развитие внутреннего туризма в Советском союзе приходится на 70-е годы. В то время строится множество типовых санаториев, получить путевку в дом отдыха становится проще. В 1971-1975 годы количество турбаз, гостиниц, кемпингов доведено почти до 1 тыс., объем туристско-экскурсионных услуг возрос за пять лет с 260 млн руб. в год до 1 млрд в 1975 году. В тот год число лиц, проводивших отпуск и каникулы за пределами постоянного места жительства, достигло 140-150 млн человек — это около 20% от всего числа туристов в мире.

Для путешествия по путевкам профсоюзных, молодежных и детских туристских организаций существовали льготные транспортные тарифы.

33% всех отдыхающих в 70-е — рабочие промышленных предприятий и служащие, 28% — инженеры и творческая интеллигенция. За ними следуют студенты, колхозники и пенсионеры.

В 1972 году возобновилась начинавшаяся перед войной всесоюзная краеведческая экспедиция школьников «Моя Родина – СССР». Ребята путешествовали по ленинским местам маршрута «Ленин и теперь живее всех живых», ходили «К тайнам природы» по биологическому направлению, а также изучали «Искусство принадлежит народу» и «В буднях великих строек». Звание туриста было почетным. Неслучайно существовали знаки отличия «турист СССР» и «Юный турист СССР». Чтобы получить значки, было необходимо пройти целый ряд заданий.

Распад Советского союза привел к развалу единой туристско-экскурсионной системы. Самый низкий уровень количества туристов с начала перестройки был зафиксирован в 1992 году — около 3 млн человек.